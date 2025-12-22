ভাৰতত শীঘ্ৰেই মুকলি হ’ব পাৰে KTM 390 Adventure R; আৰম্ভণি মূল্য কিমান ?
KTM এ 2026 চনৰ জানুৱাৰী মাহত নিজৰ জনপ্ৰিয় দুঃসাহসিক মটৰ চাইকেলৰ অধিক অফ-ৰোড কেন্দ্ৰীভূত সংস্কৰণ KTM 390 Adventure R মুকলি কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে ।
হায়দৰাবাদ: প্ৰিমিয়াম আৰু স্পৰ্টছ বাইক নিৰ্মাতা কোম্পানী KTM এ 2026 চনৰ জানুৱাৰী মাহত নিজৰ জনপ্ৰিয় দুঃসাহসিক মটৰ চাইকেল KTM 390 Adventure R ৰ অধিক অফ-ৰোড কেন্দ্ৰিক সংস্কৰণ মুকলি কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
বাইক প্ৰেমীসকলৰ মাজত অধিক অফ-ৰোড ক্ষমতাৰ ক্ৰমবৰ্ধমান চাহিদাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেটিএম-এ অধিক মনোনিৱেশ কৰা 390 Adventure R মুকলি কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল’ব পাৰে । কোম্পানীয়ে ইণ্ডিয়া বাইক উইকত 390 Adventure R মুকলি কৰাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছে ।
KTM 390 Adventure R হাৰ্ডৱেৰ
ষ্টেণ্ডাৰ্ড 390 এডভেঞ্চাৰৰ 21 ইঞ্চি ফ্ৰন্ট আৰু 17 ইঞ্চি পিছফালৰ চকা আকাৰৰ তুলনাত 390 Adventure R ত 21 ইঞ্চি ফ্ৰন্ট হুইল আৰু 18 ইঞ্চি ৰিয়াৰ হুইল আছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত দীঘলীয়া ভ্ৰমণৰ ছাচপেনচন আছে, ষ্টেণ্ডাৰ্ড সংস্কৰণৰ 200 মিলিমিটাৰৰ তুলনাত 230 মিলিমিটাৰ জোখ, যাৰ ফলত গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্সো বেছি, ষ্টেণ্ডাৰ্ড সংস্কৰণৰ 232 মিলিমিটাৰৰ তুলনাত 272 মিলিমিটাৰ ।
মটৰ চাইকেলখনৰ বৰ্ধিত ছাচপেনচন ট্ৰেভেলৰ লগতে ছিটৰ উচ্চতাও বেছি, 870 মিলিমিটাৰ, ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলৰ 830 মিলিমিটাৰৰ তুলনাত । গতিকে KTM 390 Adventure R ৰ লক্ষ্য হ’ব এনে যিয়ে ৰাইডাৰসকলক ইয়াৰ ওখ ষ্টেন্সৰ সত্ত্বেও অতিৰিক্ত কিট আৰু সামৰ্থৰ শলাগ লয় ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্পেচিফিকেশন KTM 390 Adventure R ৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াত হেভি-ডিউটি স্প’ক চকাত মিটাছ এণ্ডুৰো ট্ৰেইল E07+ টায়াৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, কিন্তু ভাৰত-স্পেচিফিকেশন 390 Adventure R ত কোনবোৰ টায়াৰ লগোৱা হ’ব সেয়া জনা নাযায় ।
390 Adventure R ৰ সন্মুখৰ ছাচপেনচনত কম্প্ৰেছন আৰু ৰিবাউণ্ড ডেম্পিং এডজাষ্টেবিলিটিৰ সৈতে 43 মিমি ডব্লিউ পি এপেক্স অ’পেন কাৰ্টিজ ফৰ্ক পোৱা যায়, আনহাতে পিছফালে প্ৰিলোড আৰু ৰিবাউণ্ড ডেম্পিং এডজাষ্টেবিলিটিৰ সৈতে ডব্লিউ পি এপেক্স স্প্লিট পিষ্টন শ্বক পোৱা যায় ।
KTM 390 Adventure R ইঞ্জিন
মটৰ চাইকেলখনত 399CC, একক চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিন আছে যিয়ে 8500 RPM ত 45.3 বিএইচপি শক্তি আৰু 6500 RPM ত 39 NM পিক টৰ্ক উৎপাদন কৰে । বাইকখনৰ ইন্ধন টেংকৰ ক্ষমতা 14 লিটাৰ আৰু Adventure R ৰ কাৰ্ব ওজন সম্পূৰ্ণ ইন্ধনৰ সৈতে 176 কিলোগ্ৰাম, যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড কেটিএম 390 এডভেঞ্চাৰৰ তুলনাত 6 কিলোগ্ৰাম লঘু ।
KTM 390 Adventure R ৰ মূল্য
ইয়াৰ মূল্যৰ বিষয়ে এতিয়ালৈকে কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই যদিও আশা কৰা হৈছে যে KTM 390 Adventure R ৰ মূল্য প্ৰায় 4.15 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) হ’ব । মুকলিৰ লগে লগে KTM ইণ্ডিয়াত থাকিব মিড চাইজৰ এডভেঞ্চাৰ বাইকৰ সম্পূৰ্ণ ৰেঞ্জ, য’ত KTM 390 Adventure ৰেঞ্জত এক্স, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ভেৰিয়েণ্ট আৰু অধিক দক্ষ আৰু অভিজ্ঞ ৰাইডাৰৰ বাবে R ভেৰিয়েণ্ট থাকিব ।
