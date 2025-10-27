বিশ্ব বজাৰত মুকলি হ’ল Kawasaki KLE500; জানক ইয়াৰ ডিজাইনৰ বিষয়ে

বিশ্ব বজাৰত মুকলি হ’ল Kawasaki KLE500; জানক ইয়াৰ ডিজাইনৰ বিষয়ে
কাৱাছাকিয়ে মুকলি কৰিছে নতুন কাৱাছাকি KLE500 । ইয়াক দুটা ভিন্নতাত আগবঢ়োৱা হৈছে – ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু SE ।
Published : October 27, 2025 at 2:01 PM IST
হায়দৰাবাদ: দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী কাৱাছাকিয়ে মুকলি কৰিছে নতুন কাৱাছাকি KLE500 । প্ৰথমবাৰৰ বাবে EICMA 2024 ত প্ৰদৰ্শিত হৈছিল এই মটৰ চাইকেলখন । শেহতীয়াকৈ কোম্পানীটোৱে আমেৰিকাৰ বজাৰত এই মটৰ চাইকেলখন মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ দুটা ভিন্নতা আছে – ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু SE ।
2026 Kawasaki KLE500 ইঞ্জিন
নতুন কাৱাছাকি KLE500 এ একেটা 451cc, সমান্তৰাল-টুইন, লিকুইড-কুল্ড ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰে যিয়ে কাৱাছাকি নিঞ্জা 500 আৰু এলিমিনেটৰ 500ক শক্তি প্ৰদান কৰে । যদিও কোম্পানীয়ে সৰ্বোচ্চ আউটপুটৰ সংখ্যা নিশ্চিত কৰা নাই, এই ইঞ্জিনে 45.4 bhp আৰু 42.6 Nm টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । কোম্পানীয়ে কে এল ইক ভাৰ্ছিছ 650 ৰ দৰেই ডাঙৰ ফ্ৰন্ট আৰু ৰিয়াৰ স্প্ৰকেটও দিছে ।
2026 Kawasaki KLE500 ডিজাইন
ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত কাৱাছাকি KLE500 ত এটা কমপেক্ট হেডলাইট, এটা ওখ উইণ্ড’স্ক্ৰীণ আৰু এটা খীণ ইন্ধন টেংকৰ সৈতে ৰেলী-প্ৰেৰিত ষ্টাইলিং আছে । ষ্টীলৰ ট্ৰেলিছ ফ্ৰেমত নিৰ্মিত ইয়াৰ ওজন প্ৰায় 19 কিলোগ্ৰাম ।
মটৰ চাইকেলখনৰ ছাচপেনচন ডিউটিৰ ভিতৰত আছে 210 মিলিমিটাৰ ভ্ৰমণৰ সৈতে নন-এডজাষ্টেবল 43 মিমি কেৱাইবি ইউএছডি ফৰ্ক, আনহাতে পিছফালে 200 মিলিমিটাৰ ট্ৰেভেলৰ সৈতে প্ৰিলোড-এডজাষ্টেবল মনোশ্বক পোৱা যায় ।
কাৱাছাকিয়ে উল্লেখ কৰিছে যে আসনৰ উচ্চতা 860 মিলিমিটাৰ, আনহাতে গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্স তুলনামূলকভাৱে কম 172 মিলিমিটাৰ । তুলনামূলকভাৱে ৰয়েল এনফিল্ড হিমালয়ান 450 ৰ গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্স 230 মিলিমিটাৰ । দুয়োখন বাইকে একেটা 21 ইঞ্চি ফ্ৰন্ট আৰু 17 ইঞ্চি ৰিয়াৰ হুইল চেটআপ শ্বেয়াৰ কৰে ।
কাৱাছাকি KLE500 ৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ভেৰিয়েন্টত এলচিডি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কনছ’ল আছে, আনহাতে SE ভেৰিয়েণ্টত 4.3 ইঞ্চি টিএফটি ডিছপ্লে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । SE ভেৰিয়েন্টত ওখ উইণ্ডস্ক্ৰীণ, নাকল গাৰ্ড, ডাঙৰ স্কিড প্লেট আৰু সম্পূৰ্ণ এল ই ডি লাইটিংও আছে ।
2026 চনৰ কাৱাছাকি KLE500 ৰ মূল্য
আমেৰিকাত বেচ KLE500 ৰ মূল্য 6,599 মাৰ্কিন ডলাৰ (প্ৰায় 5.80 লাখ টকা), আনহাতে হাইয়াৰ-স্পেক SE ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য 7,499 মাৰ্কিন ডলাৰ (প্ৰায় 6.58 লাখ টকা) । তুলনামূলকভাৱে আমেৰিকাত কাৱাছাকি নিঞ্জা 500 ৰ খুচুৰা মূল্য 5,799 মাৰ্কিন ডলাৰ (প্ৰায় 5.09 লাখ টকা )।
ইফালে ভাৰতত ইয়াৰ মূল্য CKD আমদানি হিচাপে 5.66 লাখ টকা । ইয়াৰ ভিত্তিত যদি কোম্পানীয়ে এই পথৰ জৰিয়তে নতুন কাৱাছাকি KLE500 ভাৰতলৈ আনে তেন্তে ইয়াৰ খৰচ প্ৰায় 6.50 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম) হ’ব পাৰে । 2026 চনত ভাৰতত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৱাছাকি KLE500 ।
