ETV Bharat / technology

বিশ্ব বজাৰত মুকলি হ’ল Kawasaki KLE500; জানক ইয়াৰ ডিজাইনৰ বিষয়ে

কাৱাছাকিয়ে মুকলি কৰিছে নতুন কাৱাছাকি KLE500 । ইয়াক দুটা ভিন্নতাত আগবঢ়োৱা হৈছে – ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু SE ।

new-kawasaki-kle500-launched-for-the-global-market-learn-about-its-design
বিশ্ব বজাৰত মুকলি হ’ল Kawasaki KLE500; জানক ইয়াৰ ডিজাইনৰ বিষয়ে (Kawasaki India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 27, 2025 at 2:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী কাৱাছাকিয়ে মুকলি কৰিছে নতুন কাৱাছাকি KLE500 । প্ৰথমবাৰৰ বাবে EICMA 2024 ত প্ৰদৰ্শিত হৈছিল এই মটৰ চাইকেলখন । শেহতীয়াকৈ কোম্পানীটোৱে আমেৰিকাৰ বজাৰত এই মটৰ চাইকেলখন মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ দুটা ভিন্নতা আছে – ষ্টেণ্ডাৰ্ড আৰু SE ।

2026 Kawasaki KLE500 ইঞ্জিন

নতুন কাৱাছাকি KLE500 এ একেটা 451cc, সমান্তৰাল-টুইন, লিকুইড-কুল্ড ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰে যিয়ে কাৱাছাকি নিঞ্জা 500 আৰু এলিমিনেটৰ 500ক শক্তি প্ৰদান কৰে । যদিও কোম্পানীয়ে সৰ্বোচ্চ আউটপুটৰ সংখ্যা নিশ্চিত কৰা নাই, এই ইঞ্জিনে 45.4 bhp আৰু 42.6 Nm টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । কোম্পানীয়ে কে এল ইক ভাৰ্ছিছ 650 ৰ দৰেই ডাঙৰ ফ্ৰন্ট আৰু ৰিয়াৰ স্প্ৰকেটও দিছে ।

new-kawasaki-kle500-launched-for-the-global-market-learn-about-its-design
বিশ্ব বজাৰত মুকলি হ’ল Kawasaki KLE500; জানক ইয়াৰ ডিজাইনৰ বিষয়ে (Kawasaki India)

2026 Kawasaki KLE500 ডিজাইন

ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত কাৱাছাকি KLE500 ত এটা কমপেক্ট হেডলাইট, এটা ওখ উইণ্ড’স্ক্ৰীণ আৰু এটা খীণ ইন্ধন টেংকৰ সৈতে ৰেলী-প্ৰেৰিত ষ্টাইলিং আছে । ষ্টীলৰ ট্ৰেলিছ ফ্ৰেমত নিৰ্মিত ইয়াৰ ওজন প্ৰায় 19 কিলোগ্ৰাম ।

মটৰ চাইকেলখনৰ ছাচপেনচন ডিউটিৰ ভিতৰত আছে 210 মিলিমিটাৰ ভ্ৰমণৰ সৈতে নন-এডজাষ্টেবল 43 মিমি কেৱাইবি ইউএছডি ফৰ্ক, আনহাতে পিছফালে 200 মিলিমিটাৰ ট্ৰেভেলৰ সৈতে প্ৰিলোড-এডজাষ্টেবল মনোশ্বক পোৱা যায় ।

new-kawasaki-kle500-launched-for-the-global-market-learn-about-its-design
বিশ্ব বজাৰত মুকলি হ’ল Kawasaki KLE500; জানক ইয়াৰ ডিজাইনৰ বিষয়ে (Kawasaki India)

কাৱাছাকিয়ে উল্লেখ কৰিছে যে আসনৰ উচ্চতা 860 মিলিমিটাৰ, আনহাতে গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্স তুলনামূলকভাৱে কম 172 মিলিমিটাৰ । তুলনামূলকভাৱে ৰয়েল এনফিল্ড হিমালয়ান 450 ৰ গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্স 230 মিলিমিটাৰ । দুয়োখন বাইকে একেটা 21 ইঞ্চি ফ্ৰন্ট আৰু 17 ইঞ্চি ৰিয়াৰ হুইল চেটআপ শ্বেয়াৰ কৰে ।

কাৱাছাকি KLE500 ৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ভেৰিয়েন্টত এলচিডি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কনছ’ল আছে, আনহাতে SE ভেৰিয়েণ্টত 4.3 ইঞ্চি টিএফটি ডিছপ্লে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । SE ভেৰিয়েন্টত ওখ উইণ্ডস্ক্ৰীণ, নাকল গাৰ্ড, ডাঙৰ স্কিড প্লেট আৰু সম্পূৰ্ণ এল ই ডি লাইটিংও আছে ।

2026 চনৰ কাৱাছাকি KLE500 ৰ মূল্য

আমেৰিকাত বেচ KLE500 ৰ মূল্য 6,599 মাৰ্কিন ডলাৰ (প্ৰায় 5.80 লাখ টকা), আনহাতে হাইয়াৰ-স্পেক SE ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য 7,499 মাৰ্কিন ডলাৰ (প্ৰায় 6.58 লাখ টকা) । তুলনামূলকভাৱে আমেৰিকাত কাৱাছাকি নিঞ্জা 500 ৰ খুচুৰা মূল্য 5,799 মাৰ্কিন ডলাৰ (প্ৰায় 5.09 লাখ টকা )।

new-kawasaki-kle500-launched-for-the-global-market-learn-about-its-design
বিশ্ব বজাৰত মুকলি হ’ল Kawasaki KLE500; জানক ইয়াৰ ডিজাইনৰ বিষয়ে (Kawasaki India)

ইফালে ভাৰতত ইয়াৰ মূল্য CKD আমদানি হিচাপে 5.66 লাখ টকা । ইয়াৰ ভিত্তিত যদি কোম্পানীয়ে এই পথৰ জৰিয়তে নতুন কাৱাছাকি KLE500 ভাৰতলৈ আনে তেন্তে ইয়াৰ খৰচ প্ৰায় 6.50 লাখ টকা (এক্স-শ্ব’ৰুম) হ’ব পাৰে । 2026 চনত ভাৰতত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৱাছাকি KLE500 ।

লগতে পঢ়ক

TAGGED:

KAWASAKI KLE500 REVEALED
KAWASAKI KLE500 PRICE
KAWASAKI KLE500 DESIGN
NEW KAWASAKI KLE500 ENGINE
NEW KAWASAKI KLE500 LAUNCHED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.