নীলা ছবিৰ ৱেবচাইট ! এপৰ দ্বাৰা পাক সন্ত্ৰাসবাদীৰ গোপন বাৰ্তালাপ, ভাৰতত চলাইছে কাৰ্যকলাপ !
পাক সন্ত্ৰাসবাদীয়ে লৈছে নতুন কৌশল, গোপনে আপোনাৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ চেষ্টা সন্ত্ৰাসবাদীৰ ৷
Published : August 30, 2026 at 5:22 PM IST
শ্ৰীনগৰ/নতুন দিল্লী : পৰ্ণ বা নীলা ছবি চোৱাৰ পূৰ্বে সাৱধান ? কাৰণ নীলা ছবিৰ জৰিয়তে আপোনাক টাৰ্গেট কৰিব পাৰে পাকিস্তানৰ পৃষ্ঠপোষকত গঢ় লোৱা সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ৷ আপোনাক বিপদে পৰিচালনা কৰিবলৈ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে ৷
সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহে অনলাইন গেমিং প্লেটফৰ্মৰ ব্যৱহাৰ সন্দৰ্ভত নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহে চলোৱা তদন্ত পোহৰলৈ আহিছে যে পৰ্ণগ্ৰাফী ৱেবছাইট আৰু এনক্ৰিপ্টড এপ্লিকেচন ব্যৱহাৰ কৰি গোপনে সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ চেষ্টা কৰিছে ৷
সেয়ে সেনা বিষয়াই চোৰাংচোৱাগিৰিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ জম্মু-কাশ্মীৰত বৰ্তমান নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত সেনাসকলক গতানুগতিক ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে ৷ যিহেতুকে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আৰু পাকিস্তানৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা আই এছ আইয়ে এই গোপন চেনেলসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে ৷
বিষয়াসকলে কয় যে পৰ্ণগ্ৰাফী প্লেটফৰ্মসমূহত ৰিয়েল টাইম কথা পতা বৈশিষ্ট্য আছে, যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক সঠিক সময়ত বিচাৰি উলিওৱাত সহায় কৰে ৷ আপোনাৰ পৰা গোপনে তথ্য চুৰি কৰিব পাৰে ৷ যাৰ বাবে পাক সন্ত্ৰাসবাদীয়ে পৰ্ণগ্ৰাফী ৱেবচাইটৰ দ্বাৰা ভিন্ন লোকক টাৰ্গেট কৰি কৰে ৷
আনহাতে ভাৰতত এপিকেৰ প্ৰৱেশ নিষেধাজ্ঞাৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ এপিকে ফাইল (এণ্ড্ৰইড পেকেজ কিট) হৈছে এণ্ড্ৰইড অপাৰেটিং চিষ্টেমে যি মোবাইল এপ বিতৰণ আৰু ইনষ্টল কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা ফাইল ফৰ্মেট ৷
ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে গোপনীয়তা কেন্দ্ৰিক প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিছে ৷ যেনে ফ্ৰান্স ভিত্তিক এপ যিয়ে চিম কাৰ্ড বা ফোন নম্বৰৰ প্ৰয়োজন নোহোৱাকৈ এণ্ড টু এণ্ড এনক্ৰিপ্ট কৰা বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ অনুমতি দিয়ে, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীৰ চিনাক্ত কৰা কঠিন হৈ পৰে ৷
তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহে দাবী কৰা অনুসৰি, ভিয়েটনাম ভিত্তিক এপসমূহো নিৰীক্ষণ কৰি থকা হৈছে ৷ য’ত পৰম্পৰাগত পঞ্জীয়নক বাইপাছ কৰি সন্দেহযুক্ত চীনা উৎপত্তিৰ পিজিপি-এনক্ৰিপ্ট কৰা সংস্কৰণ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷ যদিও ভাৰতত এই পৰ্ণ এপ্লিকেচনসমূহৰ কেইবাটাও নিষিদ্ধ, তথাপিও ভাৰ্চুৱেল প্ৰাইভেট নেটৱৰ্ক (ভিপিএন) ব্যৱহাৰ কৰি অবৈধভাৱে ডাউনলোড কৰা হয় ৷
এটা ভিপিএনে ইণ্টাৰনেট প্ৰট'কল ঠিকনাসমূহ মাৰ্ক কৰি আৰু অনলাইন ট্ৰেফিক এনক্ৰিপ্ট কৰি ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে এটা সুৰক্ষিত আৰু এনক্ৰিপ্ট কৰা সংযোগ সৃষ্টি কৰে ৷ যাৰ ফলত অনলাইন কাৰ্যকলাপ অনুসৰণ কৰা আৰু তথ্য প্ৰকাশ কৰাটো অধিক কঠিন হৈ পৰে ৷
সুৰক্ষা বিশেষজ্ঞসকলে উল্লেখ কৰে যে, টিআৰঅ' নেটৱৰ্ক ব্যৱহাৰ কৰা বহুতো প্লেটফৰ্মে তথ্যৰ উৎপত্তি আৰু গন্তব্যস্থান দুয়োটা লুকুৱাবলৈ বিশ্বব্যাপী একাধিক স্বেচ্ছাসেৱী-চালিত ৰিলে ন'ডৰ জৰিয়তে এনক্ৰিপ্ট কৰা ট্ৰেফিক বাউন্স কৰি অন্যান অনুসৰণ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰে ৷
বিষয়াসকলে কয় যে, নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহে এই অফ-গ্ৰিড যোগাযোগ চেনেলসমূহৰ মেপ আৰু ইণ্টাৰচেপ্টৰ বাবে নিজৰ চাইবাৰ-চোৱাচিতাৰ কাঠামোসমূহ খাপ খুৱাই লৈ গৈছে ৷ বিষয়াসকলে কয় যে জম্মু-কাশ্মীৰৰ যুৱক-যুৱতীসকলক সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাৰ্যকলাপত নিযুক্তি আৰু ভিন্ন কূটাঘাটমূলক কাৰ্যৰ বাবে পৰ্ণ চাইটৰ এনক্ৰিপ্ট কৰা ইনষ্টেণ্ট মেছেজিং এপ্লিকেচনসমূহ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহে ক্ৰমান্বয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য, ভাৰতৰ ডিএনএত আছে: আৰএছএছৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱত