বিশ্ব বজাৰৰ বাবে মুকলি হ’ল Jawa 730 Twin; ভাৰতত মুকলি হ’ব নে ?
বিশ্ব বজাৰৰ বাবে Jawa Moto ই মুকলি কৰিছে নতুন Jawa 730 Twin মটৰ চাইকেল । ইয়াত 730CC ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।
Published : February 9, 2026 at 5:25 PM IST
হায়দৰাবাদ: দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী Jawa Moto ই বিশ্ব বজাৰৰ বাবে মুকলি কৰিছে নতুন Jawa 730 Twin মটৰ চাইকেল । কিন্তু মন কৰিবলগীয়া যে এই মডেলটো বৰ্তমান ভাৰতত বিক্ৰী হোৱা জাৱা মটৰ চাইকেলৰ সৈতে সম্পৰ্কিত নহয় ।
ভাৰতীয় বজাৰত জাৱা আৰু য়েজদি ব্ৰেণ্ড ক্লাছিক লিজেণ্ডছৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়, যিয়ে মাহিন্দ্ৰা গ্ৰুপৰ অধীনত স্থানীয়ভাৱে এই সামগ্ৰীসমূহ নিৰ্মাণ আৰু বিক্ৰী কৰে । ইফালে, Jawa 730 Twin মূল চেক ব্ৰেণ্ডে নিৰ্মাণ কৰিছিল, যিয়ে স্বতন্ত্ৰভাৱে কাম কৰি আছে ।
Jawa 730 Twin ডিজাইন
Jawa 730 Twin ৰ ডিজাইনত আধুনিক আৰু ৰেট্ৰ’ উপাদানৰ মিশ্ৰণ ঘটিছে যদিও ইয়াক এটা শ্ৰেণীত পিন ডাউন কৰাটো কঠিন । ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে এটা কমপেক্ট প্ৰফাইলৰ সৈতে এটা ভাস্কৰ্যযুক্ত ইন্ধনৰ টেংক, উন্মুক্ত ফ্ৰেম আৰু এটা চুটি ঠেংৰ অংশ । সন্মুখত ঘূৰণীয়া এল ই ডি হেডলেম্প আৰু সহজ বডিৱৰ্কে ইয়াক নূন্যতম ৰূপ দিয়ে ।
Jawa 730 Twin ৰ পাৱাৰট্ৰেইন
বৰ্তমান জাৱাৰ গ্ল’বেল ৱেবছাইটত ইয়াৰ 750 প্লেটফৰ্মৰ অধীনত তিনিটা মডেলৰ তালিকা দিয়া হৈছে । নতুন 730 টুইনত একেটা 730CC, লিকুইড-কুল্ড, পেৰেলেল-টুইন ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যিয়ে 8200 আৰপিএমত 74 বিএইচপি উৎপাদন কৰে । জাৱা মট’ই কয় যে এই ইঞ্জিনটো চুইজাৰলেণ্ডৰ অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠান ছুটাৰ ৰেচিং টেকন’লজিৰ সহযোগত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
ছাচপেনচনৰ কৰ্তব্যসমূহ এডজাষ্টেবল কে ৱাই বি ওলোটাকৈ সন্মুখৰ ফৰ্ক আৰু পিছফালৰ মনোশ্বকৰ দ্বাৰা চম্ভালিব পাৰি । ব্ৰেকিং হাৰ্ডৱেৰত সন্মুখত টুইন ব্ৰেম্বো কেলিপাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, আনহাতে বাইকখনৰ দুয়ো মূৰত 17 ইঞ্চিৰ এলয় হুইল চলায় ।
আন আন বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে সম্পূৰ্ণ এল ই ডি লাইটিং আৰু স্মাৰ্টফোন সংযোগ, যিয়ে কল আৰু মেছেজ এলাৰ্ট প্ৰদান কৰে, লগতে টি এফ টি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰৰ জৰিয়তে নেভিগেচন প্ৰদান কৰে ৷
চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে চেক গণৰাজ্যত বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে Jawa 730 Twin । কিন্তু যিহেতু এই মটৰ চাইকেলখন ইউৰোপত জাৱা মট’ই নিৰ্মাণ কৰিছিল, সেয়েহে ভাৰতত বিক্ৰী হোৱা জাৱা ৰেঞ্জৰ সৈতে ইয়াৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই । গতিকে এই মটৰ চাইকেল ভাৰতত মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই ।
