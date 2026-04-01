ভাৰতত মুকলি হ’ল iQOO 15 ৰ Apex Edition; আছে 7000mah বেটাৰী

iQOO-এ ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিছে iQOO 15 স্মাৰ্টফোনৰ নতুন Apex Edition । ইয়াৰ আৰম্ভণি মূল্য 72,999 টকা ।

iQOO 15 Apex Edition ৰঙৰ বিকল্প (iQOO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 1, 2026 at 6:01 PM IST

হায়দৰাবাদ: স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা কোম্পানী iQOO এ ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি কৰিছে তেওঁলোকৰ iQOO 15 স্মাৰ্টফোনৰ নতুন Apex Edition । ই Vivo ৰ ছাব-ব্ৰেণ্ডৰ শেহতীয়া ফ্লেগশ্বিপ হেণ্ডছেট iQOO 15 ৰ বিশেষ সংস্কৰণৰ ভেৰিয়েন্ট । iQOO 15 Apex সংস্কৰণে ইতিমধ্যে বৰ্তমানৰ আলফা আৰু লিজেণ্ড ৰঙৰ ভিন্নতাসমূহৰ তালিকাত যোগদান কৰে ।

স্মাৰ্টফোনটোৰ মূল মডেলৰ দৰেই এই স্মাৰ্টফোনটোতো কোৱালকমৰ ফ্লেগশ্বিপ 3NM অক্টা-কোৰ স্নেপড্ৰেগন 8 এলিট জেন 5 চিপছেট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । হেণ্ডছেটটোত 6.85 ইঞ্চিৰ ডিছপ্লে আছে যাৰ ৰিজ’লিউচন 2K আৰু ৰিফ্ৰেছ ৰেট 144Hz পৰ্যন্ত । নতুন iQOO 15 Apex Edition ত 7,000mAh বেটাৰী আছে ।

iQOO 15 Apex Edition ৰ মূল্য

ভাৰতত iQOO 15 Apex Edition ৰ মূল্য 12GB ৰেম আৰু 256GB অনব’ৰ্ড ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েন্টৰ বাবে 72,999 টকাৰ পৰা আৰম্ভ । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াক 16GB + 512GB কনফিগাৰেচনত অফাৰ কৰা হৈছে, যাৰ মূল্য 79,999 টকা ।

কোম্পানীয়ে এই স্মাৰ্টফোনটো মুকলি কৰিছে আৰু সম্ভাৱ্য গ্ৰাহকে এই ফোনত 6000 টকা পৰ্যন্ত তৎক্ষণাত ৰেহাই লাভ কৰিব পাৰিব, যাৰ ফলত দুয়োটা ভেৰিয়েণ্টৰ কাৰ্যকৰী বিক্ৰী মূল্য ক্ৰমে 66,999 টকা আৰু 73,999 টকালৈ হ্ৰাস পাব ।

আজিৰে পৰা নতুন iQOO 15 Apex Edition প্ৰি-অৰ্ডাৰৰ বাবে উপলব্ধ । 6 এপ্ৰিলত দিনৰ 12 বজাত iQOO ইণ্ডিয়া ৱেবছাইট, আমাজন, ভিভ’ৰ এক্সক্লুছিভ ষ্ট’ৰ, ৰিলায়েন্স ডিজিটেল আৰু সমগ্ৰ দেশৰ খুচুৰা বিপণীৰ পৰা গ্ৰাহকে এই হেণ্ডছেটটো ক্ৰয় কৰিব পাৰিব । এই হেণ্ডছেটটো প্ৰি-বুক কৰাসকলে বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব 1899 টকাৰ iQOO TWS । ইয়াৰ উপৰিও 12 মাহলৈকে বিনামূলীয়া EMI ৰ অফাৰো উপলব্ধ ।

iQOO 15 Apex Edition ৰ বৈশিষ্ট্য আৰু স্পেচিফিকেশনসমূহ

iQOO 15 Apex Edition পানী প্ৰতিৰোধী ক্ষমতা (iQOO)

ডুৱেল ছিম (nano + nano)ৰ সৈতে অহা iQOO 15 Apex Edition এণ্ড্ৰইড 16 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি OriginOS 6 ত চলিব । এই হেণ্ডছেটটোত 6.85 ইঞ্চিৰ Samsung M14 8T LTPO AMOLED ডিছপ্লে আছে যাৰ ৰিফ্ৰেছ ৰেট 144 হাৰ্টজ, 2K ৰিজ’লিউচন, 508 PPI পিক্সেল ঘনত্ব আৰু স্থানীয় শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা 6000 নীট ।

এতিয়া ফোনটোত Snapdragon 8 Elite Gen 5 চিপছেট আছে, য’ত আছে 16GB পৰ্যন্ত LPDDR5x ৰেম, 512GB পৰ্যন্ত UFS4.1 ইণ্টাৰনেল ষ্ট’ৰেজ আৰু এটা Q3 ছুপাৰ কম্পিউটিং চিপ । ফোনটোত পোৱা কেমেৰাৰ কথা ক’বলৈ গ’লে নতুন iQOO 15 Apex Edition ত আছে ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট ।

ফোনটোত অপটিকেল ইমেজ ষ্টেবিলাইজেচন (OIS)ৰ সৈতে 50 মেগাপিক্সেলৰ চ’নী IMX921 প্ৰাইমেৰী কেমেৰা, 3x অপটিকেল জুমৰ সৈতে 50 মেগাপিক্সেলৰ ছ’নী IMX882 1/1.95 ইঞ্চিৰ পেৰিস্কোপ টেলিফ’টো কেমেৰা আৰু 50 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰা-ৱাইড-এংগল লেন্স আছে । ফোনটোৰ সন্মুখত 32 মেগাপিক্সেলৰ ছেলফি কেমেৰা আছে ।

নতুন iQOO 15 Apex সংস্কৰণ এতিয়া IP68 + IP69-ৰেটিং বিল্ডৰ সৈতে উপলব্ধ । স্মাৰ্টফোনটোত 7,000mAh ছিলিকন-কাৰ্বন বেটাৰী আছে, যিটো 100W তাঁৰযুক্ত আৰু 40W বেতাঁৰ ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে আহে ।

