ETV Bharat / technology

2.80 লাখ টকা মূল্যত Harley-Davidson এ মুকলি কৰিলে X440T

হাৰ্লি-ডেভিডছনে মুকলি কৰিছে নিজৰ নতুন Harley-Davidson X440T । মটৰ চাইকেলখনৰ মূল্য 2.80 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) ।

new-harley-davidson-x440t-launched-in-india-know-its-price-and-features
Harley-Davidson X440T (Harley-Davidson)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 8, 2025 at 1:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: প্ৰিমিয়াম মটৰ চাইকেল নিৰ্মাতা কোম্পানী হাৰ্লি-ডেভিডছনে মুকলি কৰিছে নতুন হাৰ্লি-ডেভিডছন X440T । কোম্পানীটোৱে এই মটৰ চাইকেলখন 2.80 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) মূল্যত মুকলি কৰিছে ।

সাধাৰণতে হাৰ্লি-ডেভিডছন X440 দুটা ভেৰিয়েন্টত বিক্ৰী কৰা হয়, যাৰ মূল্য X440 Vivid ৰ বাবে 2.35 লাখ (এক্স-শ্ব'ৰুম) আৰু X440 S ৰ বাবে 2.55 লাখ (এক্স-শ্ব'ৰুম)।

Harley-Davidson X440T ৰ বিষয়ে

new-harley-davidson-x440t-launched-in-india-know-its-price-and-features
Harley-Davidson X440T (Harley-Davidson)

কোম্পানীটোৰ বৰ্তমানৰ Harley-Davidson X440S ৰ তুলনাত নতুন Harley-Davidson X440T ৰ দাম প্ৰায় 25,000 টকা অধিক । গতিকে, প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়: এই অতিৰিক্ত দামৰ বাবে আপুনি কি লাভ কৰিব ? নতুন Harley-Davidson X440T ৰ বৃহৎ পৰিৱৰ্তনসমূহৰ ভিতৰত আছে সম্পূৰ্ণ নতুন পিছফালৰ চাবফ্ৰেম আৰু পুনৰ ডিজাইন কৰা টেইল ছেকচন ।

পিলিয়ন গ্ৰেব হেণ্ডেলসমূহ উন্নত পিলিয়ন আৰামৰ বাবে সংহত কৰা হৈছে । নতুন X440T ৰ বাৰ-এণ্ড মিৰ’ৰ, নতুন ডেকেল আৰু চাৰিটা ভিন্ন পেইণ্ট অপচনৰ সৈতেও বেলেগ দেখা গৈছে । কিন্তু আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য পাৰ্থক্য হ’ব পাৰে ৰাইডিং অভিজ্ঞতা । হাৰ্লি-ডেভিডছনে নতুন X440T ত ৰাইড-বাই-ৱায়াৰ সংযোজন কৰিছে, য’ত দুটা ৰাইড মোড (ৰোড আৰু ৰেইন), এটা চুইচেবল এণ্টি-লক ব্ৰেকিং ছিষ্টেম আৰু চুইচেবল ট্ৰেকচন কণ্ট্ৰ’ল আছে ।

new-harley-davidson-x440t-launched-in-india-know-its-price-and-features
Harley-Davidson X440T (Harley-Davidson)

নতুন X440T ত এটা অনন্য বৈশিষ্ট্যও আছে, যাক হাৰ্লিয়ে ‘পেনিক ব্ৰেকিং এলাৰ্ট’ বুলি কয় । এই বৈশিষ্ট্যৰ সহায়ত মটৰ চাইকেলৰ সকলো সূচকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ব্লিংকিং হাৰৰ তুলনাত চাৰিগুণ বেছি বেগেৰে টিপটিপিয়া হয় যেতিয়া ডিচিলেৰেচন ৰেট 2.4 মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড অতিক্ৰম কৰে, যিয়ে পিছফালে থকা বাহনসমূহক জৰুৰীকালীন ব্ৰেকিং প্ৰয়োগ কৰাৰ সংকেত দিয়ে ।

Harley-Davidson X440T

বৰ্তমানৰ Harley-Davidson X440 ৰ দৰে একেটা 440CC চিচি, তেল-শীতল, 2-ভালভ SOHC একক চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিনেৰে চালিত হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে । ই 6000 আৰ পি এমত 27 বি এইচ পি আৰু 4000 আৰ পি এমত 38 এন এম পিক টৰ্ক উৎপাদন কৰে । এই ইঞ্জিনটো 6 স্পীড গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক

TAGGED:

HARLEY DAVIDSON X440T FEATURES
HARLEY DAVIDSON X440T ENGINE
HARLEY DAVIDSON X440T PRICE
HARLEY DAVIDSON X440T
HARLEY DAVIDSON X440T LAUNCHED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.