৮৯.৯৯ লাখ টকা মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ’ল Lexus ES
Lexus এ ভাৰতত নিজৰ এক্সিকিউটিভ ছেডানৰ শেহতীয়া প্ৰজন্ম Lexus ES মুকলি কৰিছে, যাৰ মূল্য ৮৯.৯৯ লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম)ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ।
Published : March 20, 2026 at 5:14 PM IST
হায়দৰাবাদ: বিলাসী গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী Lexus এ ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিছে নিজৰ এক্সিকিউটিভ ছেডানৰ শেহতীয়া প্ৰজন্ম Lexus ES । এই ছেডানখন প্ৰথমবাৰৰ বাবে সম্পূৰ্ণ ইলেক্ট্ৰিক ড্ৰাইভট্ৰেইনৰ সৈতে আগবঢ়োৱা হৈছে । গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে কয় যে ইয়াক দুটা পাৱাৰট্ৰেইনৰ বিকল্প প্ৰদান কৰা হ’ব ।
ইয়াৰ ভিতৰত আছে চিনাকি ES ৩৫০এইচ ষ্ট্ৰং হাইব্ৰিড আৰু সম্পূৰ্ণ ইলেক্ট্ৰিক ই এছ ৫০০E । এই ইভিৰ আৰম্ভণি মূল্য ৮৯.৯৯ লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) আৰু ভাৰতীয় বজাৰৰ বাবে লেক্সাছৰ প্ৰথমটো সম্পূৰ্ণ ইলেক্ট্ৰিক মডেল । খবৰ অনুসৰি হাইব্ৰিড মডেলৰ মূল্য পৰৱৰ্তী সময়ত ঘোষণা কৰা হ’ব ।
নতুন প্ৰজন্মৰ Lexus ES ডিজাইন
নতুন Lexus ES ৰ ডিজাইন LF-ZC কনচেপ্টৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত যেন লাগে, ইয়াত চোকা ৰূপ আৰু চোকা বডি লাইন আছে । নতুন ই এছত কম আসনৰ শ্বাৰ্কন’জ ডিজাইন, কৌণিক আৰু উচ্চ এল ই ডি ডি আৰ এল আৰু ইয়াৰ পোনে পোনে তলত স্থাপন কৰা মূল হেডলেম্প ইউনিট আছে ।
ইয়াৰ উপৰিও ইভিত বন্ধ গ্ৰীল আছে, আনহাতে হাইব্ৰিড মডেলত গ্ৰীলৰ ঠিক তলত এটা সৰু ইনলেট আৰু বাম্পাৰত এটা বিশিষ্ট কেন্দ্ৰীয় ইনটেক আছে । গাড়ীখনৰ অতি ভাস্কৰ্য হুড আৰু বাম্পাৰত ক’লা ইনছাৰ্টে ইয়াৰ চোকা ডিজাইনক আৰু অধিক উন্নত কৰিছে ।
চাইড প্ৰফাইল: নতুন ই এছত চাৰিটা দুৱাৰৰ ক’পে ডিজাইনৰ বৈশিষ্ট্য আছে, সন্মুখৰ দুৱাৰৰ পৰা পিছফালৰ কোৱাৰ্টাৰ খিৰিকীলৈকে চোকা কান্ধৰ ৰেখা ওপৰলৈ উঠিছে ।
পিছফালৰ প্ৰফাইলৰ সন্দৰ্ভত ক’বলৈ গ’লে ইয়াৰ বিশিষ্ট ফেণ্ডাৰসমূহে ছেডানৰ ৰগড আৰু গ্ৰাউণ্ডেড ৰূপ বৃদ্ধি কৰে । পিছফালৰ সমগ্ৰ প্ৰস্থত বিস্তৃত পিছফালৰ লাইটবাৰটোৱেই ইয়াৰ ডিজাইনৰ আটাইতকৈ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ।
নতুন প্ৰজন্মৰ Lexus ES ৰ আভ্যন্তৰীণ অংশ
পূৰ্বৰ ই এছৰ তুলনাত নতুন প্ৰজন্মৰ ই এছে নূন্যতম কেবিন থিম গ্ৰহণ কৰে, য'ত এটা ডিজিটেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ মাৰ্জিতভাৱে হুডযুক্ত বিনাকেলত সংযুক্ত কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত আছে ১৪ ইঞ্চিৰ বৃহৎ চেণ্ট্ৰেল টাচস্ক্ৰীণ । কেবিনটোত টাচস্ক্ৰীণৰ তলত আৰু চালকৰ ফালে থকা ‘লুকাই থকা’ একাংশ ছুইচো আছে আৰু এই চুইচবোৰ গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰিলেহে পোহৰ হয় ।
নতুন প্ৰজন্মৰ Lexus ES ৰ পাৱাৰট্ৰেইন
এতিয়াৰ বাবে ভাৰতীয় বজাৰত কেৱল নতুন ES ৫০০ইহে আগবঢ়োৱা হ’ব, য’ত ৭৫ কিলোৱাট ঘণ্টাৰ বেটাৰী আৰু ডুৱেল মটৰ অল হুইল ড্ৰাইভ ছিষ্টেম থাকিব । এই চেটআপে ৩৩৮ BHP ৰ শীৰ্ষ শক্তি উৎপাদন কৰে আৰু এটা চাৰ্জত ৫৮০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত ৰেঞ্জ প্ৰদান কৰে ।
আনহাতে, ইলেক্ট্ৰিক মটৰৰ সৈতে সংযোগ কৰা ২.৫ লিটাৰৰ পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা চিনাকি ৩৫০h চেটআপ চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে মুকলি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । Lexus এ কয় যে ভাৰতীয় বজাৰত Lexus ES ৫০০ইৰ বুকিং এতিয়া মুকলি হৈছে আৰু ২০২৬ চনৰ মাজভাগৰ পৰা ডেলিভাৰী আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
