BMW য়ে উন্মোচন কৰিলে নতুন প্ৰজন্মৰ BMW i3 ছেডান

BMW য়ে উন্মোচন কৰিলে নতুন প্ৰজন্মৰ BMW i3 ছেডান
BMW ৱে মুকলি কৰিছে নতুন প্ৰজন্মৰ BMW i3 ছেডান, যিয়ে 900 কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জ আগবঢ়াব ।
Published : March 20, 2026 at 1:34 PM IST
হায়দৰাবাদ: বিলাসী গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী BMW ৱে উন্মোচন কৰিছে নিজৰ নতুন প্ৰজন্মৰ BMW i3 ছেডান, যিটো নিজৰ ‘নিউ ক্লাছে’ প্লেটফৰ্মৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰ্মাণ কৰা সম্পূৰ্ণ ইলেক্ট্ৰিক ছেডান মডেল । কোম্পানীটোৰ নতুন প্ৰজন্মৰ ইভি লাইনআপৰ এইখনে দ্বিতীয়খন গাড়ী । ইয়াৰ পূৰ্বে কোম্পানীটোৱে যোৱা বছৰ নতুন প্ৰজন্মৰ BMW iX3 মুকলি কৰিছিল ।
নতুন BMW i3 ৰ পূৰ্বৰ i3 হেচবেকৰ সৈতে কোনো সাদৃশ্য নাই যদিও ইয়াৰ নাম একে । সেই কমপেক্ট মডেলৰ দৰে নহয়, ই হৈছে বৈদ্যুতিক বাহন হিচাপে বিকশিত কৰা পৰম্পৰাগত থ্ৰী বক্স ছেডান । ইয়াৰ উপৰিও ভৱিষ্যতে ৩-ছিৰিজ মডেলৰ সৈতে বিএমডব্লিউৱে ল’বলগীয়া ডিজাইন আৰু দিশৰ আভাস দিয়া হৈছে ।
নতুন BMW i3 Sedan ৰ বাহ্যিক অংশ
ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত নতুন BMW i3 ত কোম্পানীটোৰ চিনাকি ডিজাইন উপাদানসমূহ ধৰি ৰখা হৈছে । ইয়াৰ ফ্ৰন্ট এণ্ডত চিকচিকিয়া হেডলেম্প, এটা ভাস্কৰ্যযুক্ত হুড আৰু বাম্পাৰত এৰোডাইনেমিক ডিটেইলছৰ বৈশিষ্ট্য আছে ।
চাইড প্ৰফাইলত ছেডানখনৰ পিছফালে পৰিষ্কাৰ পৃষ্ঠ আৰু বিশিষ্ট কান্ধৰ ৰেখাৰ লগতে পিছফালে BMW ৰ চিগনেচাৰ ‘হফমাইষ্টাৰ কিংক’ আছে । পিছফালৰ অংশটো বহুলাংশে সমতল, বুটৰ ঢাকনিখন চিকচিকিয়া টেইলএম্পৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হৈছে ।
নতুন BMW i3 ছেডানৰ আভ্যন্তৰীণ অংশ
কেবিনৰ বিন্যাস পৰম্পৰাগত BMW কেবিনতকৈ পৃথক । ডেচব'ৰ্ডৰ ওপৰৰ প্ৰান্তত এটা পাতল ডিছপ্লে বহি থাকে, যিয়ে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ, ইনফ'টেইনমেণ্ট আৰু যাত্ৰী ডিছপ্লেক সামৰি লয় ।
মূল কেন্দ্ৰীয় টাচস্ক্ৰীণ ডেচব’ৰ্ডত অলপ তলত স্থাপন কৰা হৈছে, এটা পৃথক ইউনিট হিচাপে । ষ্টিয়াৰিং হুইলত উলম্ব স্পকৰ সৈতে নতুন ডিজাইনৰ বৈশিষ্ট্য আছে, আনহাতে সামগ্ৰিক কেবিনৰ থিমটো নূন্যতম আৰু পৰিষ্কাৰ হৈ আছে ।
নতুন BMW i3 Sedan ৰ বেটাৰী আৰু ৰেঞ্জ
কোম্পানীটোৱে প্ৰকাশ কৰিছে যে BMW i3 50 xDrive ভেৰিয়েন্টত অফাৰ কৰা হ’ব । এই গাড়ীখনত ৮০০ ভল্টৰ বৈদ্যুতিক আৰ্কিটেকচাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । বেটাৰীৰ ক্ষমতা এতিয়াও আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই যদিও ই BMW iX3 ত ব্যৱহৃত ১০৮.৭ কিলোৱাট ঘণ্টাৰ ইউনিটৰ সৈতে একে হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
