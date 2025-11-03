চলিত মাহতেই মুকলি হ’ব মাহিন্দ্ৰাৰ নতুন ইলেক্ট্ৰিক SUV XEV 9S
মাহিন্দ্ৰাই চলিত বৰ্ষৰ 27 নৱেম্বৰত ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিবলৈ ওলাইছে নতুন ইলেক্ট্ৰিক এছ ইউ ভি মহিন্দ্ৰা XEV 9S ।
হায়দৰাবাদ: ঘৰুৱা এছ ইউ ভি নিৰ্মাতা কোম্পানী মাহিন্দ্ৰা এণ্ড মাহিন্দ্ৰাই 2025 চনৰ 27 নৱেম্বৰত ভাৰতৰ বজাৰত নতুন ইলেক্ট্ৰিক এছ ইউ ভি মুকলি কৰিবলৈ সাজু হৈছে । কোম্পানীয়ে মাহিন্দ্ৰা XEV 9S নামেৰে এই গাড়ীখন মুকলি কৰিব । এই ইলেক্ট্ৰিক এছ ইউ ভিখন হ’ব কোম্পানীটোৰ INGLO স্কেটব’ৰ্ড প্লেটফৰ্মত নিৰ্মিত 7 আসনৰ এছ ইউ ভি, যিয়ে XEV 9e আৰু BE 6 সমৰ্থিত ।
নতুন মাহিন্দ্ৰা XEV 9S ৰ বিষয়ে
মাহিন্দ্ৰা XEV 9S হ’ব জন্মগত ইলেক্ট্ৰিক SUV আৰু ইয়াৰ INGLO স্কেটব’ৰ্ড প্লেটফৰ্মত নিৰ্মিত 7 খন আসনৰ মডেল হোৱাৰ উপৰিও মাহিন্দ্ৰাই এতিয়াও ইয়াৰ বিষয়ে আন কোনো সবিশেষ প্ৰকাশ কৰা নাই । অৱশ্যে ই হ’ব পাৰে মাহিন্দ্ৰা XUV700 ইলেক্ট্ৰিক প্ৰ’ট’টাইপৰ প্ৰডাকচন-স্পেক সংস্কৰণ, যিটো কেইবাবাৰো পৰীক্ষা কৰা দেখা গৈছে আৰু ইয়াক XEV 7e বুলিও কোৱা হয় ।
যদি এনেকুৱা হয় তেন্তে ইয়াৰ অৰ্থ হ’ব পাৰে যে আগন্তুক মাহিন্দ্ৰা XEV 9S য়ে প্ৰ’ট’টাইপৰ পৰা বহু কিবাকিবি ধাৰ ল’ব । এই উপাদানসমূহৰ কিছুমানৰ ভিতৰত সংযুক্ত এল ই ডি ডি আৰ এল, এটা ব্লেংকড-অফ গ্ৰীল আৰু মহিন্দ্ৰা XEV 9S ৰ দৰে ডুৱেল-পড এল ই ডি হেডলাইট থাকিব পাৰে । পূৰ্বে কিছুমান পৰীক্ষামূলক ছবিত প্ৰকাশ পোৱাৰ দৰে ইণ্টেৰিয়ৰত মাহিন্দ্ৰা XEV 9S ৰ থ্ৰী-স্ক্ৰীণ চেটআপৰ বৈশিষ্ট্য থাকিব পাৰে আৰু ষ্টিয়াৰিংও একে হ’ব পাৰে ।
নতুন মাহিন্দ্ৰা XEV 9S ৰ বেটাৰী আৰু পাৱাৰট্ৰেইন
এই সময়ত মাহিন্দ্ৰা XEV 9S ৰ পাৱাৰট্ৰেইনৰ বিষয়ে কোনো তথ্য উপলব্ধ নহয়, কিন্তু মাহিন্দ্ৰাৰ আধুনিক ইভি মানদণ্ডৰ লগত খাপ খুৱাই 500+ কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জৰ বৃহৎ বেটাৰী পেক থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে । অৱশ্যে গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৰ পৰা স্পষ্টতা লাভ কৰিলেহে এই কথা নিশ্চিত কৰিব পৰা যাব ।
