এক্স-শ্ব’ৰুম মূল্য 77 লাখ টকাত ভাৰতত মুকলি হ’ল Ducati Panigale V4 Tricolore
Ducati India ই ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিছে ইয়াৰ আলট্ৰা এক্সক্লুছিভ Ducati Panigale V4 Tricolore । ভাৰতত ইয়াৰ এক্স-শ্ব’ৰুম মূল্য 77 লাখ টকা ।
Published : January 20, 2026 at 8:46 PM IST
হায়দৰাবাদ: প্ৰিমিয়াম মটৰ চাইকেল নিৰ্মাতা কোম্পানী Ducati India ই ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি কৰিছে নিজৰ আল্ট্ৰা এক্সক্লুছিভ Ducati Panigale V4 Tricolore ৰ । কোম্পানীয়ে এই মটৰ চাইকেলখন 77 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম, ভাৰত) মূল্যত মুকলি কৰিছে । ইটালীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাৰ ৰঙেৰে ফিনিছিং কৰা হৈছে আৰু ইয়াত ষ্টেণ্ডাৰ্ড Panigale V4 ৰ তুলনাত কেইবাটাও এক্সক্লুছিভ পাৰ্ট আৰু ফিনিচিং টাচ আছে ।
Ducati Panigale V4 Tricolore ৰ পাৱাৰট্ৰেইন
ইঞ্জিন আৰু ফ্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত Ducati Panigale V4 Tricolore ৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড Panigale V4 ৰ সৈতে একে । ইয়াত একেটা 1103CC, লিকুইড-কুল্ড, V4 ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যিয়ে 216 SP আৰু 120.9 NM টৰ্ক উৎপন্ন কৰে ।
ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত শেহতীয়া Panigale V4 ৰ দৰে একেটা সম্পূৰ্ণ ৰাইডাৰ এডছৰ ছুইট আছে যদিও কিছু পাৰ্থক্য আছে । এই মটৰ চাইকেলৰ ৰোলিং চেছিছ তৈয়াৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা উপাদানৰ স্তৰ আৰু ট্ৰাইকলৰৰ অনন্য, বিশেষ ফিনিচিঙে ইয়াক ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলৰ পৰা পৃথক কৰে ।
উদাহৰণস্বৰূপে, ইয়াৰ চকা, ফেণ্ডাৰ, চেইন গাৰ্ড, হিল গাৰ্ড, ছুইংগাৰ্ম কভাৰ, এক্সজেষ্ট গাৰ্ড আৰু অলটাৰেটৰ কভাৰ আটাইবোৰ কাৰ্বন ফাইবাৰৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত আছে এটা ডাঙৰ 338.5 মিমি ফ্ৰন্ট ডিস্ক ব্ৰেক – যিটো যিকোনো প্ৰডাকচন বাইকৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ । এইবোৰৰ সৈতে ব্ৰেম্বো এমচিএছ 19.21 মাষ্টাৰ চিলিণ্ডাৰ আৰু ব্ৰেকিঙৰ বাবে টপ অৱ দ্য লাইন হাইপাৰকিউৰ কেলিপাৰ সংযুক্ত কৰা হৈছে ।
মটৰ চাইকেলখনত আছে ড্ৰাই ক্লাচ, যিয়ে অনন্য ডুকাটি ৰেটল শব্দ উৎপন্ন কৰে আৰু বিলেট এলুমিনিয়াম ফুটপেগ যিবোৰ এডজাষ্টেবল । এই সকলোবোৰ লঘু উপাদানৰ বাবেই ট্ৰাইকলাৰৰ ওজন 188 কিলোগ্ৰাম, যিটো Panigale V4 S তকৈ 3 কিলোগ্ৰাম কম ।
কেৱল একচেটিয়া অংশই নতুন ট্ৰাইকল’ৰক বিশেষ কৰি তোলা নাই, কিন্তু সবিশেষৰ প্ৰতি মনোযোগে নিশ্চিতভাৱে সম্ভাৱ্য ক্ৰেতাৰ বাবে ইয়াক প্ৰিয় কৰি তুলিব । মন কৰিবলগীয়া যে এই মটৰ চাইকেলখনৰ মাত্ৰ 1000 ইউনিটহে বিশ্বজুৰি উৎপাদন কৰা হ’ব আৰু ভাৰতত মাত্ৰ কেইটামান ইউনিটহে প্ৰদান কৰা হ’ব ।
Ducati Panigale V4 Tricolore ৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ
প্ৰতিখন বাইকৰ ষ্টিয়াৰিং হেডত নম্বৰযুক্ত প্লেট আৰু প্ৰামাণ্যতাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ থাকিব । Ducati Panigale V4 Tricolore ত 6.9 ইঞ্চিৰ টিএফটি ডিছপ্লে আছে যিয়ে চাবি ঘূৰাই দিলে বিশেষ এনিমেচন প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু বাইকৰ নম্বৰ প্লেট চাবিটোৰ ওপৰত নিজেই খোদিত কৰা হয় ।
ট্ৰেকত Tricolore চলাব বিচৰাসকলৰ বাবে ডুকাটিয়ে ইন্ধন ভৰোৱা কেপ (কঠিন এলুমিনিয়াম ফিনিচিংত), ব্ৰেক কেলিপাৰ কুলিং ডাক্ট, কাৰ্বন ফাইবাৰত মুকলি ক্লাচ কভাৰ আৰু ষ্টেণ্ডাৰ্ড হিচাপে আইনা আৰু নম্বৰ প্লেট হোল্ডাৰৰ বাবে ব্লেংকিং প্লেট আগবঢ়াব । দৰাচলতে গ্ৰাহকে আনকি তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট বাইকৰ সৈতে মিল থকাকৈ ডুকাটিৰ পৰা টেইলাৰ মেড জেকেট এটাও বাছি ল’ব পাৰে ।
