নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ’ব ESTIC 2025; গগনযানকে ধৰি ইছৰোৰ অভিযান সন্দৰ্ভত জনালে অধ্যক্ষ ভি নাৰায়ণনে

নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ’ব ESTIC 2025; গগনযানকে ধৰি ইছৰোৰ অভিযান সন্দৰ্ভত জনালে অধ্যক্ষ ভি নাৰায়ণনে
ইছৰোৰ গগনযান মিছন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে, ক্ৰুবিহীন বিমানৰ পূৰ্বে তিনিটা বিনা ক্ৰু উৎক্ষেপণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ইছৰোৱে ।
Published : October 23, 2025 at 5:15 PM IST
হায়দৰাবাদ: ৰাজধানী দিল্লীত আয়োজন কৰা হ’ব উদীয়মান বিজ্ঞান, প্ৰযুক্তি আৰু উদ্ভাৱন সন্মিলন (ESTIC-2025) ৰ, যিটো হৈছে বিজ্ঞানী, নীতি নিৰ্ধাৰক, উদ্ভাৱক আৰু উদ্যোগৰ নেতাসকলক একত্ৰিত কৰি বিকশিত ভাৰত 2047 ৰ দিশত ভাৰতৰ প্ৰযুক্তিগত ৰ’ডমেপ গঢ় দিয়াৰ বাবে ডিজাইন কৰা এক বৃহৎ নতুন মঞ্চ ৷ এই অনুষ্ঠানৰ উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে । এই অনুষ্ঠানত মূল বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্ৰত অগ্ৰগতি ত্বৰান্বিত কৰা আৰু খণ্ডসমূহৰ মাজত সহযোগিতা গঢ়ি তোলাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব । অহা মাহৰ 3 নৱেম্বৰৰ পৰা 5 নৱেম্বৰলৈ ভাৰত মণ্ডপামত অনুষ্ঠিত হ’ব এই অনুষ্ঠানটোৰ ৷
ESTIC-2025 ৰ বাবে সংবাদ মাধ্যমক সাক্ষাৎ কৰাৰ সময়ত ইছৰোৰ অধ্যক্ষ ভি নাৰায়ণনে ETV Bharat ৰ সৈতে একচেটিয়াভাৱে কথা পাতি মহাকাশ অন্বেষণৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ শেহতীয়া অগ্রগতি আৰু বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা প্রসাৰত এনে জাতীয় অনুষ্ঠানৰ অবিচ্ছেদ্য ভূমিকাৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰে ৷
ইছৰোৰ অধ্যক্ষৰ দৃষ্টিভংগী: “ভাৰত নতুন মহাকাশ যুগত প্ৰৱেশ কৰিছে”
নাৰায়ণনে কয়, “ESTIC-2025-এ সকলো বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগৰ বাবে এক উৎকৃষ্ট সুযোগ প্ৰদান কৰে যাতে আমি এক উৎকৃষ্ট সুযোগ লাভ কৰো ৷ যাতে আমি সকলো বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগে একত্ৰিত হৈ ধাৰণাসমূহ ভাগ-বতৰা কৰিব পাৰে আৰু আগন্তুক দুটা দশকৰ বাবে আমাৰ দৃষ্টিভংগীক একাকাৰ কৰিব পাৰে ।
চলি থকা প্ৰকল্পসমূহৰ বিষয়ে আপডেট প্ৰদান কৰি নাৰায়ণনে প্ৰকাশ কৰে যে গগনযান অভিযানৰ বাবে উন্নয়নমূলক কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে, উপ-ব্যৱস্থা পৰ্যায়ৰ প্ৰায় 85 ৰ পৰা 90 শতাংশ কাৰ্যকলাপ চূড়ান্ত কৰা হৈছে । তেওঁ কয়, ‘আমি এতিয়া সংহত পৰীক্ষা আৰু ছফট্ ৱেৰ বৈধকৰণ চলাই আছো । সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা আৰু ব্যৱস্থাৰ নিৰ্ভৰযোগ্যতা নিশ্চিত কৰিবলৈ ক্ৰুবিহীন বিমানৰ পূৰ্বে তিনিটা ক্ৰুবিহীন মিছন আৰম্ভ কৰা হ’ব ।
ক্ৰু মিছনত নাৰায়ণনে কয় যে প্ৰকল্পটোৰ বাবে নিৰ্বাচিত চাৰিজন মহাকাশচাৰীক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 2023 চনত ঘোষণা কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰশিক্ষণ নিবিড় তত্বাৱধানত অব্যাহত আছে । তেওঁ ব্যাখ্যা কৰে যে এই পৰ্যায়ত ক্ৰুৰ সৈতে জনসাধাৰণৰ যোগাযোগ সীমিত যাতে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে মনোনিৱেশ কৰি থাকিব পাৰে ।
আগন্তুক উৎক্ষেপণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি নাৰায়ণনে নিশ্চিত কৰে যে ইছৰোই ব্লুবাৰ্ড যোগাযোগ উপগ্ৰহ লাভ কৰিছে, যিটো এতিয়া নিয়োগৰ বাবে সাজু কৰা হৈছে । তেওঁ লগতে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সঠিক সময়ত উন্মোচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰিব আৰু আমি এই বছৰৰ শেষৰ পূৰ্বে সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য লৈছো ।"
চন্দ্ৰযান অভিযান চতুৰ্থৰ বিষয়েও তেওঁ চমুকৈ কয় যে ইয়াৰ প্ৰস্তুতিমূলক পৰ্যায় চলি আছে আৰু ই ভাৰতৰ চন্দ্ৰ অন্বেষণৰ ক্ষমতা আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰিব । নাৰায়ণনে জোৰ দি কয়, “এই প্ৰতিটো মিছনে—চন্দ্ৰযান, গগনযান আৰু ব্লুবাৰ্ডে— মহাকাশ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ এক খোজ আগুৱাই যোৱাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।
কনক্লেভৰ লক্ষ্য হৈছে ভাৰতৰ উদ্ভাৱন ৰোডমেপ গঢ় দিয়া
ESTIC-2025 বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগে (DST) মহাকাশ বিভাগ, DRDO, MeitY আৰু ICMRকে ধৰি কেইবাটাও মন্ত্ৰণালয় আৰু বৈজ্ঞানিক সংস্থাৰ সহযোগত আয়োজন কৰিছে । ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টাৰ কাৰ্যালয়ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এই সন্মিলনে নীতি নিৰ্ধাৰক, গৱেষক আৰু ষ্টাৰ্ট-আপৰ বাবে ভৱিষ্যতৰ প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা কৰাৰ বাবে এক ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰে ।
কনক্লেভত নোবেল বঁটা বিজয়ী আৰু বিশ্ব বিজ্ঞানীসকলৰ সাতখনকৈ পূৰ্ণাংগ আলোচনা, প্ৰধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টাৰ অধ্যক্ষতাত উচ্চ পৰ্যায়ৰ পেনেল আলোচনা আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা, কোৱাণ্টাম প্ৰযুক্তি, ব্লু অৰ্থনীতি, উন্নত উৎপাদন, শক্তি আৰু জলবায়ু আৰু মহাকাশ প্ৰযুক্তিৰ দৰে বিষয় সামৰি 11 টা বিষয়ভিত্তিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ’ব ।
40 টাতকৈও অধিক ডিপ-টেক ষ্টাৰ্ট-আপে তেওঁলোকৰ উদ্ভাৱনসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰিব, লগতে যুৱ বিজ্ঞানী আৰু অভিযন্তাৰ 100 টা পোষ্টাৰ উপস্থাপন কৰিব । “পিচএক্স” উদ্ভাৱন গেটৱেই ষ্টাৰ্ট-আপসমূহক বিনিয়োগকাৰী আৰু গুৰুসকলৰ আগত নিজৰ ধাৰণাসমূহ পোনপটীয়াকৈ উপস্থাপন কৰিবলৈ অনুমতি দিব, যাৰ ফলত গৱেষণাৰ বাবে লেবৰ পৰা বজাৰলৈ দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়ি যোৱাৰ সুযোগ সৃষ্টি হ’ব ।
‘বিকশিত ভাৰত 2047’ ৰ ভেঁটি নিৰ্মাণ
আয়োজকসকলে কয় যে এই সন্মিলন কেৱল এক শৈক্ষিক সমাৱেশ নহয় বৰঞ্চ উদীয়মান প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ অগ্ৰগতিৰ মূল্যায়ন আৰু অহা দুটা দশকৰ বাবে স্পষ্ট অগ্ৰাধিকাৰ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে ৰচনা কৰা এক ভৱিষ্যদ্বাণীমূলক পদক্ষেপ ।
অনুষ্ঠানটোৰ পৰিকল্পনাৰ সৈতে জড়িত ডি এছ টিৰ এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াই কয়, “একাডেমী, ষ্টাৰ্ট-আপ আৰু উদ্যোগক একেখন চালিৰ তলত সংযোগ কৰি ESTIC -2025-এ ভাৰতক বিশ্বব্যাপী উদ্ভাৱনৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ দিশত যাত্ৰা ত্বৰান্বিত কৰিব ।”
নাৰায়ণনে তেওঁৰ সাক্ষাৎকাৰত এই আৱেগক প্ৰতিধ্বনিত কৰি জোৰ দি কয় যে ESTIC ৰ দৰে অনুষ্ঠানসমূহ “ভাৰতৰ বৈজ্ঞানিক বিভাগ আৰু উদ্যোগৰ অংশীদাৰসকলৰ সামূহিক দৃষ্টিভংগী বুজিবলৈ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।” তেওঁ লগতে কয়, “এই মঞ্চসমূহে আমাক আমাৰ কৃতিত্ব উদযাপন কৰিবলৈ, প্ৰতিভাক স্বীকৃতি দিবলৈ আৰু আমাৰ দীৰ্ঘম্যাদী লক্ষ্যৰ সৈতে সংগতি ৰাখি দেশৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি কৌশল গঢ় দিবলৈ অনুমতি দিয়ে ।”
ভাৰতে ESTIC -2025 ৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ লগে লগে উদ্ভাৱন, চাকৰি সৃষ্টি আৰু বিশ্ব প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষমতাক পৰিচালিত কৰা বহনক্ষম প্ৰযুক্তিগত পৰিৱেশ তন্ত্ৰ সৃষ্টিৰ ওপৰত গুৰুত্ব থাকিব—এই পদ্ধতিয়ে আগন্তুক দশকবোৰত ভাৰতৰ বৈজ্ঞানিক নেতৃত্বক সংজ্ঞায়িত কৰিব বুলি নাৰায়ণনে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।
