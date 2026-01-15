91,399 টকাত ভাৰতত মুকলি হ’ল Bajaj Chetak C25 ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰ
ভাৰতত মুকলি কৰা হৈছে নতুন Bajaj Chetak C25 ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰ ৷ এইখন 91,399 টকাত (এক্স শ্ব’ৰুম) উপলব্ধ । এই স্কুটাৰখনৰ বিষয়ে বিতংকৈ জানো আহক ---
Published : January 15, 2026 at 10:14 AM IST
হায়দৰাবাদ: Bajaj Auto ই ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি কৰিছে নতুন Chetak C25 ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰ, যাৰ আৰম্ভণি মূল্য 91,399 টকা (এক্স শ্ব’ৰুম)। চেটক পৰিয়ালৰ শেহতীয়া ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰখনত কেইটামান ডিজাইন উপাদান আছে যিয়ে ইয়াক ইয়াৰ আন স্কুটাৰতকৈ কিছু পৃথক কৰি তুলিছে ।
ডিজাইনৰ ক্ষেত্ৰত ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰখনে নিও-ৰেট্ৰ’ ভাইবৰ সৈতে পূৰ্বৰ স্কুটাৰখনৰ দৰেই আবেদন আনে । ইয়াত হৰ্ষশ্ব’ এল ই ডি হেডলেম্প আৰু কেইটামান কনট্যুৰৰ সৈতে এটা যথেষ্ট সহজ এপ্ৰ’ন অব্যাহত আছে, যিয়ে ইয়াৰ নূন্যতম আবেদন বৃদ্ধি কৰিছে । চাইড পেনেলসমূহেও একে ধৰণৰ আৰ্হি অনুসৰণ কৰে আৰু মিক্সত নতুন গ্রাফিক্স যোগ কৰা হৈছে, আনহাতে পিছফালৰ অংশত এতিয়া নতুন টেইললাইট পোৱা গৈছে ৷
এই সকলোবোৰৰ সৈতে ভাৰতৰ বজাৰত ই একমাত্ৰ ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰ যিয়ে ধাতুৰ বডিৰে উপলব্ধ । ইয়াত গ্ৰাহকক 25 লিটাৰ বুটৰ স্থান আৰু 650 মিলিমিটাৰ সম্পূৰ্ণ দৈৰ্ঘৰ আসন দিয়া হৈছে । এই দুচকীয়াখন ছটা ৰঙৰ বিকল্পত উপলব্ধ: ৰেচিং ৰেড, মিষ্টি হালধীয়া, অ’চেন টিল, এক্টিভ ব্লেক, অপেলেচেণ্ট ছিলভাৰ আৰু ক্লাছিক হোৱাইট ।
Chetak C25 ত ৰঙীন এলচিডি ডিছপ্লে আছে । ইলেক্ট্ৰিক দুচকীয়া বাহনখনৰ বৈশিষ্ট্যৰ তালিকাত আছে স্মাৰ্টফোন সংযোগ, কল আৰু এছএমএছ নটিফিকেচন প্ৰদান, টাৰ্ণ-বাই-টাৰ্ণ নেভিগেচন, আৰু সংগীত নিয়ন্ত্ৰণ । বৈশিষ্ট্যৰ তালিকাত হিল হোল্ড এছিষ্টো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ইয়াৰ বাবেই স্কুটাৰখনে দুজন লোকক লৈ 19% গ্ৰেডিয়েণ্ট বগাই যোৱাৰ দাবী কৰা হৈছে ।
নতুন বাজাজ Chetak C25 ত ফ্ল’ৰব’ৰ্ডত মাউণ্ট কৰা 2.5 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ বেটাৰী পেকে 2.2 কিলোৱাট ইলেক্ট্ৰিক মটৰেৰে চালিত, যিয়ে একক চাৰ্জত 113 কিলোমিটাৰ ৰেঞ্জ প্ৰদান কৰে । এবাৰ পানী ওলাই গ’লে বেটাৰী 2 ঘণ্টা 25 মিনিটত 0 ৰ পৰা 80 শতাংশ চাৰ্জ কৰিব পাৰি ।
স্কুটাৰখনত 750w অফ-ব’ৰ্ড চাৰ্জাৰ আছে, যিটোৱে 4 ঘণ্টাৰো কম সময়ত 0 ৰ পৰা 100 শতাংশলৈকে সম্পূৰ্ণ চাৰ্জ কৰিব পাৰে বুলি কোৱা হৈছে । ইয়াৰ ছালৰ তলত স্কুটাৰখনৰ হাব মাউণ্টেড মটৰৰ লগতে টেলিস্কোপিক ফ্ৰন্ট ফৰ্ক আৰু ডুৱেল ৰিয়াৰ শ্বক এবজৰ্বাৰ আছে ।