ভাৰতত মুকলি হ’ল Asus ProArt P16; মূল্য কিমান ?
ভাৰতীয় বজাৰত Asus এ মুকলি কৰিছে নিজৰ শেহতীয়া লেপটপ Asus ProArt P16 । মূল্য আৰম্ভ 3,59,990 টকাৰ পৰা ।
Published : November 19, 2025 at 5:18 PM IST
হায়দৰাবাদ: টাইৱানৰ টেক জায়ান্ট Asus এ ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিছে নিজৰ শেহতীয়া লেপটপ Asus ProArt P16 । এই লেপটপটো ভাৰতৰ ই-কমাৰ্চ ৱেবছাইট আৰু অন্যান্য খুচুৰা চেনেলৰ জৰিয়তে বিক্ৰী কৰা হ’ব । কোম্পানীটোৱে কেৱল Nano Black ৰঙৰ Asus ProArt P16 মুকলি কৰিছে ।
এই লেপটপটো এটা AMD Ryzen AI 9 HX 370 প্ৰচেছৰৰ দ্বাৰা চালিত আৰু এটা Nvidia GeForce RTX 5090 GPU ৰ সৈতে সজ্জিত । ইয়াত 64GB পৰ্যন্ত ৰেম আৰু 2TB পৰ্যন্ত এক্সপাণ্ডেবল ইণ্টাৰনেল ষ্ট’ৰেজ আছে । ইয়াৰ উপৰিও ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সিঙৰ বাবে এটা ফুল-এইচডি ৱেবকেম আছে । ইয়াত 4K ৰিজ’লিউচনৰ সৈতে 16 ইঞ্চিৰ টাচস্ক্ৰীণ আছে ।
Asus ProArt P16 মূল্য আৰু উপলব্ধতা
ভাৰতত Asus ProArt P16 ৰ মূল্য বেচ GPU ভেৰিয়েন্টৰ বাবে 3,59,990 টকাৰ পৰা আৰম্ভ । কোম্পানীটোৰ ৱেবছাইটত এটা বিকল্প তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে যাৰ মূল্য 5,03,990 টকা ৷ যিটো ভাৰতত 4,19,990 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰি ।
এই নতুন লেপটপটো বৰ্তমান কোম্পানীটোৰ অনলাইন ষ্ট’ৰ আমাজন আৰু নিৰ্বাচিত Asus-এক্সক্লুছিভ খুচুৰা ষ্ট’ৰৰ জৰিয়তে ক্ৰয় কৰিবলৈ উপলব্ধ । Asus ProArt P16 ৰ অফাৰ কৰা হৈছে একক Nano Black ৰঙত ।
Asus ProArt P16 বৈশিষ্ট্য আৰু বিশেষত্বসমূহ
Asus ProArt P16 Windows 11 Home ত চলিব । ইয়াত 16 ইঞ্চি 4K (3,840x2,400 পিক্সেল) 120Hz OLED টাচস্ক্ৰীণ আছে যাৰ এস্পেক্ট ৰেচিঅ’ 16:10 আৰু ৰেচপন্স টাইম 0.2ms। ই 1600 নিট উজ্জ্বলতাৰ শিখৰত উপনীত হয়, ষ্টাইলাছ সমৰ্থন প্ৰদান কৰে আৰু ইয়াৰ স্ক্ৰীণ-টু-বডি ৰেচিঅ’ 88 % ।
এই ডিছপ্লেত 100 শতাংশ DCI-P3 ৰঙৰ গেম, HDR True Black 1000 ৰ বাবে VESA প্ৰমাণীকৰণ, 1.07 বিলিয়ন ৰং আৰু TÜV Rheinland প্ৰমাণীকৰণৰ বৈশিষ্ট্য আছে । নতুন Asus ProArt 16 ৰ সৈতে এটা AMD Ryzen AI 9 HX 370 প্ৰচেছৰ, 64GB পৰ্যন্ত LPDDR5x ৰেম আৰু 2TB পৰ্যন্ত M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD সংৰক্ষণ আছে ।
ইয়াৰ সৈতে এটা খালী SSD স্লট আছে, যিটো সংৰক্ষণ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি । ইয়াত 24GB GDDR7 VRAM ৰ সৈতে Nvidia GeForce RTX 5090 GPU আছে । ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সিঙৰ বাবে, ইয়াত উইণ্ড’জ হেলো সমৰ্থনৰ বাবে আই আৰ ফাংচনৰ সৈতে এটা সম্পূৰ্ণ-এইচডি এছাছ আইচেন্স ৱেবকেমৰ বৈশিষ্ট্য আছে । ProArt P16 এ Dolby Atmos ৰো সমৰ্থন কৰে ।
সংযোগৰ বাবে, Asus ProArt P16 এ ডুৱেল-বেণ্ড ৱাই-ফাই 7 আৰু ব্লুটুথ 5.4 সমৰ্থন কৰে । এই নতুন Asus লেপটপটোত এটা ইউএছবি 4.0 টাইপ-চি প’ৰ্ট, এটা ইউএছবি 3.2 জেন 2 টাইপ-চি প’ৰ্ট, দুটা ইউএছবি 3.2 জেন 2 টাইপ-এ প’ৰ্ট, এটা এইচডিএমআই 2.1 প’ৰ্ট, এটা 3.5 মিমি কম্বো অডিঅ’ জেক, এটা ডিচি-ইন প’ৰ্ট আৰু এটা এছডি এক্সপ্ৰেছ 7.0 কাৰ্ড ৰিডাৰো আছে ।
ইয়াৰ উপৰিও, ইয়াত এটা বেকলাইট চিক্লেট কিবৰ্ড, এটা নম্বৰ পেড আৰু এটা নিৰ্দিষ্ট কপিপাইলট কি আছে । ইয়াত 90Wh বেটাৰী আৰু 240W তাঁৰযুক্ত ফাষ্ট চাৰ্জিং আছে । ইয়াৰ জোখ 354.9x246.9x18.3 মিমি আৰু ওজন প্ৰায় 1.95 কিলোগ্ৰাম ।
