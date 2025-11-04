ভাৰতত মুকলি হ’ল নতুন 2025 Hyundai Venue; জানক মূল্য আৰু ডিজাইনৰ বিষয়ে

ভাৰতত মুকলি হ’ল নতুন 2025 Hyundai Venue; জানক মূল্য আৰু ডিজাইনৰ বিষয়ে
হুণ্ডাই মটৰ ইণ্ডিয়াই বহু প্ৰত্যাশিত দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ হুণ্ডাই ভেন্যু মুকলি কৰিছে যাৰ মূল্য 7.90 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম)ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ।
Published : November 4, 2025 at 4:12 PM IST
হায়দৰাবাদ: গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী হুণ্ডাই মটৰ ইণ্ডিয়াই মুকলি কৰিছে বহু প্ৰত্যাশিত দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ হুণ্ডাই ভেন্যু। কোম্পানীয়ে এই SUV খন 7.90 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰূম) ৰ আৰম্ভণি মূল্যত মুকলি কৰিছে । এই নতুন চাব-কম্পেক্ট এছ ইউ ভিৰ ডিজাইন পূৰ্বৰ মডেলতকৈ যথেষ্ট পৃথক ।
ইয়াৰ উপৰিও কোম্পানীটোৱে নিজৰ আকাৰ বৃদ্ধি কৰি পূৰ্বতকৈ অধিক প্ৰযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য সংযোজন কৰিছে । পূৰ্বৰ হুণ্ডাই ভেন্যুৰ তুলনাত নতুন হুণ্ডাই ভেন্যু 30 মিলিমিটাৰ বহল, 48 মিলিমিটাৰ ওখ আৰু 20 মিলিমিটাৰ দীঘল হুইলবেছ ।
2025 চনৰ Hyundai Venue ডিজাইন
নতুন ভেন্যুৰ চাইড প্ৰফাইলত ডাঙৰ গ্লাছহাউচ আৰু অধিক বিশিষ্ট চকা খিলান আছে । ষ্টেণ্ডাৰ্ড ভেৰিয়েণ্টত তলৰ দুৱাৰ আৰু চকা আৰ্চত ক’লা ক্লেডিংৰ বৈশিষ্ট্য আছে যাতে এছ ইউ ভিৰ ৰূপ বৃদ্ধি পায় । আনহাতে এন-লাইন সংস্কৰণত দুৱাৰত কম ক্লেডিং আছে আৰু চকা আৰ্ক ক্লেডিং সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰাই পেলোৱা হৈছে ।
ইয়াৰ উপৰিও এই সংস্কৰণৰ স্প’ৰ্টী লুক বৃদ্ধি কৰিবলৈ গাড়ীৰ তলৰ অংশত ৰঙা এচেণ্ট সংযোজন কৰা হৈছে । সম্পূৰ্ণ লোড ডিজাইনত ষ্টেণ্ডাৰ্ড হুণ্ডাই ভেনিউত 16 ইঞ্চিৰ এলয় হুইলৰ বৈশিষ্ট্য আছে, আনহাতে ভেনিউ এন-লাইনত স্প’ৰ্টিয়াৰ 17 ইঞ্চিৰ চকা আছে ।
গাড়ীখনৰ পিছফালে ছাদত মাউণ্ট কৰা স্পয়লাৰ, চিকচিকিয়া সংযুক্ত টেইল লেম্প, আৰু শক্তিশালী বাম্পাৰ আছে । হুণ্ডাই ভেন্যু এন লাইনত কিছুমান স্প’ৰ্টী ডিটেইলিংও আছে, যেনে টেইলগেটৰ ওপৰত এটা অনন্য টুইন স্পয়লাৰ আৰু টুইন-টিপ এক্সজেষ্ট আউটলেটৰ সৈতে এটা স্প’ৰ্টী বাম্পাৰ ।
2025 চনৰ Hyundai Venue ৰ ভিতৰৰ অংশ
নতুন কেবিন ডিজাইনৰ বৈশিষ্ট্য আছে। আন আন নতুন হুণ্ডাই গাড়ীৰ দৰেই ইয়াত ডেচব’ৰ্ডৰ ওপৰত এটা বক্ৰ ডিছপ্লেত ৰখা 12.3 ইঞ্চিৰ দুখন স্ক্ৰীণ আছে । ষ্টিয়াৰিং হুইলতো নতুন ডিজাইন আছে যদিও কেন্দ্ৰত থকা ষ্টাইলিছ ‘H’ ল’গ’টো নতুন ভেন্যু আৰু ভেনিউ এন লাইন দুয়োটাতে নাই ।
ষ্টেণ্ডাৰ্ড হুণ্ডাই ভেন্যুত এইচ ল’গ’ৰ পৰিৱৰ্তে হুণ্ডাইৰ ইলেক্ট্ৰিক গাড়ীত দেখা পোৱা চাৰিটা বিন্দুৰ ল’গ’ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যদিও এন লাইন সংস্কৰণে মাজত ‘এন’ ল’গ’ ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াক এক বেলেগ ৰূপ দিয়ে ।
ষ্টিয়াৰিং হুইলৰ স্পকত ইন্টিগ্ৰেটেড ড্ৰাইভ মোড আৰু ট্ৰেকচন মোড নিয়ন্ত্ৰণৰ বৈশিষ্ট্য আছে । ষ্টেণ্ডাৰ্ড হুণ্ডাই ভেন্যুক নতুন ডুৱেল টোন ‘ডাৰ্ক নেভি’ আৰু ‘ড’ভ গ্ৰে’ ৰঙৰ আঁচনিত আগবঢ়োৱা হৈছে, আনহাতে ভেনিউ এন লাইনত ৰঙা হাইলাইটৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ ক’লা কেবিন আছে ।
2025 চনৰ Hyundai Venue স্থানৰ বৈশিষ্ট্য
ইয়াত উপলব্ধ বৈশিষ্ট্যৰ কথা ক’বলৈ গ’লে এই গাড়ীখনে অধিক উন্নত লেভেল 2 এডিএএছ ছুইট, ইলেক্ট্ৰনিক পাৰ্কিং ব্ৰেক, নিয়মীয়া আকাৰৰ ইলেক্ট্ৰিক ছানৰুফ, ভেণ্টিলেটেড ফ্ৰন্ট চিট, 360 ডিগ্ৰী কেমেৰা, অটো ডিমিং আইআৰভিএম, পাৱাৰড ড্ৰাইভাৰ চিট, 6টা এয়াৰবেগ, ইএছচি, নিৰ্বাচিত মোডৰ সৈতে ট্ৰেকচন কণ্ট্ৰ’ল, ড্ৰাইভ মোড আৰু আন বহুতো বৈশিষ্ট্য লাভ কৰিছে।
2025 চনৰ Hyundai Venue পাৱাৰট্ৰেইন
ইয়াৰ পাৱাৰট্ৰেইনৰ সন্দৰ্ভত নতুন হুণ্ডাই ভেন্যু যান্ত্ৰিকভাৱে অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে । নতুন ভেন্যুত 1.2 লিটাৰৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে এস্পিৰেটেড পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন, 1.0 লিটাৰৰ টাৰ্বো পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন আৰু 1.5 লিটাৰৰ ডিজেল ইঞ্জিনৰ ব্যৱস্থা অব্যাহত আছে ।
1.2 লিটাৰৰ পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন 5 স্পীড মেনুৱেল গিয়াৰবক্সৰ সৈতে ষ্টেণ্ডাৰ্ড আহে যদিও টাৰ্বো পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন 6 স্পীড মেনুৱেল বা পেডেল শ্বিফ্টাৰৰ সৈতে 7 স্পীড ডিচিটি অটোমেটিক গিয়াৰবক্সৰ সৈতে উপলব্ধ । 1.5 লিটাৰৰ ডিজেল ইঞ্জিনটোত 6 স্পীড ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেনুৱেল গিয়াৰবক্স আছে ।
ইয়াৰ উপৰিও এই ইঞ্জিনত 6 স্পীড টৰ্ক কনভাৰ্টাৰ অটোমেটিক গিয়াৰবক্স দিয়া হ’ব । আনহাতে, হুণ্ডাই ভেন্যু এন লাইনত কেৱল টাৰ্বো-পেট্ৰল ইঞ্জিনৰ বিকল্পহে আছে । এই ইঞ্জিনটো মেনুৱেল আৰু অটোমেটিক গিয়াৰবক্স দুয়োটা বিকল্পৰ সৈতে উপলব্ধ হ’ব ।
