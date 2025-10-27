Hyundai এ মুকলি কৰিলে 2025 বৰ্ষৰ Hyundai Venue ৰ বৈশিষ্ট্য আৰু সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে

Hyundai এ মুকলি কৰিলে 2025 বৰ্ষৰ Hyundai Venue ৰ বৈশিষ্ট্য আৰু সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে
হুণ্ডাই মটৰ ইণ্ডিয়াই অহা 4 নৱেম্বৰত দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ হুণ্ডাই ভেন্যু মুকলি কৰিব ।
Published : October 27, 2025 at 5:20 PM IST
হায়দৰাবাদ: দেশৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী হুণ্ডাই মটৰ ইণ্ডিয়াই অহা 4 নৱেম্বৰত দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ Hyundai Venue মুকলি কৰিব । কিন্তু মুকলিৰ পূৰ্বে হুণ্ডাইয়ে গাড়ীখনৰ বিষয়ে নতুন সবিশেষ শ্বেয়াৰ কৰিছে ।
ইয়াৰ এটা ডাঙৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে ইয়াৰ নতুন টুইন 12.3 ইঞ্চি সংযুক্ত কাৰ্ভড স্ক্ৰীণ ছেটআপ, যিয়ে গাড়ীখনত এটা নতুন ইন্টাৰফেছ প্ৰদান কৰে যাক হুণ্ডাইয়ে ccNC - কানেক্টেড কাৰ নেভিগেচন ককপিট বুলি অভিহিত কৰিছে । ইয়াত আমি এই গাড়ীখনত উপলব্ধ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিষয়ে জনাম ---
নতুন 2025 Hyundai Venue ৰ ইনফ’টেইনমেণ্ট ছিষ্টেম
নতুন হুণ্ডাই ভেন্যুৰ নতুন বক্ৰ, পেনোৰামিক ডিছপ্লে এনভিডিয়াৰ দ্বাৰা চালিত আৰু ইয়াত অনব’ৰ্ড নেভিগেচন, বেতাঁৰ এপল কাৰপ্লে আৰু এণ্ড্ৰ’ইড অটো আৰু অ’টিএ আপডেটৰ দৰে বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰা হৈছে । 12.3 ইঞ্চিৰ ডিজিটেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰে তিনিটা ভিন্ন ডিছপ্লে থিম (ক্লাছিক, মডাৰ্ণ আৰু ছিম্পল), এডিএএছৰ অৱস্থা আৰু সতৰ্কবাণী আৰু টাৰ্ণ-বাই-টাৰ্ণ নেভিগেচন প্ৰমপ্টও আগবঢ়াব ।
হুণ্ডাই ভেন্যুৰ আন আন বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে 4 স্পীকাৰৰ বছ ছাউণ্ড চিষ্টেম, ভেণ্টিলেটেড ফ্ৰন্ট চিট, 360 ডিগ্ৰী কেমেৰা আৰু পাঁচটা ভিন্ন ভাষা – হিন্দী, ইংৰাজী, হিংলিছ, বাংলা, আৰু তামিল চিনাক্ত কৰিব পৰা কণ্ঠস্বৰ চিনাক্তকৰণ ।
ইয়াৰ উপৰিও গাড়ীখনত বেতাঁৰ চাৰ্জাৰ, চাৰিমুখী চালিত ড্ৰাইভাৰৰ আসন, ব্লাইণ্ড স্পট মনিটৰ আৰু একক পেন ছানৰুফৰ দৰে বৈশিষ্ট্য আছে । এই গাড়ীখনত এতিয়াও কোম্পানীটোৱে পেনোৰামিক ছানৰুফ আগবঢ়োৱা নাই যদিও কিছুমান প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়ে কৰিছে ।
নতুন 2025 Hyundai Venue ৰ সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্যসমূহ
সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্যসমূহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সংযোজন হৈছে লেভেল 2 এডিএএছ ছুইট, যিয়ে ষ্টপ এণ্ড গ’ৰ সৈতে স্মাৰ্ট ক্ৰুজ কণ্ট্ৰ’ল, ফৰৱাৰ্ড কলিচন এভয়ডেন্স এচিষ্ট, লেন-কিপিং এচিষ্ট, ড্ৰাইভাৰ এটেনচন ৱাৰ্নিং আৰু ৰিয়াৰ পাৰ্কিং কলিজিয়ন এভয়ডেন্স এচিষ্টৰ দৰে ফাংচন আনে ।
ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছেফটি বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে ছটা এয়াৰবেগ, ই এছ চি, হিল-ষ্টাৰ্ট এচিষ্ট কণ্ট্ৰল, অটো হোল্ডৰ সৈতে এটা ইলেক্ট্ৰিক পাৰ্কিং ব্ৰেক, সকলো চাৰিটা ডিস্ক ব্ৰেক, এটা টায়াৰ প্ৰেচাৰ মনিটৰিং চিষ্টেম (টিপিএমএছ), সকলো আসনৰ বাবে ৰিমাইণ্ডাৰৰ সৈতে থ্ৰী-পইণ্ট ছিটবেল্ট আৰু এটা ৰোল অভাৰ চেন্সৰ । তদুপৰি 360 ডিগ্ৰীৰ চাৰউণ্ড ভিউ কেমেৰাও ষ্টেণ্ডাৰ্ড ।
নতুন 2025 Hyundai Venue ৰ পাৱাৰট্ৰেইন আৰু স্পেচিফিকেশন
2025 চনৰ নতুন স্থান যান্ত্ৰিকভাৱে অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে আৰু পূৰ্বৰ স্থানৰ সৈতে একেই আছে । ইয়াক তিনিটা ইঞ্জিন বিকল্পৰ সৈতে আগবঢ়োৱা হ’ব পাৰে: 118 বিএইচপি উৎপাদন কৰা 1.0 লিটাৰৰ টাৰ্বো-পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন আৰু 82 বিএইচপি উৎপাদন কৰা 1.2 লিটাৰৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে এস্পিৰেটেড পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন ।
ইয়াৰ উপৰিও ইয়াৰ তৃতীয় ইঞ্জিন বিকল্প হৈছে 1.5 লিটাৰৰ ডিজেল ইঞ্জিন, যিয়ে 114 বিএইচপি উৎপাদন কৰে । বেচ নেচাৰেললি এস্পিৰেটেড পেট্ৰ’ল ইঞ্জিনত কেৱল মেনুৱেল গিয়াৰবক্সহে আছে, আনহাতে টাৰ্বো-পেট্ৰ’লত 7 স্পীড ডিচিটিও দিয়া হ’ব । জানিব পৰা মতে এইবাৰ ডিজেল ইঞ্জিনৰ সৈতে টৰ্ক কনভাৰ্টাৰ অটোমেটিক এটাও আগবঢ়াইছে হুণ্ডাইয়ে ।
লগতে পঢ়ক