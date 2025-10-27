Hyundai এ মুকলি কৰিলে 2025 বৰ্ষৰ Hyundai Venue ৰ বৈশিষ্ট্য আৰু সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে

ETV Bharat / technology

হুণ্ডাই মটৰ ইণ্ডিয়াই অহা 4 নৱেম্বৰত দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ হুণ্ডাই ভেন্যু মুকলি কৰিব ।

2025 বৰ্ষৰ Hyundai Venue (Hyundai Motor India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 27, 2025 at 5:20 PM IST

হায়দৰাবাদ: দেশৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী হুণ্ডাই মটৰ ইণ্ডিয়াই অহা 4 নৱেম্বৰত দ্বিতীয় প্ৰজন্মৰ Hyundai Venue মুকলি কৰিব । কিন্তু মুকলিৰ পূৰ্বে হুণ্ডাইয়ে গাড়ীখনৰ বিষয়ে নতুন সবিশেষ শ্বেয়াৰ কৰিছে ।

ইয়াৰ এটা ডাঙৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে ইয়াৰ নতুন টুইন 12.3 ইঞ্চি সংযুক্ত কাৰ্ভড স্ক্ৰীণ ছেটআপ, যিয়ে গাড়ীখনত এটা নতুন ইন্টাৰফেছ প্ৰদান কৰে যাক হুণ্ডাইয়ে ccNC - কানেক্টেড কাৰ নেভিগেচন ককপিট বুলি অভিহিত কৰিছে । ইয়াত আমি এই গাড়ীখনত উপলব্ধ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ বিষয়ে জনাম ---

নতুন 2025 Hyundai Venue ৰ ইনফ’টেইনমেণ্ট ছিষ্টেম

2025 বৰ্ষৰ Hyundai Venue (Hyundai Motor India)

নতুন হুণ্ডাই ভেন্যুৰ নতুন বক্ৰ, পেনোৰামিক ডিছপ্লে এনভিডিয়াৰ দ্বাৰা চালিত আৰু ইয়াত অনব’ৰ্ড নেভিগেচন, বেতাঁৰ এপল কাৰপ্লে আৰু এণ্ড্ৰ’ইড অটো আৰু অ’টিএ আপডেটৰ দৰে বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰা হৈছে । 12.3 ইঞ্চিৰ ডিজিটেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰে তিনিটা ভিন্ন ডিছপ্লে থিম (ক্লাছিক, মডাৰ্ণ আৰু ছিম্পল), এডিএএছৰ অৱস্থা আৰু সতৰ্কবাণী আৰু টাৰ্ণ-বাই-টাৰ্ণ নেভিগেচন প্ৰমপ্টও আগবঢ়াব ।

হুণ্ডাই ভেন্যুৰ আন আন বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে 4 স্পীকাৰৰ বছ ছাউণ্ড চিষ্টেম, ভেণ্টিলেটেড ফ্ৰন্ট চিট, 360 ডিগ্ৰী কেমেৰা আৰু পাঁচটা ভিন্ন ভাষা – হিন্দী, ইংৰাজী, হিংলিছ, বাংলা, আৰু তামিল চিনাক্ত কৰিব পৰা কণ্ঠস্বৰ চিনাক্তকৰণ ।

ইয়াৰ উপৰিও গাড়ীখনত বেতাঁৰ চাৰ্জাৰ, চাৰিমুখী চালিত ড্ৰাইভাৰৰ আসন, ব্লাইণ্ড স্পট মনিটৰ আৰু একক পেন ছানৰুফৰ দৰে বৈশিষ্ট্য আছে । এই গাড়ীখনত এতিয়াও কোম্পানীটোৱে পেনোৰামিক ছানৰুফ আগবঢ়োৱা নাই যদিও কিছুমান প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়ে কৰিছে ।

2025 বৰ্ষৰ Hyundai Venue ৰ আভ্যন্তৰীণ অংশ (Hyundai Motor India)

নতুন 2025 Hyundai Venue ৰ সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্যসমূহ

সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্যসমূহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সংযোজন হৈছে লেভেল 2 এডিএএছ ছুইট, যিয়ে ষ্টপ এণ্ড গ’ৰ সৈতে স্মাৰ্ট ক্ৰুজ কণ্ট্ৰ’ল, ফৰৱাৰ্ড কলিচন এভয়ডেন্স এচিষ্ট, লেন-কিপিং এচিষ্ট, ড্ৰাইভাৰ এটেনচন ৱাৰ্নিং আৰু ৰিয়াৰ পাৰ্কিং কলিজিয়ন এভয়ডেন্স এচিষ্টৰ দৰে ফাংচন আনে ।

ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছেফটি বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে ছটা এয়াৰবেগ, ই এছ চি, হিল-ষ্টাৰ্ট এচিষ্ট কণ্ট্ৰল, অটো হোল্ডৰ সৈতে এটা ইলেক্ট্ৰিক পাৰ্কিং ব্ৰেক, সকলো চাৰিটা ডিস্ক ব্ৰেক, এটা টায়াৰ প্ৰেচাৰ মনিটৰিং চিষ্টেম (টিপিএমএছ), সকলো আসনৰ বাবে ৰিমাইণ্ডাৰৰ সৈতে থ্ৰী-পইণ্ট ছিটবেল্ট আৰু এটা ৰোল অভাৰ চেন্সৰ । তদুপৰি 360 ডিগ্ৰীৰ চাৰউণ্ড ভিউ কেমেৰাও ষ্টেণ্ডাৰ্ড ।

নতুন 2025 Hyundai Venue ৰ পাৱাৰট্ৰেইন আৰু স্পেচিফিকেশন

2025 চনৰ নতুন স্থান যান্ত্ৰিকভাৱে অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে আৰু পূৰ্বৰ স্থানৰ সৈতে একেই আছে । ইয়াক তিনিটা ইঞ্জিন বিকল্পৰ সৈতে আগবঢ়োৱা হ’ব পাৰে: 118 বিএইচপি উৎপাদন কৰা 1.0 লিটাৰৰ টাৰ্বো-পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন আৰু 82 বিএইচপি উৎপাদন কৰা 1.2 লিটাৰৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে এস্পিৰেটেড পেট্ৰ’ল ইঞ্জিন ।

ইয়াৰ উপৰিও ইয়াৰ তৃতীয় ইঞ্জিন বিকল্প হৈছে 1.5 লিটাৰৰ ডিজেল ইঞ্জিন, যিয়ে 114 বিএইচপি উৎপাদন কৰে । বেচ নেচাৰেললি এস্পিৰেটেড পেট্ৰ’ল ইঞ্জিনত কেৱল মেনুৱেল গিয়াৰবক্সহে আছে, আনহাতে টাৰ্বো-পেট্ৰ’লত 7 স্পীড ডিচিটিও দিয়া হ’ব । জানিব পৰা মতে এইবাৰ ডিজেল ইঞ্জিনৰ সৈতে টৰ্ক কনভাৰ্টাৰ অটোমেটিক এটাও আগবঢ়াইছে হুণ্ডাইয়ে ।

