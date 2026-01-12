মহাকাশ অভিযানত উত্তৰ-পূবৰ প্ৰথমটো খোজ: আজি উৎক্ষেপণ হ’ব Lachit-1 কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ
আজি উৎক্ষেপণ কৰা হ’ব উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ প্ৰথমটো ছেটেলাইট Live Amateur Communication Hub for Innovative Technologies – One চমুকৈ Lachit-1 ৷
Published : January 12, 2026 at 9:52 AM IST
হায়দৰাবাদ: মহাকাশ গৱেষণা ক্ষেত্ৰত এক ঐতিহাসিক অধ্যায় আৰম্ভ কৰিবলৈ সাজু হৈছে উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ অগ্ৰণী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান অসম ডনবস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে । আজি অৰ্থাৎ 12 জানুৱাৰীৰ দিনা ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা চমুকৈ ISRO ই অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ সতীশ ধাৱন উৎক্ষেপণ পেডৰ পৰা উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ প্ৰথমটো উপগ্ৰহ ‘লাচিত-1’ PSLV- C-62 ৰকেট উৎক্ষেপণ কৰিব ।
লাচিতৰ নামেৰে কিয় ?
অসমীয়া জাতিৰ শৌৰ্য-বীৰ্য, দেশপ্ৰেম আৰু সাহসৰ প্ৰতীক তথা 17 শতিকাতে মোগলৰ সৈতে যুঁজি জাতিটোক ৰক্ষা কৰা আহোম সেনাপতি লাচিত বৰফুকনৰ অৱদানক সুঁৱৰি এই উপগ্ৰহটোৰ নামকৰণ কৰা হৈছে লাচিত বৰফুকনৰ নামেৰে । ‘lachit-1’ কেৱল প্ৰযুক্তিগত সাফল্যই নহয়, উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ পৰিচয়, ইতিহাস আৰু গৌৰৱৰ প্ৰতীক হিচাপেও গণ্য কৰা হ’ব ।
ADBU ৰ নিজা পুঁজিৰে এই উপগ্ৰহটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু গুৱাহাটীৰ সমীপৰ ADBU ৰ টাপেচিয়া কেম্পাছত মিছন কণ্ট্ৰল ৰুম নামেৰে জনাজাত এটা কমাণ্ড চেণ্টাৰ স্থাপন কৰা হৈছে । ধ্ৰুৱ স্পেচৰ ডি এছ অ’ ডি-1 ইউ পৃথকীকৰণ ব্যৱস্থা ব্যৱহাৰ কৰি কক্ষপথত লাচিত-1 নিয়োগ কৰা হ’ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
প্ৰকল্পটোৰ সৈতে জড়িত উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ পাঁচখন ৰাজ্য
হায়দৰাবাদস্থিত মহাকাশ প্ৰযুক্তি কোম্পানী ধ্ৰুৱ স্পেচৰ প’লাৰ এক্সেছ-1 কাৰ্যসূচীৰ অধীনত ‘লাচিত-1’ উপগ্ৰহটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ পাঁচখন ৰাজ্য, অসম, মেঘালয়, নাগালেণ্ড, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু মণিপুৰৰ 50 জনতকৈ অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অধ্যাপক এই প্ৰকল্পৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত বুলি জানিব পৰা গৈছে । বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এই সন্দৰ্ভত কয় যে এই উপগ্ৰহ অভিযানৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বাস্তৱ মহাকাশ প্ৰকল্পত কাম কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল, যিয়ে ভৱিষ্যতে উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ যুৱ প্ৰজন্মক মহাকাশ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ প্ৰতি অনুপ্ৰাণিত কৰিব ।
‘লাচিত-1’ উৎক্ষেপণৰ জৰিয়তে উত্তৰ-পূব ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেশৰ মহাকাশ অভিযানত নিজাকৈ খোপনি পুতিবলৈ ওলাইছে । এয়া কেৱল উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ নহয়, আঞ্চলিক শিক্ষা, প্ৰযুক্তি আৰু উদ্ভাৱনৰ ক্ষেত্ৰত এক বৃহৎ মাইলৰ খুঁটি হিচাবে পৰৱৰ্তী সময়ত বিবেচিত হ’ব ।
My best wishes to Assam Don Bosco University on the eve of historic launch of LACHIT-1, Northeast's first satellite aboard ISRO's PSLV-C62 tomorrow!🚀— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) January 11, 2026
This remarkable feat aligns with our Govt's thrust towards popularising science & technology
I am proud of all the 50 students… pic.twitter.com/of4V2pkBnn
মুখ্যমন্ত্ৰী, শিক্ষামন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা
‘লাচিত-1’ উপগ্ৰহটো নিৰ্মাণৰ সৈতে জড়িত থকা শিক্ষাৰ্থী তথা শিক্ষকৰ দলটোক শুভেচ্ছা জনাইছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ লগতে আন বহু বিধায়ক সাংসদে ৷
