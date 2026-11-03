বৃহস্পতিৰ ট্ৰ’জান গ্ৰহাণুত উপনীত প্ৰথমখন মহাকাশযান নাছাৰ লুচি
শেহতীয়াকৈ নাছাই বৃহস্পতি গ্ৰহৰ সমীপত এক অনুসন্ধান চলোৱা দেখা গৈছে ৷ ট্ৰ’জান গ্ৰহাণু হৈছে প্ৰাচীন সৌৰজগতৰ পিণ্ড থকা এটা অঞ্চল ৷
Published : November 3, 2026 at 5:55 PM IST
গুৱাহাটী: জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীসকলৰ বাবে মহাকাশখন বিভিন্ন গৱেষণাৰ এক খনি ৷ য’ত ৰহস্যৰ কোনো শেষ নাই ৷ ইটোৰ পিছত সিটোকৈ মহাকাশত জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীসকলে গৱেষণা আৰু অনুসন্ধান চলাই আহিছে ৷ বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক সফল হৈছে আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত বিফলতায়ো লগ দিছে ৷ কিন্তু তেওঁলোকৰ মনৰ কৌতুহল, ৰহস্য ভেদৰ অদম্য ইচ্ছাশক্তিয়ে প্ৰতি নিয়ত জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীসকলক কাম কৰিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা যোগায় ৷
মহাকাশত অন্বেষণ বুলিলেই মানুহৰ মনলৈ নাছাৰ নামটো আহে ৷ ভাৰতত যেনেকৈ ইছৰো আছে, ঠিক তেনেকৈ নাছা হৈছে আমেৰিকাৰ মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা ৷
After 5 years and 2.2. billion miles, NASA's Lucy spacecraft has reached the Jupiter Trojan asteroids. These asteroids serve as time capsules from the birth of our solar system, rich with clues about the environment in which Earth & other planets formed. https://t.co/kZW0KcQkA6 https://t.co/379oLLbSk2— NASA Solar System (@NASASolarSystem) November 2, 2026
শেহতীয়াকৈ নাছাই বৃহস্পতি গ্ৰহৰ সমীপত এক অনুসন্ধান চলোৱা দেখা গৈছে ৷ বৃহস্পতি ট্ৰ’জান গ্ৰহাণুত উপনীত হোৱা প্ৰথমটো মানৱসৃষ্ট সামগ্ৰী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে নাছাৰ লুচি মহাকাশযানখন ।
ট্ৰ’জান গ্ৰহাণু হৈছে প্ৰাচীন সৌৰজগতৰ পিণ্ড থকা এটা অঞ্চল ৷ ট্ৰ’জান গ্ৰহাণুৱে সৌৰ জগতৰ বৃহৎ গ্ৰহ বৃহস্পতিৰ কক্ষপথেৰেই সূৰ্যৰ চাৰিওফালে প্ৰদক্ষিণ কৰি থাকে ৷ ই সূৰ্য আৰু বৃহস্পতিৰ সংযুক্ত মহাকৰ্ষণীয় শক্তিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় ।
এই অঞ্চলত উপস্থিত হ’বলৈ এই মহাকাশযানখনে ৫ বছৰত ২.২ বিলিয়ন মাইল (২০২১ চনৰ ১৬ অক্টোবৰত উৎক্ষেপণৰ পিছৰে পৰা) অতিক্ৰম কৰি বৃহস্পতিৰ লেগ্ৰেঞ্জ পইণ্ট ৪ (L4)ৰ কাষ চাপিছে । এই বিন্দুটোক চাৰিওফালৰ পৰা বৃহস্পতিৰ কক্ষপথত আগে আগে যাত্ৰা কৰা গ্ৰহাণুৰ এটা দলে ঘেৰি থাকে । আন এটা গোটে লেগ্ৰেঞ্জ পইণ্ট ৫ৰ আশে-পাশে ঘেৰি ধৰি গ্ৰহটোৰ পিছে পিছে পৰিভ্ৰমণ কৰে ।
বিজ্ঞানীসকলে এই দুটা অঞ্চলক ‘স্থিৰতাৰ দ্বীপ’ বুলি অভিহিত কৰে । নাছাই নিশ্চিত কৰিছে যে লুচিয়ে দুয়োটা অঞ্চলৰ গ্ৰহাণু পৰিদৰ্শন কৰিব । ইয়াৰ পূৰ্বে কেইবাখনো মহাকাশযানে বৃহস্পতি গ্ৰহ ভ্ৰমণ কৰিছিল । কিন্তু গ্ৰহটোৰ পৰা যথেষ্ট দূৰত থকাৰ বাবে তেওঁলোকৰ কোনোৱেই বৃহস্পতি ট্ৰ’জানৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ সুযোগ নাপালে ।
তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে এই থূপবোৰৰ গ্ৰহাণুবোৰ বৃহস্পতিৰ পৰা যিমান দূৰত অৱস্থিত, সূৰ্যৰ পৰা বৃহস্পতি গ্ৰহো সিমান দূৰতেই অৱস্থিত ৷ এই দূৰত্ব প্ৰায় ৪৮.৪ কোটি মাইল ।
NASA’s Lucy spacecraft has already visited 3 asteroids — and it’s on its way to 8 more, including mysterious Trojan asteroids near Jupiter. 🚀 One spacecraft. 11 asteroids. 🌌 https://t.co/T3AKLzgkaK— Deep Universe Facts (@DeepUniverseFa_) November 1, 2026
নাছাই কয় যে ২০৩০ চনত এই মহাকাশযানখনে তৃতীয় আৰু চূড়ান্ত মাধ্যাকৰ্ষণ সহায়ৰ বাবে পৃথিৱীলৈ উভতি আহিব ৷ এই মাধ্যাকৰ্ষণে যানখনক বৃহস্পতিৰ কক্ষপথেৰে পৰিভ্ৰমণ কৰা ট্ৰ’জান গোটৰ ফালে প্ৰেৰণ কৰিব, য’ত ই ২০৩৩ চনৰ মাৰ্চ মাহত বাইনাৰী পেয়াৰ পেট্ৰ’ক্লাছ আৰু মেন’ইটিয়াছক অন্বেষণ কৰিব ।
এই ভূখণ্ডৰ বাবে লুচিৰ ডিজাইন অনুকূল আৰু মহাকাশৰ গভীৰতালৈ যোৱাৰ লগে লগে ই ক্ৰমান্বয়ে শীতল উষ্ণতা আৰু কম পোহৰৰ লগত খাপ খাই পৰে । পৃথিৱীখন সূৰ্যৰ পৰা দূৰত্বৰতকৈ পাঁচগুণ দূৰত থাকিলেও মহাকাশযানখন আৰু ইয়াৰ যন্ত্ৰসমূহে আশা কৰা ধৰণে কাম কৰিয়েই আছে ।
নাছাই কয় যে, ‘‘লুচি প্ৰথম গ্ৰহাণুৰ মুখামুখি হ'বলৈ এবছৰ নোহোৱাৰ পৰাই বিজ্ঞানীসকলে এই মুখামুখিৰ পৰিকল্পনা চূড়ান্ত কৰাৰ কাম কৰি আছে । ইয়াৰ ভিতৰত মহাকাশযান, যন্ত্ৰপাতি আৰু দলৰ সদস্যসকলে লুচিয়ে ইউৰিবেটছৰ নিবিড়ভাৱে অধ্যয়ন কৰিবলৈ কটোৱা কেইঘণ্টামানৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধা ল'বলৈ সাজু হোৱাটো নিশ্চিত কৰাটোও অন্তৰ্ভুক্ত ।"
বিজ্ঞানীসকলে বিশ্বাস কৰে যে বৃহস্পতিৰ ট্ৰ’জানৰ ওপৰত নিবিড়ভাৱে অধ্যয়ন কৰিলে তেওঁলোকে ৪.৫ বিলিয়ন বছৰ পূৰ্বে আমাৰ সৌৰজগতৰ গ্ৰহসমূহৰ গঠন সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰ তত্ত্বসমূহ উন্নত কৰাত সহায় লাভ কৰিব, লগতে গ্ৰহবোৰ বৰ্তমানৰ আকৃতিলৈ কেনেকৈ বিকশিত হ’ল সেয়াও জানিব পৰা হ’ব ।