নাছাৰ মহাকাশচাৰীসকলে এতিয়াৰে পৰা মহাকাশত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব স্মাৰ্টফোন: ঘোষণা কৰিলে NASA ই

নাছাৰ মহাকাশচাৰীসকলে এতিয়াৰে পৰা মহাকাশত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব স্মাৰ্টফোন: ঘোষণা কৰিলে NASA ই
আৰ্টেমিছ II অভিযানৰ সৈতে জড়িত মহাকাশচাৰীসকলে ব্যক্তিগত স্মাৰ্টফোন, যেনে iPhone মহাকাশলৈ কঢ়িয়াই নিব পাৰিব বুলি নাছাৰ প্ৰশাসক জেৰেড আইজাকমেনে X যোগে বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা কৰে ।
Published : February 6, 2026 at 11:11 AM IST
হায়দৰাবাদ: নাছাই গ্ৰহণ কৰিছে এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ৷ ক্ৰু 12 (আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰ) আৰু আৰ্টেমিছ II ( চন্দ্ৰ অভিযান) মহাকাশচাৰীসকলক ব্যক্তিগত স্মাৰ্টফোন, যেনে iPhone কঢ়িয়াই নিবলৈ অনুমোদন জনাইছে মহাকাশ সংস্থাটোৱে । এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে অভিযানৰ সময়ত ফটো আৰু ভিডিঅ’ লোৱা, যোগাযোগ ব্যৱস্থা উন্নত কৰা আৰু মহাকাশচাৰীৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ প্ৰসাৰ । কঠোৰ সুৰক্ষা প্ৰট’কল ৰূপায়ণ কৰা হৈছে ।
বৃহস্পতিবাৰে নিশা নাছাৰ প্ৰশাসক জেৰেড আইজাকমেনে ঘোষণা কৰে এই বিষয়ে । আইজাকমেনে X ত লিখিছে, “নাছাৰ মহাকাশচাৰীসকলে অতি সোনকালে শেহতীয়া স্মাৰ্টফোনেৰে উৰণ কৰিব ৷ আৰম্ভণি হ’ব ক্ৰু-12 আৰু আৰ্টেমিছ II ৰ জৰিয়তে । আমি আমাৰ ক্ৰুসকলক তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ বাবে বিশেষ মুহূৰ্তসমূহ ধৰি ৰাখিবলৈ আৰু বিশ্বৰ সৈতে প্ৰেৰণাদায়ক ছবি আৰু ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ সঁজুলি প্ৰদান কৰিছো ।”
NASA astronauts will soon fly with the latest smartphones, beginning with Crew-12 and Artemis II. We are giving our crews the tools to capture special moments for their families and share inspiring images and video with the world. Just as important, we challenged long-standing…— NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) February 5, 2026
নাছাৰ মহাকাশচাৰীসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা বিৰল মুহুূৰ্ত সংগ্ৰহ কৰিছে যদিও হাতত স্মাৰ্টফোন থাকিলে এই সময়বোৰ ভিডিঅ’ আকাৰে সংগ্ৰহ কৰাৰ সম্ভাৱনাৰ জগতখনো মুকলি হ’ব । বিশেষকৈ যেতিয়া মহাকাশচাৰীসকলে কোনো পৰীক্ষা-নিৰীক্ষাত জড়িত হৈ আছে অথবা খিৰিকীৰ বাহিৰলৈ চাই কোনো আকৰ্ষণীয়, ক্ষণস্থায়ী পৰিঘটনা দেখিবলৈ পাব তেতিয়া এই নিজাববীয়া স্মাৰ্টফোনবোৰ সহায়ক হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
অৱশ্যে আইজাকমেনে মহাকাশচাৰীসকলক আইফোন আনিবলৈ অনুমতি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত বিৰল নতুন ফটো আৰু ভিডিঅ’ বন্দী কৰাতকৈও অধিক বূুলি উল্লেখ কৰি নাছাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া নিয়ম আৰু প্ৰয়োজনীয়তাক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ ই তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাৰ অংশ বুলি কয় ।
তেওঁ লিখিছে, “ঠিক তেনেদৰেই গুৰুত্বপূৰ্ণ যে আমি দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰক্ৰিয়া আৰু মহাকাশ উৰণৰ বাবে যোগ্যতাসম্পন্ন আধুনিক হাৰ্ডৱেৰক দ্ৰুত সময়ৰেখাত প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিলো । সেই কাৰ্যকৰী জৰুৰীকালীনতাই নাছাক ভালদৰে সেৱা আগবঢ়াব কাৰণ আমি কক্ষপথ আৰু চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠত সৰ্বোচ্চ মূল্যৰ বিজ্ঞান আৰু গৱেষণা আগবঢ়াইছো ।এয়া সঠিক দিশত এক সৰু পদক্ষেপ ।"
মহাকাশ উৰণৰ বাবে আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰাৰ প্ৰত্যাহ্বান বাস্তৱিক । চিপৰ বিকিৰণৰ বৈশিষ্ট্য নিৰ্ণয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বেটাৰীৰ তাপ আৰু ভেকুৱাম পৰীক্ষা, আউটগেছিং চিন্তা, ভাইব পৰীক্ষা আৰু অন্যান্য অৰ্হতাৰ চিন্তালৈকে এই প্ৰযুক্তিটো অনুমোদন প্ৰক্ৰিয়াত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । হয়, এই প্ৰয়োজনীয়তাবোৰ এটা কাৰণত আছে ।
গোপনীয় অনুমোদন প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰিণতি আছে । এই সিদ্ধান্তৰ পূৰ্বে চন্দ্ৰৰ চাৰিওফালে ঐতিহাসিক আৰ্টেমিছ II মিছনত উৰিবলগীয়া নতুন কেমেৰাটো আছিল 2016 চনৰ নিকন DSLR, লগতে এদশক পুৰণি গ’প্ৰ’ কেমেৰা । এতিয়া মহাকাশচাৰীসকলৰ হাতত থাকিব আধুনিক, পৰ্টেবল স্মাৰ্টফোন কেমেৰা । ই চন্দ্ৰৰ একাংশ বিৰল মুহূৰ্ত আৱদ্ধ কৰিব পাৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ আগতেও পৃথিৱীৰ পৰা স্মাৰ্টফোন কক্ষপথলৈ গৈছে । উদাহৰণস্বৰূপে, 2011 চনত চূড়ান্ত স্পেচ শ্বাটল মিছনত দুটা আইফোন 4 মহাকাশযানত পথিয়াই দিয়া হৈছিল যদিও ক্ৰুৱে কেতিয়াবা সেইবোৰ স্পৰ্শ কৰিছিল নে নাই সেয়া স্পষ্ট নহয় । কিন্তু বেছিভাগ সময়তে যোৱা দশকত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত বাস কৰা মহাকাশচাৰীসকলে ইণ্টাৰনেটৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন আৰু পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ টেবলেট ব্যৱহাৰ কৰিছে ।
আইজাকমেনৰ পোলাৰিছ বিমান আৰু মহাকাশ কেন্দ্ৰলৈ এক্সিয়াম অভিযানকে ধৰি ব্যক্তিগত অভিযানত উৰা মৰা মহাকাশচাৰীসকলে স্মাৰ্টফোন লৈ আহিছিল ।
