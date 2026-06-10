ETV Bharat / technology

আৰ্টেমিছ-৩ৰ ক্ৰু ঘোষণা নাছাৰ; ২০২৭ত উৎক্ষেপণৰ সম্ভাৱনা

ৰেণ্ডী ব্ৰেছনিক, ফ্ৰেংক ৰুবিঅ’, আন্দ্ৰে ডগলাছ আৰু লুকা পাৰ্মিটানোৱে ২০২৭ চনত পৃথিৱীৰ কক্ষপথত দুসপ্তাহৰ বাবে চন্দ্ৰ লেণ্ডাৰ ডকিং পৰীক্ষণ কৰিব ।

NASA Artemis III
বাওঁফালৰ পৰা আন্দ্ৰে ডগলাছ, লুকা পাৰ্মিটানো, ৰেণ্ডী ব্ৰেছনিক আৰু ফ্ৰেংক ৰুবিঅ’ (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 10, 2026 at 8:08 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নিউয়ৰ্ক : আমেৰিকাৰ মহাকাশ সংস্থা নাছাই বহু প্ৰত্যাশিত আৰ্টেমিছ-৩ অভিযানৰ বাবে চাৰিজন মহাকাশচাৰীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে ৷ চন্দ্ৰত মানৱৰ বহনক্ষম উপস্থিতি প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰু ভৱিষ্যতে মংগল গ্ৰহ অভিযানৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় প্ৰযুক্তি বিকশিত কৰাই এই অভিযানৰ মূল উদ্দেশ্য ৷

দ্বিতীয় আৰ্টেমিছে চন্দ্ৰৰ চাৰিওফালে অভিলেখ ভংগ কৰা ভ্ৰমণৰ দুমাহৰ পাছত এই ঘোষণা কৰা হৈছে যিয়ে এপ’ল’ ১৩ৰ দূৰত্বৰ অভিলেখ অতিক্ৰম কৰিছিল ৷

আমেৰিকাৰ মহাকাশ সংস্থাটোৱে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি নাছাৰ ৰেণ্ডী ব্ৰেছনিক, ফ্ৰেংক ৰুবিঅ’, আন্দ্ৰে ডগলাছ আৰু ইউৰোপীয় মহাকাশ সংস্থাৰ লুকা পাৰ্মিটানো আৰ্টেমিছ-৩ অভিযানৰ বাবে নিৰ্বাচিত হয় ৷ অৱশ্যে তেওঁলোকে চন্দ্ৰৰ পৃষ্ঠত অৱতৰণ নকৰে ৷ বৰঞ্চ তেওঁলোকে পৃথিৱীক প্ৰদক্ষিণ কৰিব আৰু দুটা চন্দ্ৰ লেণ্ডাৰৰ সৈতে নিজৰ অৰিয়ান কেপচুলটো ডক কৰাৰ অভ্যাস কৰিব ৷

নাছাৰ প্ৰশাসক জেৰেড আইজাকমেনে কয়, “আৰ্টেমিছ-৩ৰ ক্ৰুলৈ আমি আগন্তুক যাত্ৰাৰ বাবে শুভেচ্ছা জনাইছো ৷”

ইল’ন মাস্কৰ স্পেচএক্স আৰু জেফ বেজোছৰ ব্লু অৰিজিনে চন্দ্ৰৰ লেণ্ডাৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে ৷ অহা বছৰ এই অভিযান আৰম্ভ হ’ব পাৰে ৷ এই অভিযান প্ৰায় দুসপ্তাহ চলিব বুলি আশা কৰা হৈছে, যিটো চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে চন্দ্ৰৰ চাৰিওফালে আৰ্টেমিছ দ্বিতীয় অভিযানতকৈ প্ৰায় চাৰি দিন বেছি ।

শেহতীয়াকৈ ব্লু অৰিজিনে এটা বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈছিল যেতিয়া ফ্ল’ৰিডাৰ এটা লঞ্চ পেডত ইঞ্জিন পৰীক্ষণৰ সময়ত ইয়াৰ বিশাল ৰকেট বিস্ফোৰণ ঘটে ৷ এই বিস্ফোৰণে সমগ্ৰ অঞ্চলটো কপাই তোলে আৰু কমলা ৰঙৰ জুইৰ শিখাই আকাশ পোহৰাই তোলে ।

নাছাৰ জেৰেমি পাৰ্ছনে কয় যে এই বিপৰ্যয় এক শিক্ষণৰ সুযোগ আৰু মহাকাশ সংস্থাটোৱে আত্মবিশ্বাসী যে ব্লু অৰিজিনৰ ৰকেট সময়মতে সাজু হ’ব ৷

নাছাৰ আৰ্টেমিছ কাৰ্যসূচীৰ লক্ষ্য হৈছে ১৯৭০ চনৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহাকাশচাৰীসকলক চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ প্ৰেৰণ কৰা ৷ আইজাকমেনে ঘোষণা কৰা এই কাৰ্যসূচীৰ শেহতীয়া পৰিৱৰ্তনৰ লক্ষ্য হৈছে ইয়াক এপ’ল’ যুগৰ স্তৰলৈ ত্বৰান্বিত কৰা, য’ত ২০২৮ চনত চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰাৰ পূৰ্বে পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে মহাকাশ উৰণ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷

তৃতীয় আৰ্টেমিছৰ কমাণ্ডাৰ ব্ৰেছনিকে কয়, “আমি নিশ্চিতভাৱে মহাকাশত এই তৃতীয় আৰ্টেমিছ অভিযান চলাব পৰা ক্ৰু হ’বলৈ পাই সন্মানিত হৈছো ৷”

মিছন বিশেষজ্ঞ ডগলাছে কয়, "মোৰ মনটো—এতিয়াই ইমান বেগেৰে গৈ আছে ৷ কিন্তু মোৰ হৃদয়খন, ইমান উষ্ণ ৷ ইমান সুখী ৷"

মে’ মাহত নাছাই ব্লু অৰিজিনকে ধৰি চাৰিটা কোম্পানীক চন্দ্ৰ ঘাটি নিৰ্মাণৰ বাবে লেণ্ডাৰ, ৰ’ভাৰ আৰু ড্ৰ’ন নিৰ্মাণৰ বাবে বহু কোটি ডলাৰৰ চুক্তি প্ৰদান কৰিছিল ৷ আইজাকমেনে কয় যে এই চন্দ্ৰ ঘাটি নিৰ্মাণৰ উদ্দেশ্য হৈছে মংগল গ্ৰহ অভিযানৰ ভেটি স্থাপন কৰা ৷

লগতে পঢ়ক : পৃথিৱী গ্ৰহৰ আকৰ্ষণীয় দৃশ্য কেমেৰাত আৱদ্ধ কৰিলে Artemis II ৰ মহাকাশচাৰীসকলে

নাছাৰ চন্দ্ৰ অভিযান: 50 বছৰৰ পাচত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত চাৰিজন মহাকাশচাৰী; ক’ত, কেনেকৈ প্ৰত্যক্ষ কৰিব সেই ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত

54 বছৰৰ পাচত চন্দ্ৰ অভিমুখে মানৱ; NASA ই ঘোষণা কৰিলে উৎক্ষেপণৰ দিন

TAGGED:

আৰ্টেমিছ ৩
চন্দ্ৰ অভিযান
নাছা
ইটিভি ভাৰত অসম
NASA ARTEMIS III

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.