এপ্ৰিলত হ’ব আমেৰিকাৰ চন্দ্ৰ অভিযান; সফলতাৰে ৰোলবেক কৰিলে আৰ্টেমিছ SLS ৰকেট
6.4 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰি আৰ্টেমিছ দ্বিতীয় অভিযানৰ এছ এল এছ ৰকেট আৰু অৰিয়ান মহাকাশযানক পুনৰ VAB হেংগাৰত ঘূৰাই দিয়া হৈছে ।
Published : February 26, 2026 at 4:33 PM IST
হায়দৰাবাদ: ৰাষ্ট্ৰীয় বিমান আৰু মহাকাশ প্ৰশাসনে (NASA) আৰ্টেমিছ দ্বিতীয় অভিযানৰ মহাকাশ উৎক্ষেপণ ব্যৱস্থা (SLS) ৰকেট আৰু অৰিয়ান মহাকাশযান সফলতাৰে পিছলৈ ঘূৰাই আনিছে । এই মহাকাশ বাহনসমূহ লঞ্চ পেড 39B ৰ পৰা ফ্ল’ৰিডাৰ নাছাৰ কেনেডি মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ ভেহিকেল এছেম্বলি বিল্ডিং (VAB)লৈ ঘূৰাই অনা হৈছে । প্ৰথম ভিজা পোছাকৰ আখৰা বন্ধ হোৱাৰ বাহিৰেও এটা নতুন কাৰিকৰী সমস্যাৰ উত্থান ঘটাৰ লগে লগে ইয়াক কৰা হৈছিল, যাৰ ফলত তৰল হাইড্ৰ’জেন লিক হৈছিল ।
নাছাই জনোৱা মতে, 2026 চনৰ 25 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভাৰতীয় সময় অনুসৰি 7:58 বজাত (9:28 AM EST) বজাত এই ৰোলবেক আৰম্ভ হৈছিল আৰু সম্পূৰ্ণ হ’বলৈ প্ৰায় 12 ঘণ্টা সময় লাগিব বুলি আশা কৰা হৈছিল । বিশাল ৰকেট আৰু মহাকাশযানখন লঞ্চপেডৰ পৰা প্ৰায় 6.4 কিলোমিটাৰ (4 মাইল) পিছুৱাই হেংগাৰলৈ ঘূৰাই অনা হৈছিল । উল্লেখযোগ্য যে নাছাই 2026 চনৰ 23 ফেব্ৰুৱাৰীত এছ এল এছ ৰকেট আৰু অৰিয়ান মহাকাশযান ৰোলবেক কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ।
Our @NASAArtemis Moon rocket is in the Vehicle Assembly Building after a multi-hour trek from the launch pad. Next, technicians will troubleshoot the helium flow issue to the rocket’s upper stage and conduct other work. More: https://t.co/8q43oZRHBM pic.twitter.com/GqeQ2PySmY— NASA (@NASA) February 26, 2026
কিয় পিছুৱাই দিয়া হ’ল ?
2026 চনৰ 21 ফেব্ৰুৱাৰীত নাছাৰ অভিযন্তাসকলে এছ এল এছ ৰকেটৰ ওপৰৰ মঞ্চলৈ হিলিয়ামৰ প্ৰবাহত বাধা ধৰা পৰে । সন্ধিয়া আৰ্টেমিছ দ্বিতীয় মিছন মেনেজাৰসকলে দ্ৰুতভাৱে কাম কৰি ফ্ল’ৰিডাৰ স্পেচ ক’ষ্টত প্ৰচণ্ড বতাহ অহাৰ আগতেই স্থাপন কৰা প্লেটফৰ্মবোৰ আঁতৰাই পেলোৱাৰ সিদ্ধান্ত লয় । অৱশ্যে এই সমস্যাৰ কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই । যিহেতু আৰ্টেমিছ দ্বিতীয় মহাকাশ যানসমূহ ভিএবিত উপস্থিত হৈছে, গতিকে কাৰিকৰী ক্ষেত্ৰৰ লোকসকলে সমস্যাটো সমাধান কৰি মূল কাৰণটো বিচাৰি উলিয়াব ।
আৰ্টেমিছ মিছন II কেতিয়া হ’ব ?
ইয়াৰ পূৰ্বে 2026 চনৰ 20 ফেব্ৰুৱাৰীত NASA ই উল্লেখ কৰিছিল যে 2026 চনৰ 6 মাৰ্চত আৰ্টেমিছ দ্বিতীয় অভিযান উৎক্ষেপণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল । কিন্তু ৰকেটৰ ওপৰৰ মঞ্চলৈ হিলিয়ামৰ প্ৰবাহত বাধাৰ বাবে অভিযানটো পলম হৈ এপ্ৰিল মাহত উৎক্ষেপণৰ বাবে লক্ষ্য বান্ধি লোৱা হৈছে ।
নাছাৰ আৰ্টেমিছ II মিছনৰ দল, য’ত নাছাৰ তিনিজন মহাকাশচাৰী — ৰিড ৱাইজমেন, ভিক্টৰ গ্লভাৰ আৰু ক্ৰীষ্টিনা কোচ — আৰু কানাডাৰ মহাকাশ সংস্থাৰ (চিএছএ) মহাকাশচাৰী জেৰেমি হেনচেনকে ধৰি 2026 চনৰ 21 ফেব্ৰুৱাৰীত কোৱাৰেণ্টাইনৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়া হয় ।
আৰ্টেমিছ অভিযান II
আৰ্টেমিছ দ্বিতীয় অভিযানত চাৰিজনীয়া মহাকাশচাৰীৰ দল এটাক 10 দিনীয়া মহাকাশ যাত্ৰাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হ’ব । 1972 চনত এপ’ল’ 17 ৰ পিছত এইটোৱেই হ’ব প্ৰথমখন ক্ৰুযুক্ত বিমান যিয়ে চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত (LEO) যাত্ৰা কৰিব । মহাকাশ অভিযানটোৱে চন্দ্ৰৰ উৰণৰ চেষ্টা চলাব আৰু মুক্তভাৱে উভতি অহাৰ ট্ৰেজেক্টৰী অনুসৰণ কৰিব ।
