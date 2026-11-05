খহি পৰিল নাছাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মহাকাশ দূৰবীক্ষণ; ২২ বছৰীয়া অভিযানৰ সামৰণি

খহি পৰিল নাছাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মহাকাশ দূৰবীক্ষণ; ২২ বছৰীয়া অভিযানৰ সামৰণি
নাছাই জনোৱা মতে মহাকাশৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মহাকাশ দূৰবীক্ষণ ছুইফ্ট অবজাৰ্ভেটৰীৰ অভিযান সমাপ্ত । ইণ্ডোনেছিয়াৰ সমীপত খহি পৰিলে ইয়াৰ অংশ ।
Published : November 5, 2026 at 2:08 PM IST
কেপ কেনাভেৰেল (ফ্ল'ৰিডা) : নাছাৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ মহাকাশ দূৰবীক্ষণ 'ছুইফ্ট অবজাৰ্ভেটৰী' অৱশেষত পৃথিৱীত খহি পৰিল । লগে লগে মহাকাশৰ ২২ বছৰীয়া এক অভিযানৰ অৱসান ঘটিল ।
এই ছুইফ্ট অবজাৰ্ভেটৰীয়ে বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ শক্তিশালী বিস্ফোৰণ, গামা ৰে বাৰ্ষ্ট আৰু নক্ষত্ৰৰ বিস্ফোৰণৰ ওপৰত দীৰ্ঘদিন ধৰি গৱেষণা চলাই আহিছিল । উল্লেখ্য যে বিগত কেইবছৰমানৰ তীব্ৰ সৌৰ সক্ৰিয়তাৰ ফলত ইয়াৰ কক্ষপথ ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছিল ।
এনে পৰিস্থিতিত ছুইফ্ট অবজাৰ্ভেটৰীৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ নাছাই এক বিশেষ অভিযানৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল । কিন্তু প্ৰায় ৩ মাহ পূৰ্বে আৰম্ভ কৰা সেই প্ৰচেষ্টা সফল নহ'ল । আমেৰিকাৰ স্পেচ ফ'ৰ্চে নিশ্চিত কৰা মতে ইণ্ডোনেছিয়াৰ সমীপত পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত ছুইফ্ট পুনৰ প্ৰৱেশ কৰে ।
নাছাই কক্ষপথৰ উচ্চতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে এটা ব্যক্তিগত কোম্পানীক নিযুক্তি দিছিল । জুলাই মাহত উৎক্ষেপণৰ পিছত কেটালিষ্ট স্পেচৰ ৰবটিক মহাকাশযানখনৰ কাৰিকৰী সমস্যা হৈছিল । অৱশ্যে ছেপ্টেম্বৰ মাহত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ যানখন পৃথিৱীত খহি পৰিছিল ।
প্ৰায় ডেৰ টন ওজনৰ ছুইফ্টৰ কিমানখিনি অংশ বায়ুমণ্ডলতে জ্বলি গ'ল সেয়া তাৎক্ষণিকভাৱে গম পোৱা হোৱা নাই । নাছাই আশা কৰিছে যে কিছুমান অংশ এতিয়াও পৃথিৱীত পৰি আছে ।
২০০৪ চনত ছুইফ্ট অবজাৰ্ভেটৰী মহাকাশলৈ উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল । প্ৰথমে দুবছৰৰ বাবে গৱেষণাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল । কিন্তু নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ ১১ গুণ অধিক সময় ধৰি ই পৰ্যবেক্ষণ কৰে । এই সময়ত অগণন গামা ৰে বিস্ফোৰণ আৰু নক্ষত্ৰৰ বিস্ফোৰণ পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ লগতে বিশ্বৰ অন্যান্য মহাকাশ দূৰবীক্ষণসমূহৰ বাবেও গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য যোগান ধৰিছিল ।
ছুইফ্টৰ পাছত এইবাৰ নাছাই আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মহাকাশ দূৰবীক্ষণ হাবল স্পেচ দূৰবীক্ষণ সুৰক্ষাৰ চিন্তা আৰম্ভ কৰিছে । ১৯৯০ চনত উৎক্ষেপণ কৰা এই দূৰবীক্ষণৰ কক্ষপথো সৌৰ ধুমুহাৰ প্ৰভাৱত তললৈ নামি আহিছে । শেহতীয়া গৱেষণা অনুসৰি ২০৩০ চনৰ মাজভাগত ই পৃথিৱীত খহি পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । এনে পৰিস্থিতিত নাছাই ইয়াৰ কক্ষপথৰ উচ্চতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে ব্যক্তিগত মহাকাশ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পৰা পৰামৰ্শ বিচাৰিছে । এই সন্দৰ্ভত যিকোনো অভিযান ২০৩২ চনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব ।
নাছাৰ বিজ্ঞান অভিযানৰ মুৰব্বী নিকি ফক্সে জনোৱা মতে ছুইফ্টৰ অভিযানৰ দৰে হাবলক সুৰক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ততাতৈয়াকৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই । ইয়াৰ বাবে পৰ্যাপ্ত সময় আছে । নাছাৰ প্ৰশাসক জেৰেড আইজাকমেনে কয়, "হাবলৰ জৰিয়তে এতিয়াও বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈজ্ঞানিক গৱেষণা সম্ভৱ । সেয়ে যিমান দিন সম্ভৱ এই দূৰবীক্ষণটোৰ সেৱা অব্যাহত ৰখাৰ বাবে সকলো যুক্তিসংগত সম্ভাৱনা বিবেচনা কৰা উচিত ।"
লগতে পঢ়ক :
দুবছৰৰ ভিতৰত চন্দ্ৰত মহাকাশচাৰী অৱতৰণৰ লক্ষ্য নাছাৰ; চন্দ্ৰত স্থায়ী ঘাটিৰো পৰিকল্পনা