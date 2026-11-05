ETV Bharat / technology

খহি পৰিল নাছাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মহাকাশ দূৰবীক্ষণ; ২২ বছৰীয়া অভিযানৰ সামৰণি

নাছাই জনোৱা মতে মহাকাশৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মহাকাশ দূৰবীক্ষণ ছুইফ্ট অবজাৰ্ভেটৰীৰ অভিযান সমাপ্ত । ইণ্ডোনেছিয়াৰ সমীপত খহি পৰিলে ইয়াৰ অংশ ।

This photo provided by NASA shows an overhead crane raising the Swift spacecraft, wrapped in a protective cover, to vertical before being placed on a work standInside at Hangar AE at Cape Canaveral Air Force Station, in Florida on Sept. 9, 2002
নাছাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মহাকাশ দূৰবীণ 'ছুইফ্ট অবজাৰ্ভেটৰী' পৃথিৱীত খহি পৰিল (NASA via AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 5, 2026 at 2:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কেপ কেনাভেৰেল (ফ্ল'ৰিডা) : নাছাৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ মহাকাশ দূৰবীক্ষণ 'ছুইফ্ট অবজাৰ্ভেটৰী' অৱশেষত পৃথিৱীত খহি পৰিল । লগে লগে মহাকাশৰ ২২ বছৰীয়া এক অভিযানৰ অৱসান ঘটিল ।

এই ছুইফ্ট অবজাৰ্ভেটৰীয়ে বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ শক্তিশালী বিস্ফোৰণ, গামা ৰে বাৰ্ষ্ট আৰু নক্ষত্ৰৰ বিস্ফোৰণৰ ওপৰত দীৰ্ঘদিন ধৰি গৱেষণা চলাই আহিছিল । উল্লেখ্য যে বিগত কেইবছৰমানৰ তীব্ৰ সৌৰ সক্ৰিয়তাৰ ফলত ইয়াৰ কক্ষপথ ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছিল ।

এনে পৰিস্থিতিত ছুইফ্ট অবজাৰ্ভেটৰীৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ নাছাই এক বিশেষ অভিযানৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল । কিন্তু প্ৰায় ৩ মাহ পূৰ্বে আৰম্ভ কৰা সেই প্ৰচেষ্টা সফল নহ'ল । আমেৰিকাৰ স্পেচ ফ'ৰ্চে নিশ্চিত কৰা মতে ইণ্ডোনেছিয়াৰ সমীপত পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত ছুইফ্ট পুনৰ প্ৰৱেশ কৰে ।

নাছাই কক্ষপথৰ উচ্চতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে এটা ব্যক্তিগত কোম্পানীক নিযুক্তি দিছিল । জুলাই মাহত উৎক্ষেপণৰ পিছত কেটালিষ্ট স্পেচৰ ৰবটিক মহাকাশযানখনৰ কাৰিকৰী সমস্যা হৈছিল । অৱশ্যে ছেপ্টেম্বৰ মাহত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ যানখন পৃথিৱীত খহি পৰিছিল ।

প্ৰায় ডেৰ টন ওজনৰ ছুইফ্টৰ কিমানখিনি অংশ বায়ুমণ্ডলতে জ্বলি গ'ল সেয়া তাৎক্ষণিকভাৱে গম পোৱা হোৱা নাই । নাছাই আশা কৰিছে যে কিছুমান অংশ এতিয়াও পৃথিৱীত পৰি আছে ।

২০০৪ চনত ছুইফ্ট অবজাৰ্ভেটৰী মহাকাশলৈ উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল । প্ৰথমে দুবছৰৰ বাবে গৱেষণাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল । কিন্তু নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ ১১ গুণ অধিক সময় ধৰি ই পৰ্যবেক্ষণ কৰে । এই সময়ত অগণন গামা ৰে বিস্ফোৰণ আৰু নক্ষত্ৰৰ বিস্ফোৰণ পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ লগতে বিশ্বৰ অন্যান্য মহাকাশ দূৰবীক্ষণসমূহৰ বাবেও গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য যোগান ধৰিছিল ।

ছুইফ্টৰ পাছত এইবাৰ নাছাই আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মহাকাশ দূৰবীক্ষণ হাবল স্পেচ দূৰবীক্ষণ সুৰক্ষাৰ চিন্তা আৰম্ভ কৰিছে । ১৯৯০ চনত উৎক্ষেপণ কৰা এই দূৰবীক্ষণৰ কক্ষপথো সৌৰ ধুমুহাৰ প্ৰভাৱত তললৈ নামি আহিছে । শেহতীয়া গৱেষণা অনুসৰি ২০৩০ চনৰ মাজভাগত ই পৃথিৱীত খহি পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । এনে পৰিস্থিতিত নাছাই ইয়াৰ কক্ষপথৰ উচ্চতা বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে ব্যক্তিগত মহাকাশ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পৰা পৰামৰ্শ বিচাৰিছে । এই সন্দৰ্ভত যিকোনো অভিযান ২০৩২ চনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব ।

নাছাৰ বিজ্ঞান অভিযানৰ মুৰব্বী নিকি ফক্সে জনোৱা মতে ছুইফ্টৰ অভিযানৰ দৰে হাবলক সুৰক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ততাতৈয়াকৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই । ইয়াৰ বাবে পৰ্যাপ্ত সময় আছে । নাছাৰ প্ৰশাসক জেৰেড আইজাকমেনে কয়, "হাবলৰ জৰিয়তে এতিয়াও বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈজ্ঞানিক গৱেষণা সম্ভৱ । সেয়ে যিমান দিন সম্ভৱ এই দূৰবীক্ষণটোৰ সেৱা অব্যাহত ৰখাৰ বাবে সকলো যুক্তিসংগত সম্ভাৱনা বিবেচনা কৰা উচিত ।"

লগতে পঢ়ক :

দুবছৰৰ ভিতৰত চন্দ্ৰত মহাকাশচাৰী অৱতৰণৰ লক্ষ্য নাছাৰ; চন্দ্ৰত স্থায়ী ঘাটিৰো পৰিকল্পনা

TAGGED:

NASA SWIFT OBSERVATORY
নাছাৰ মহাকাশ দূৰবীণ
পৃথিৱীত খহি পৰিল দূৰবীণ
হাবল স্পেচ দূৰবীণৰ সুৰক্ষা
মহাকাশত বৈজ্ঞানিক গৱেষণা

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.