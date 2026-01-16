ETV Bharat / technology

জলবায়ু পৰিৱৰ্তন: নাছাৰ মতে পৃথিৱীৰ ইতিহাসৰ প্ৰায় সৰ্বাধিক গৰম বছৰ - 2025

নাছাৰ তথ্য অনুসৰি 2025 চনটো উষ্ণতাৰ ক্ষেত্ৰত 2023 চনৰ সৈতে একেই পৰ্যায়ত আছে, আনহাতে 2024 বৰ্ষই বৰ্তমানেও আটাইতকৈ গৰম বছৰৰ অভিলেখ অব্যাহত ৰাখিছে ।

NASA Says the Year 2025 Almost Became Earth's Hottest Recorded Year Ever
প্ৰতীকাত্মক ছবি (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 16, 2026 at 1:47 PM IST

2 Min Read
হায়দৰাবাদ: 2025 চনটো পৃথিৱীৰ গোলকীয় পৃষ্ঠৰ উষ্ণতা 2023 চনৰ তুলনাত গড়ে কিছু বেছি আছিল । কিন্তু এই পাৰ্থক্য ইমানেই কম যে বিজ্ঞানীসকলে এই দুবছৰক মোটামুটি সমান বুলি গণ্য কৰে । 1880 চনৰ পৰা আধুনিক উষ্ণতা ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে । কিন্তু 2025 চনটোও দীৰ্ঘম্যাদী গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ ধাৰাটোৰ অংশ । বিংশ শতিকাৰ মাজভাগৰ তুলনাত বিশ্বৰ উষ্ণতা যথেষ্ট অধিক হৈয়েই আছে, যিয়ে স্থল আৰু সাগৰ উভয়তে পৃথিৱীৰ জলবায়ু ব্যৱস্থাৰ স্থায়ী, ব্যাপক আৰু উল্লেখযোগ্য উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ ইংগিত দিয়ে ।

2025 চনত বিশ্বৰ উষ্ণতা গড়ৰ যথেষ্ট ওপৰত আছিল

সংস্থাটোৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গডাৰ্ড ইনষ্টিটিউট ফৰ স্পেচ ষ্টাডিজে প্ৰকাশ কৰা নাছাৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি 2025 চনত পৃথিৱীৰ গড় পৃষ্ঠৰ উষ্ণতা 1951 চনৰ পৰা 1980 চনৰ ভিতৰত থকাতকৈ 2.14 ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইট (বা 1.19 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ) উষ্ণ আছিল ।

এই তথ্যত বিশ্বৰ 25 হাজাৰৰো অধিক বতৰ কেন্দ্ৰৰ বায়ুৰ উষ্ণতাৰ ৰিডিংৰ লগতে জাহাজ আৰু সাগৰীয় বয়ৰ দ্বাৰা লোৱা সাগৰৰ পৃষ্ঠৰ উষ্ণতাও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । এন্টাৰ্কটিক ষ্টেচনৰ তথ্যও যোগ কৰা হৈছিল যাতে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলসমূহকে ধৰি বিশ্বব্যাপী কভাৰেজ পোৱা যায় ।

কেইবাটাও জলবায়ু সংস্থাই গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ ওপৰত ধাৰা প্ৰদান কৰিছিল

নাছাৰ বিজ্ঞানীসকলে কয় যে উষ্ণতা সঠিকভাৱে জুখিবলৈ উন্নত পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । ইয়াৰ দ্বাৰা বছৰ বছৰ ধৰি বতৰ কেন্দ্ৰৰ অৱস্থান আৰু চহৰৰ তাপৰ প্ৰভাৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দীৰ্ঘম্যাদী উষ্ণতাৰ ধাৰা সঠিকভাৱে বুজিব পৰা যায় ।

নাছাৰ বিজ্ঞানীসকলে উল্লেখ কৰিছে যে বছৰ বছৰ ধৰি ষ্টেচনৰ স্থানৰ পৰিৱৰ্তনৰ হিচাপ দিবলৈ আৰু চহৰৰ তাপৰ প্ৰভাৱ কম কৰিবলৈ অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, যিয়ে দীৰ্ঘম্যাদী উষ্ণতাৰ ধাৰা বিকৃত কৰিব পাৰে ।

NOAA, বাৰ্কলে আৰ্থ, ব্ৰিটেইনৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ হেডলি চেণ্টাৰ আৰু ইউৰোপৰ কপাৰনিকাছ জলবায়ু সেৱাই কৰা স্বতন্ত্ৰ মূল্যায়নেও 2025 চনক বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি অভিলেখৰ শীৰ্ষ তিনিটা উষ্ণ বছৰৰ ভিতৰত স্থান দিছে । যিয়েই নহওক, বিজ্ঞানীসকলে কয় যে এই সিদ্ধান্তই এটা স্পষ্ট আৰু অব্যাহত উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ ধাৰাক আলোকপাত কৰে ।

