স্পেচ এক্স ৰকেটৰ খুন্দাত চন্দ্ৰত সৃষ্টি হোৱা গহ্বৰৰ স্পষ্ট ছবি প্ৰকাশ নাছাৰ
চলতি মাহৰ আৰম্ভণিতে স্পেচ এক্সৰ এটা নিয়ন্ত্ৰণহীন পুৰণি ৰকেটৰ অংশ চন্দ্ৰত খহি পৰিছিল ।
Published : August 19, 2026 at 3:02 PM IST
হায়দৰাবাদ : চন্দ্ৰক প্ৰদক্ষিণ কৰি থকা নাছাৰ এখন মহাকাশযানে চন্দ্ৰ পৃষ্ঠত এটা স্পেচ এক্স ৰকেটৰ খুন্দাত সৃষ্টি হোৱা গহ্বৰটোৰ এতিয়ালৈকে আটাইতকৈ স্পষ্ট ছবি প্ৰেৰণ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে চলতি মাহৰ আৰম্ভণিতে স্পেচ এক্সৰ এটা নিয়ন্ত্ৰণহীন পুৰণি ৰকেটৰ অংশ চন্দ্ৰত খহি পৰিছিল । ফেলকন ৯ ৰকেটটোৰ এটা খহি যোৱা অংশ প্ৰতি ঘণ্টাত প্ৰায় ৮,৭০০ কিলোমিটাৰ বেগত- প্ৰায় শব্দৰ সাতগুণ বেগত । এই পৰিঘটনাটো কোনোৱেই দৃশ্যগতভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল । অৱেশ্য়ে টেলিস্কোপৰ প্ৰমাণে এই প্ৰভাৱ নিশ্চিত কৰিছে ।
পিছত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ এটা উপগ্ৰহই এই দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ প্ৰথম ছবিখন বন্দী কৰি লক্ষণীয়ভাৱে ক’লা ভূখণ্ড দেখুৱাইছিল । এই ছবিখনত সকলোতে ধূলি আৰু শিল দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল । ২০০৯ চনৰ পৰা চন্দ্ৰক প্ৰদক্ষিণ কৰি অহা নাছাৰ লুনাৰ ৰিকনেছান্স অৰ্বিটাৰে (এলআৰঅ’) এতিয়া এই সতেজ ছবিসমূহ ধৰি ৰাখিছে । এই ছবিবোৰ কোৰিয়া এৰোস্পেচ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটৰ ডানুৰী মহাকাশযানে প্ৰেৰণ কৰা ছবিসমূহক সম্পূৰ্ণতা প্ৰদান কৰিছে ।
কোৰিয়াৰ ডানুৰীয়ে সংঘৰ্ষস্থলৰ ওপৰেৰে কেইবাটাও পাক মাৰি চন্দ্ৰৰ কক্ষপথৰ পৰা ফটো তুলিছিল । আনহাতে নাছাৰ এলআৰঅ’ই চন্দ্ৰটো তলত ঘূৰি থকাৰ মাজতে প্ৰতি দুই ঘণ্টাত চন্দ্ৰৰ মেৰু কক্ষপথ এটা সম্পূৰ্ণ কৰে । এই কাৰণেই দুৰ্ঘটনাস্থলী দৃষ্টিগোচৰ হোৱাৰ বাবে ছয় দিন সময় লাগিছিল ।
এলআৰঅ’ই ৬০ মাইল (৯৬ কিলোমিটাৰ) ওপৰৰ পৰা ক্ৰেটাৰটোৰ ফটো তুলিছিল । একে সময়তে প্ৰতি ছেকেণ্ডত এক মাইল বেগত জুম কৰিছিল । উৰণ নিয়ন্ত্ৰকসকলে মহাকাশযানখন হেলনীয়া কৰিবলগীয়া হৈছিল যাতে ইয়াৰ কেমেৰাবোৰে ইমপেক্টৰ দৃশ্যৰ ফালে আঙুলিয়াই দিয়ে ।
এই নতুন ছবিসমূহৰ ভিত্তিত বিজ্ঞানীসকলে বিশ্বাস কৰে যে এটা খহি পৰা ফেলকন ৯ ৰকেটৰ অংশই নিৰ্মাণ কৰা ক্ৰেটাৰটো ৬০ ফুট (১৮ মিটাৰ) দীঘল আৰু ১০ ফুট (৩ মিটাৰ)তকৈও কম গভীৰ যেন লাগে । এই নতুন ছবিসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিজ্ঞানীসকলে বিশ্বাস কৰে যে এটা খহি পৰা ফেলকন ৯ ৰকেটৰ অংশই সৃষ্টি কৰা গহ্বৰটো প্ৰায় ৬০ ফুট (১৮ মিটাৰ) বহল আৰু ১০ ফুটতকৈও কম (৩ মিটাৰ) গভীৰ ।
উল্লেখ্য় যে এই স্পেচ এক্স ফেলকন ৯ ৰকেটটো ২০২৫ চনৰ জানুৱাৰীত উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল । নাছাৰ চিএলপিএছ (কমাৰ্চিয়েল লুনাৰ পেলোড ছাৰ্ভিচেছ) পদক্ষেপৰ অধীনত ফায়াৰফ্লাই এৰোস্পেচৰ ব্লু গোষ্ট ১ চন্দ্ৰ লেণ্ডাৰখন চন্দ্ৰত সফলতাৰে নিয়োগ কৰিছিল । যি সময়ত বুষ্টাৰটো পৃথিৱীলৈ উভতি আহিছিল সেইসময়ত সৌৰ কাৰ্যকলাপ আৰু মধ্যাকর্ষণ শক্তিয়ে ওপৰৰ অংশটোক চন্দ্ৰৰ দিশে গতি কৰি আগুৱাই লৈ যোৱাত বাধ্য কৰাইছিল ।
স্বতন্ত্ৰ জ্যোতির্বিজ্ঞানীসকলে প্ৰথমতে মুকলিকৈ উপলব্ধ তথ্য ব্যৱহাৰ কৰি ৰকেটটোৰ গতিপথ চিনাক্ত কৰিছিল যদিও পাছত নাছাই চন্দ্ৰত খুন্দা মৰাৰ সম্ভাৱনা ১০০ শতাংশ বুলি নিশ্চিত কৰে । নাছাৰ মতে, চন্দ্ৰপৃষ্ঠত নিয়ন্ত্ৰিতভাৱে ৰকেটৰ অংশ পেলাই দিয়া বা ধ্বংস কৰা এক স্বীকৃত আৰু সুৰক্ষিত প্ৰক্ৰিয়া । বহু ক্ষেত্ৰত মহাকাশ অভিযানৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ বাবে ব্যৱহৃত এক পদ্ধতি ।
লগতে পঢ়ক:চন্দ্ৰপৃষ্ঠত আঘাত হানিব ৰকেটৰ পৰিত্যক্ত অংশই, ফলত কি হ'ব ?
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত অনিল মেনন-জেচিকা মেইৰৰ স্পেচৱাক