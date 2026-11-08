চন্দ্ৰপৃষ্ঠত স্থায়ী ঘাটি : ৮ কোম্পানীৰে চুক্তি নাছাৰ

চন্দ্ৰপৃষ্ঠত স্থায়ী ঘাটি : ৮ কোম্পানীৰে চুক্তি নাছাৰ
চন্দ্ৰপৃষ্ঠত স্থায়ী ঘাটি স্থাপনৰ বাবে নাছাই গুৰুত্বপূৰ্ণ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে । বিভিন্ন সঁজুলি পৰিবহণকে ধৰি আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ বাবে ৮ টা কোম্পানীৰে চুক্তি হৈছে ।
Published : November 8, 2026 at 11:58 AM IST
হায়দৰাবাদ : আমেৰিকাৰ মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাই নাছাই শেহতীয়াকৈ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত স্থায়ী ঘাটি স্থাপনৰ দিশত কেইবাটাও বৃহৎ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । এই সিদ্ধান্তবোৰ চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে মানুহৰ উপস্থিতি নিশ্চিত কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতিৰ অংশ আছিল । উক্ত অঞ্চলটোত বৰফ থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে । যাৰ সহায়ত পানী আৰু ইন্ধন উৎপাদন কৰিব পৰা যাব ।
নাছাৰ মুৰব্বীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয় যে তেওঁলোকে ধাৰাবাহিক অভিযানৰ জৰিয়তে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ ঘাটি নিৰ্মাণ কৰি আছে । যেতিয়া মহাকাশচাৰীসকল চন্দ্ৰলৈ যাব তেতিয়া তেওঁলোকৰ বাবে পূৰ্বৰে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী তাত থাকিব ।
কাৰ্গো পঠিয়াবলৈ বিভিন্ন কোম্পানীৰে চুক্তি
নাছাই এই চুক্তিৰ বাবে ৮ টা কোম্পানী বাছনি কৰিছে । যিয়ে ভৱিষ্যতে চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ মহাকাশচাৰীসকলৰ বাবে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ দায়িত্ব ল'ব । ইয়াৰ ভিতৰত ইলন মাস্কৰ কোম্পানী স্পেচএক্স, আমাজনৰ স্বত্বাধিকাৰী জেফ বেজ'ছৰ কোম্পানী ব্লু অ'ৰিজিন, ফায়াৰফ্লাই আদি অন্তৰ্ভুক্ত আছে ।
এই কোম্পানীবোৰে বিশেষ বৈজ্ঞানিক যন্ত্ৰপাতি আৰু সঁজুলি চন্দ্ৰপৃষ্ঠলৈ পৰিবহণৰ বাবে লেণ্ডাৰ নিৰ্মাণ কৰিব । এই চুক্তিখন ১০ বছৰৰ বাবে থাকিব আৰু ইয়াৰ বাবে ১০ বিলিয়ন ডলাৰ পৰ্যন্ত ব্যয় হ'ব পাৰে ।
বাছনি কৰা ৮ টা মূল কোম্পানী
- ব্লু অ'ৰিজিন
- ফায়াৰফ্লাই এৰোস্পেচ
- ইনটিউটিভ মেচিনছ
- আইস্পেচ ইউএছ
- লকহিড মাৰ্টিন স্পেচ
- নৰ্থৰ'প গ্ৰুমেন স্পেচ ছিষ্টেম
- স্পেচএক্স
- ভয়েজাৰ টেকন'লজিছ
অন্য গুৰুত্বপূৰ্ণ কোম্পানী
- হানিবী ৰব'টিকছ (ব্লু অ'ৰিজিনৰ কোম্পানী)- শক্তি সংৰক্ষণ
- ৰেডৱায়াৰ-শক্তি উৎপাদন
- য়াংক টেকন'লজিছ-বেঁতাৰ শক্তি স্থানান্তৰ
- ইম্পলছ স্পেচ- অৰবিটেল স্থানান্তৰ
- এৰো ছাইন্স এণ্ড টেকন'লজিছ-পৰিবহণ
পাৰমাণৱিক ৰ'ভাৰ হ'ব সাজু
প্ৰ'মিছ (PROMISE) নামৰ এখন ৰ'ভাৰ হ'ল ইয়াৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । ই পাৰমাণৱিক শক্তিৰে চালিত ৬ চকীয়া ৰ'ভাৰ । ই চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত নিয়োগ কৰা হ'ব, যিটো অঞ্চল দীঘলীয়া সময় ধৰি আন্ধাৰৰ হৈ থাকে । ৰ'ভাৰে চন্দ্ৰৰ মাটি খনন কৰি বৰফ আৰু অন্যান্য সম্পদৰ সন্ধান কৰিব । ইয়াৰ উপৰিও উষ্ণতা আৰু বিকিৰণৰ মাত্ৰাও জুখিব ।
নাছাৰ শেহতীয়া এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি পূৰ্বে মঙল গ্ৰহলৈ পঠিওৱা ৰ'ভাৰৰ অতিৰিক্ত অংশ ব্যৱহাৰ কৰি এই ৰ'ভাৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । ইয়াৰ ফলত সময় আৰু খৰচ দুয়োটাই ৰাহি হ'ব । ২০২৮ চনৰ শেষৰ ফালে এই অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । ই প্ৰায় ১৮ মাহ ধৰি চলিব । ৰ'ভাৰখন চন্দ্ৰলৈ পঠিওৱাৰ দায়িত্ব ব্লু অ'ৰিজিনক দিয়া হৈছে ।
পৰিবহণ আৰু বিদ্যুৎ ব্যৱস্থাপনা
নাছাই বিভিন্ন সঁজুলি কঢ়িওৱা বাহন আৰু লেণ্ডাৰৰ বাবেও চুক্তি কৰিছে । ইলন মাস্কৰ কোম্পানী স্পেচএক্সয়ে যোগাযোগ উপগ্ৰহ পৰিবহণ কৰিব । ইয়াৰ উপৰিও অন্যান্য কোম্পানীসমূহক ক্ষুদ্ৰ পৰিসৰৰ শক্তি আৰু যোগাযোগ আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি তোলাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে । ইয়াৰ ফলত চন্দ্ৰত নাছাৰ বাবে নিৰ্ভৰযোগ্য শক্তি আৰু যোগাযোগ নিশ্চিত হ'ব ।
এই পদক্ষেপসমূহ চন্দ্ৰত স্থায়ী ঘাটি স্থাপন আৰু ভৱিষ্যতে মঙল গ্ৰহ অভিযানৰ ভিত্তি স্থাপনৰ প্ৰচেষ্টাৰ অংশ । নাছাই আমেৰিকাৰ কোম্পানীসমূহৰ সহযোগত এই লক্ষ্যত দ্ৰুতগতিত আগুৱাই গৈছে ।
মহাকাশ উদ্যোগত ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ গুৰুত্ব
নাছাৰ এই পৰিকল্পনাটোলৈ লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে আমেৰিকাৰ মহাকাশ সংস্থাটোৱে ব্যক্তিগত কোম্পানীসমূহৰ ওপৰত কিমান নিৰ্ভৰ কৰিছে । স্পেচএক্স, ব্লু অ'ৰিজিন আৰু ফায়াৰফ্লাইৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠানক দিয়া প্ৰধান চুক্তিসমূহে-চিএলপিএছ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত আৰু চন্দ্ৰৰ ঘাটি স্থাপনৰ বাবে ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ ওপৰত কৰা নিৰ্ভৰৰ প্ৰমাণ ।
LIVE: @NASAAdmin and agency leaders are sharing our latest updates on the Moon Base, humanity's first lunar outpost. https://t.co/UN6JuBhFcr— NASA (@NASA) November 7, 2026
ৰাজহুৱা-ব্যক্তিগত অংশীদাৰিত্বৰ বাবেই আমেৰিকা মহাকাশ খণ্ডত দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে । ইফালে ভাৰতত ইছৰো এতিয়া মহাকাশ উদ্যোগত অকলশৰীয়া নহয় । 'IN-SPACe' আৰু চৰকাৰৰ মুক্ত নীতিৰ পিছত কেইবাটাও ব্যক্তিগত মহাকাশ ষ্টাৰ্টআপ যেনে স্কাইৰুট, অগ্নিকুল ক'চম'ছ, পিক্সেল আৰু ধ্ৰুৱ স্পেচে উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে । আশা কৰা হৈছে যে ভৱিষ্যতে ভাৰতে মহাকাশ উদ্যোগ আৰু বহুতো উল্লেখযোগ্য মাইলৰ খুঁটি লাভ কৰিব ।
লগতে পঢ়ক : দুবছৰৰ ভিতৰত চন্দ্ৰত মহাকাশচাৰী অৱতৰণৰ লক্ষ্য নাছাৰ; চন্দ্ৰত স্থায়ী ঘাটিৰো পৰিকল্পনা