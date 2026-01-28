ETV Bharat / technology

নাছাই মুকলি কৰিলে আটাইতকৈ দক্ষ ছুপাৰ কম্পিউটাৰ - এথেনা; সহায়ক হ’ব মহাকাশ গৱেষণাত

নাছাই মুকলি কৰিলে ইয়াৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী, দক্ষ ছুপাৰ কম্পিউটাৰ ৷ মহাকাশ গৱেষণাত সহায়ক হোৱাকৈ নিৰ্মাণ কৰা এই ছুপাৰ কম্পিউটাৰটোৰ বিষয়ে জানো আহক বিতংকৈ বিস্তৃত প্ৰতিবেদনযোগে---

nasa-launches-its-most-powerful-efficient-supercomputer
নাছাৰ দক্ষ ছুপাৰ কম্পিউটাৰ - এথেনা (NASA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 28, 2026 at 10:13 AM IST

3 Min Read
হায়দৰাবাদ: নাছাই ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁলোকৰ নতুন ছুপাৰ কম্পিউটাৰ এথেনা নামৰ উন্নত ব্যৱস্থাটো নতুন প্ৰজন্মৰ মিছন আৰু গৱেষণা প্ৰকল্পক সহায় কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে । সংস্থাটোৰ হাই-এণ্ড কম্পিউটিং কেপেবিলিটি প্ৰকল্পৰ নতুন সদস্যজনে বিজ্ঞানী আৰু অভিযন্তাসকলক মহাকাশ, বিমান বিজ্ঞান আৰু বিজ্ঞানৰ কিছুমান জটিল প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত সহায় কৰিবলৈ উপলব্ধ সম্পদসমূহ সম্প্ৰসাৰণ কৰে ।

কেলিফৰ্ণিয়াৰ ছিলিকন ভেলীৰ নাছাৰ এমেছ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰত থকা সংস্থাটোৰ মডিউলাৰ ছুপাৰ কম্পিউটিং ফেচিলিটিত অৱস্থিত এথেনাই নাছাৰ আন যিকোনো ব্যৱস্থাতকৈ অধিক কম্পিউটিং শক্তি প্ৰদান কৰে, শক্তি আৰু কাৰ্যক্ষমতাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ পূৰ্বৰ আইটকেন আৰু প্লেইডেছৰ সামৰ্থক অতিক্ৰম কৰে । জানুৱাৰী মাহত বিটা পৰীক্ষণৰ সময়ৰ পিছত বৰ্তমানৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে মুকলি কৰা এই নতুন ব্যৱস্থাটোৱে 20 পেটাফ্লপতকৈ অধিক শীৰ্ষ প্ৰদৰ্শন প্ৰদান কৰে – যিটো প্ৰতি ছেকেণ্ডত ই কৰিব পৰা গণনাৰ সংখ্যাৰ পৰিমাপ – লগতে সংস্থাটোৰ ছুপাৰ কম্পিউটিং ইউটিলিটি খৰচ হ্ৰাস কৰে ।

ৱাশ্বিংটনত থকা নাছাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সংস্থাটোৰ হাই-এণ্ড কম্পিউটিং কেপেবিলিটি পৰ্টফলিঅ’ৰ মুখ্য বিজ্ঞান ডাটা বিষয়া তথা নেতা কেভিন মাৰ্ফীয়ে কয়, “অন্বেষণে নাছাক সদায় গণনাগতভাৱে সম্ভৱপৰ প্ৰান্তলৈ লৈ গৈছে । এতিয়া এথেনাৰ সৈতে নাছাই নিজৰ অভিযানৰ বিৱৰ্তনশীল প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰা নিৰ্দিষ্ট কম্পিউটিং সম্পদ প্ৰদানৰ বাবে নিজৰ প্ৰচেষ্টা সম্প্ৰসাৰণ কৰিব ।”

এথেনাৰ দৰে ছুপাৰ কম্পিউটাৰসমূহ সমগ্ৰ সংস্থাটোৰ মিছন আৰু গৱেষণাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, ই ৰকেট উৎক্ষেপণৰ অনুকৰণ, পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ বিমানৰ ডিজাইন আৰু নতুন বৈজ্ঞানিক অন্তৰ্দৃষ্টি উন্মোচন কৰিবলৈ বৃহৎ পৰিসৰৰ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ভেটি মডেল প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ প্ৰয়োজনীয় গণনা শক্তি প্ৰদান কৰে । এই ছুপাৰ কম্পিউটাৰটো নাছাৰ গৱেষক আৰু নাছাৰ কাৰ্যসূচীত সহায় কৰা বাহ্যিক বিজ্ঞানী আৰু গৱেষকসকলৰ বাবে উপলব্ধ যিয়ে এই ব্যৱস্থাটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সময়ৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে ।

2025 চনৰ মাৰ্চ মাহত সংস্থাটোৰ হাই-এণ্ড কম্পিউটিং কেপেবিলিটি কৰ্মশক্তিৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাৰ জৰিয়তে এথেনা নামটো নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল । গ্ৰীক দেৱীৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে এই ছুপাৰ কম্পিউটাৰটো ৷

নাছাৰ মুখ্য বিজ্ঞান তথ্য বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হাই-এণ্ড কম্পিউটিং কেপেবিলিটি পৰ্টফলিঅ’ই এটা নমনীয়, হাইব্ৰিড কম্পিউটিং পদ্ধতি সমৰ্থন কৰে যিয়ে ছুপাৰ কম্পিউটাৰসমূহক অন্য সঁজুলিসমূহৰ প্ৰৱেশৰ সৈতে একত্ৰিত কৰে, যেনে বাণিজ্যিক ক্লাউড প্লেটফৰ্ম । এই কৌশলে নাছাৰ দলসমূহক তেওঁলোকৰ গৱেষণাৰ বাবে আটাইতকৈ ফলপ্ৰসূ কম্পিউটিং পৰিৱেশ বাছি ল’বলৈ সক্ষম কৰে, সেয়া জটিল চিমুলেচন চলোৱাই হওক, এআই মডেল বিকশিত আৰু নিয়োগ কৰাই হওক বা বৃহৎ পৰিসৰৰ তথ্য বিশ্লেষণ কৰাই হওক ।

সংস্থাটোৱে নিজৰ অভিযানৰ ক্ৰমবৰ্ধমান জটিলতা পূৰণৰ বাবে উন্নত ছুপাৰ কম্পিউটিঙত বিনিয়োগ কৰাৰ লগে লগে প্ৰকল্পটোৰ সামৰ্থ সম্প্ৰসাৰিত হৈ থাকিব । অন্বেষণে বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ অধিক গভীৰলৈ লৈ যোৱাৰ লগে লগে দ্ৰুত, দক্ষতাৰে আৰু বুদ্ধিমানভাৱে গণনা কৰাৰ ক্ষমতা আগৰ তুলনাত অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

