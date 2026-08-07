ETV Bharat / technology

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত অনিল মেনন-জেচিকা মেইৰৰ স্পেচৱাক

নাছাৰ মহাকাশচাৰী অনিল মেনন আৰু জেচিকা মেইৰে আই এছ এছত প্ৰায় ৬.৫ ঘণ্টাৰ মহাকাশ যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ কৰি নতুন iROSAৰ বাবে হাৰ্ডৱেৰ স্থাপন কৰে ।

NASA Astronauts Anil Menon, Jessica Meir Complete ISS Spacewalk for New Solar Arrays
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত খোজ দিলে নাছাৰ মহাকাশচাৰী অনিল মেনন আৰু জেচিকা মেইৰে (NASA)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 7, 2026 at 10:51 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: আমেৰিকাৰ মহাকাশ সংস্থা নাছাৰ দুগৰাকী মহাকাশচাৰীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মহাকাশ যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ কৰিছে । এই মহাকাশ যাত্ৰাৰ উদ্দেশ্য আছিল ষ্টেচনটোৰ শক্তি ব্যৱস্থা উন্নীতকৰণৰ দিশত এক ডাঙৰ পদক্ষেপ লোৱা ।

ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ নাছাৰ মহাকাশচাৰী অনিল মেনন আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থ মহাকাশচাৰী জেচিকা মেইৰে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া ৬:০৩ বজাত (IST) কুৱেষ্ট এয়াৰলকৰ পৰা ওলাই আহি ৬ ঘণ্টা ২৭ মিনিট পিছত শুকুৰবাৰে নিশা ১২:৩০ বজাত (IST) ষ্টেচনলৈ উভতি আহে ।

এই মহাকাশ ভ্ৰমণ ভাৰতৰ বাবে আৰু অধিক বিশেষ কাৰণ ৷ অনিল মেননৰ বংশবৃক্ষ কেৰালাৰ পালাক্কাড জিলাৰ অট্টাপালামত আছে, আৰু এইটো আছিল তেওঁৰ প্ৰথম মহাকাশ যাত্ৰা ৷ আনহাতে জেচিকা মেইৰে এয়া ষষ্ঠবাৰলৈ মহাকাশ যাত্ৰা কৰিছে ।

স্পেচৱাকৰ উদ্দেশ্য

এই অভিযানৰ প্ৰধান লক্ষ্য আছিল ষ্টেচনটোৰ ৩বি পাৱাৰ চেনেলত এটা মডিফিকেচন কিট স্থাপন কৰা, যিটো ষ্টাৰবোৰ্ড ৬ ট্ৰাছ ছেগমেণ্টত অৱস্থিত । নাছাৰ মতে, এই কামে নতুন ৰোল আউট সৌৰ এৰে (iROSA) স্থাপনৰ পথ মুকলি কৰিব, যিয়ে ষ্টেচনটোক অধিক শক্তি প্ৰদান কৰিব ।

এই অতিৰিক্ত শক্তিয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থাসমূহক শক্তি প্ৰদান কৰাই নহয়, ভৱিষ্যতে ইয়াক নিৰাপদে কক্ষপথৰ পৰা আঁতৰি যোৱা (পৃথিৱীলৈ ঘূৰি অহা)তো সহায় কৰিব । ২০২১ চনৰ পৰা ছটা iROSA এছেম্বলী স্থাপন কৰা হৈছে, আৰু মাত্ৰ দুটাহে বাকী আছে, যিবোৰ এই বছৰ ষ্টেচনত উপস্থিত হ’ব ।

মহাকাশ ভ্ৰমণৰ সময়ত মেননে ফুট ৰেষ্ট্ৰেইণ্ট এটাত থিয় হৈ ট্ৰাছৰ কাম কৰিছিল । মহাকাশচাৰী দুজনে আগন্তুক iROSAৰ পৰা 3B পাৱাৰ চেনেললৈ শক্তি প্ৰেৰণ কৰিব পৰা কেবলসমূহো স্থাপন কৰে আৰু ষ্ট্ৰটসমূহ বহুস্তৰীয় ইনচুলেচনেৰে ঢাকি দিয়ে ।

এই কামৰ সময়ত এটা পোহৰৰ মুহূৰ্তত মেইৰে মেননক চন্দ্ৰটোৰ ফালে আঙুলিয়াই দিলে আৰু ধেমালিতে ক’লে যে তেওঁ দিশটো একেবাৰে ধৰিব পৰা নাই । মেননে উত্তৰ দিলে যে তেওঁ তাত ভৱিষ্যতৰ চন্দ্ৰ ঘাটি এটা দেখিছে । নাছাৰ অফিচিয়েল এক্স হেণ্ডেলত সমগ্ৰ মহাকাশ যাত্ৰাৰ ভিডিঅ’ উপলব্ধ ।

আগষ্ট মাহত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া তিনিটা মহাকাশ ভ্ৰমণৰ ভিতৰত এইটোৱেই প্ৰথমটো ভ্ৰমণ আছিল । চলিত মাহৰ পৰৱৰ্তী মহাকাশ যাত্ৰা ১৩ আগষ্টত হ’ব ৷ মহাকাশচাৰীসকলে ষ্টেচনটোৰ মহাকাশৰ পৰা মাটিলৈ এণ্টিনা সলনি কৰিব । এই এন্টেনা হিউষ্টনৰ মিছন কণ্ট্ৰল চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেচনৰ মাজত তথ্য আৰু তীব্ৰবেগী যোগাযোগৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থা ।

ইয়াৰ পিছত এই মাহৰ তৃতীয়টো স্পেচৱাক ২৫ আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ’ব, য’ত পাৱাৰ চেনেল কেবল আৰু ডাটা ৰিলে চিষ্টেম সংযোগ কৰা হ’ব । এই কামটোও ষ্টেচনটোৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু ভৱিষ্যতে ডিঅৰ্বিটৰ বাবে প্ৰস্তুতিৰ অংশ । এই সময়ছোৱাত মহাকাশচাৰীসকলে হাৰমনি মডিউলৰ ফৰৱাৰ্ড বন্দৰত মহাকাশযান ডকিং কৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা নেভিগেচনেল এডকো সলনি কৰিব ।

লগতে পঢ়ক: চন্দ্ৰপৃষ্ঠত আঘাত হানিব ৰকেটৰ পৰিত্যক্ত অংশই, ফলত কি হ'ব ?

TAGGED:

অনিল মেনন
জেচিকা মেইৰ
নাছা
ISS SPACEWALK
NASA ASTRONAUTS ANIL MENON

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.