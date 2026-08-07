আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত অনিল মেনন-জেচিকা মেইৰৰ স্পেচৱাক
নাছাৰ মহাকাশচাৰী অনিল মেনন আৰু জেচিকা মেইৰে আই এছ এছত প্ৰায় ৬.৫ ঘণ্টাৰ মহাকাশ যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ কৰি নতুন iROSAৰ বাবে হাৰ্ডৱেৰ স্থাপন কৰে ।
Published : August 7, 2026 at 10:51 AM IST
হায়দৰাবাদ: আমেৰিকাৰ মহাকাশ সংস্থা নাছাৰ দুগৰাকী মহাকাশচাৰীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মহাকাশ যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ কৰিছে । এই মহাকাশ যাত্ৰাৰ উদ্দেশ্য আছিল ষ্টেচনটোৰ শক্তি ব্যৱস্থা উন্নীতকৰণৰ দিশত এক ডাঙৰ পদক্ষেপ লোৱা ।
ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ নাছাৰ মহাকাশচাৰী অনিল মেনন আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থ মহাকাশচাৰী জেচিকা মেইৰে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া ৬:০৩ বজাত (IST) কুৱেষ্ট এয়াৰলকৰ পৰা ওলাই আহি ৬ ঘণ্টা ২৭ মিনিট পিছত শুকুৰবাৰে নিশা ১২:৩০ বজাত (IST) ষ্টেচনলৈ উভতি আহে ।
LIVE: Time for a spacewalk! Watch as @Astro_Jessica and @Astro_Anil step outside the @Space_Station to prepare the orbiting lab for a new solar array. The spacewalk will begin around 8:35am ET (1235 UTC) and run for about six-and-a-half hours. https://t.co/2J3hlLGUEj— NASA (@NASA) August 6, 2026
এই মহাকাশ ভ্ৰমণ ভাৰতৰ বাবে আৰু অধিক বিশেষ কাৰণ ৷ অনিল মেননৰ বংশবৃক্ষ কেৰালাৰ পালাক্কাড জিলাৰ অট্টাপালামত আছে, আৰু এইটো আছিল তেওঁৰ প্ৰথম মহাকাশ যাত্ৰা ৷ আনহাতে জেচিকা মেইৰে এয়া ষষ্ঠবাৰলৈ মহাকাশ যাত্ৰা কৰিছে ।
স্পেচৱাকৰ উদ্দেশ্য
এই অভিযানৰ প্ৰধান লক্ষ্য আছিল ষ্টেচনটোৰ ৩বি পাৱাৰ চেনেলত এটা মডিফিকেচন কিট স্থাপন কৰা, যিটো ষ্টাৰবোৰ্ড ৬ ট্ৰাছ ছেগমেণ্টত অৱস্থিত । নাছাৰ মতে, এই কামে নতুন ৰোল আউট সৌৰ এৰে (iROSA) স্থাপনৰ পথ মুকলি কৰিব, যিয়ে ষ্টেচনটোক অধিক শক্তি প্ৰদান কৰিব ।
এই অতিৰিক্ত শক্তিয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থাসমূহক শক্তি প্ৰদান কৰাই নহয়, ভৱিষ্যতে ইয়াক নিৰাপদে কক্ষপথৰ পৰা আঁতৰি যোৱা (পৃথিৱীলৈ ঘূৰি অহা)তো সহায় কৰিব । ২০২১ চনৰ পৰা ছটা iROSA এছেম্বলী স্থাপন কৰা হৈছে, আৰু মাত্ৰ দুটাহে বাকী আছে, যিবোৰ এই বছৰ ষ্টেচনত উপস্থিত হ’ব ।
Getting ready for a spacewalk with two of my favorite people! Tune in tomorrow! pic.twitter.com/ehAseSIizn— Anil Menon (@astro_anil) August 5, 2026
মহাকাশ ভ্ৰমণৰ সময়ত মেননে ফুট ৰেষ্ট্ৰেইণ্ট এটাত থিয় হৈ ট্ৰাছৰ কাম কৰিছিল । মহাকাশচাৰী দুজনে আগন্তুক iROSAৰ পৰা 3B পাৱাৰ চেনেললৈ শক্তি প্ৰেৰণ কৰিব পৰা কেবলসমূহো স্থাপন কৰে আৰু ষ্ট্ৰটসমূহ বহুস্তৰীয় ইনচুলেচনেৰে ঢাকি দিয়ে ।
এই কামৰ সময়ত এটা পোহৰৰ মুহূৰ্তত মেইৰে মেননক চন্দ্ৰটোৰ ফালে আঙুলিয়াই দিলে আৰু ধেমালিতে ক’লে যে তেওঁ দিশটো একেবাৰে ধৰিব পৰা নাই । মেননে উত্তৰ দিলে যে তেওঁ তাত ভৱিষ্যতৰ চন্দ্ৰ ঘাটি এটা দেখিছে । নাছাৰ অফিচিয়েল এক্স হেণ্ডেলত সমগ্ৰ মহাকাশ যাত্ৰাৰ ভিডিঅ’ উপলব্ধ ।
আগষ্ট মাহত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া তিনিটা মহাকাশ ভ্ৰমণৰ ভিতৰত এইটোৱেই প্ৰথমটো ভ্ৰমণ আছিল । চলিত মাহৰ পৰৱৰ্তী মহাকাশ যাত্ৰা ১৩ আগষ্টত হ’ব ৷ মহাকাশচাৰীসকলে ষ্টেচনটোৰ মহাকাশৰ পৰা মাটিলৈ এণ্টিনা সলনি কৰিব । এই এন্টেনা হিউষ্টনৰ মিছন কণ্ট্ৰল চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেচনৰ মাজত তথ্য আৰু তীব্ৰবেগী যোগাযোগৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থা ।
ইয়াৰ পিছত এই মাহৰ তৃতীয়টো স্পেচৱাক ২৫ আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ’ব, য’ত পাৱাৰ চেনেল কেবল আৰু ডাটা ৰিলে চিষ্টেম সংযোগ কৰা হ’ব । এই কামটোও ষ্টেচনটোৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু ভৱিষ্যতে ডিঅৰ্বিটৰ বাবে প্ৰস্তুতিৰ অংশ । এই সময়ছোৱাত মহাকাশচাৰীসকলে হাৰমনি মডিউলৰ ফৰৱাৰ্ড বন্দৰত মহাকাশযান ডকিং কৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা নেভিগেচনেল এডকো সলনি কৰিব ।
লগতে পঢ়ক: চন্দ্ৰপৃষ্ঠত আঘাত হানিব ৰকেটৰ পৰিত্যক্ত অংশই, ফলত কি হ'ব ?