কেৰেলা সাহিত্য উৎসৱ 2026 ত অংশগ্ৰহণ নাছাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মহাকাশচাৰী সুনীতা উইলিয়ামছৰ

নাছাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মহাকাশচাৰী সুনীতা উইলিয়ামছে অংশগ্ৰহণ কৰিছে কেৰেলা সাহিত্য উৎসৱ 2026 ত ।

নাছাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মহাকাশচাৰী সুনীতা উইলিয়ামছ (Nasa)
Published : January 22, 2026 at 5:29 PM IST

কোড়িকোড: নাছাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মহাকাশচাৰী সুনীতা উইলিয়ামছে আজি 22 জানুৱাৰীৰ দিনা অংশগ্ৰহণ কৰে কেৰালা সাহিত্য মহোৎসৱৰ নৱম সংস্কৰণত । ডিচি বুকছৰ উদ্যোগত কেৰালাৰ কোড়িকোডত অনুষ্ঠিত হোৱা এই মহোৎসৱ অহা 25 জানুৱাৰীলৈকে চলিব ।

শেহতীয়াকৈ মহাকাশচাৰী সংস্থা নাছাৰ পৰা দায়িত্বৰ পৰা অৱসৰ লোৱা উইলিয়ামছে সমগ্ৰ মহোৎসৱৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে, য’ত বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া 6.00 বজাত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে ধৰি কেৰেলাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পিনাৰায়ী বিজয়নৰ সৈতে উপস্থিত থাকিব । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত আন আন বক্তাসকলৰ ভিতৰত আছে কেৰেলাৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী পি এ মহম্মদ ৰিয়াছ, তামিলনাডুৰ মন্ত্ৰী পলানিভেল থিয়াগা ৰাজন, সাংসদ থামিঝাচি থাংগাপাণ্ডিয়ান, কোড়িকোডৰ মেয়ৰ অ’ সদাশিভান, কবি কে সতচিদানন্দন, অভিনেত্ৰী ভৱনা, অভিনেতা প্ৰকাশ ৰাজ, নিৰ্মলা লক্ষ্মণ, দ্য হিন্দু গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ, আমোলা দিব্য এছ আয়াৰ, জাৰ্মান কনছুল জেনেৰেল আচিম বাৰ্কাৰ্ট, গ’থে ইনষ্টিটিউটৰ ড০ মাৰ্লা ষ্টুকেনবাৰ্গ, ডাঃ ছায়েদ ইব্ৰাহিম আৰু এ প্ৰদীপকুমাৰ ।

উদ্বোধনী অধিবেশনৰ পিছত উইলিয়ামছে প্ৰীতি চৌধৰীয়ে আঁত ধৰা “Dreams Reach Orbit: Meet the Astronaut Who Touched the Sky” শীৰ্ষক এক অধিবেশনত ভাষণ প্ৰদান কৰিব । শুকুৰবাৰে পুৱা (23 জানুৱাৰী) তেওঁ শিশু কে এল এফৰ অধীনত “Once Upon a Time in Space” শীৰ্ষক এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব, যাৰ আঁত ধৰিব অভিনেত্ৰী ৰীমা কলিংগালে ।

25 জানুৱাৰীৰ পুৱা উইলিয়ামছে “Astronaut’s Odyssey” শীৰ্ষক এক কথোপকথনত অংশগ্ৰহণ কৰিব, যাৰ আঁত ধৰিব বৰ্ষা দত্তই । সন্ধিয়া লেখক মনু এছ পিল্লাইৰ আঁত ধৰা “When Earth Can’t Keep You Down” শীৰ্ষক আন এটা অধিবেশনত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

