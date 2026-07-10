ETV Bharat / technology

আন এক ইতিহাস ৰচিবলৈ সাজু ভাৰতীয়মূলৰ মহাকাশচাৰী

ভাৰতীয়মূলৰ মহাকাশচাৰী অনিল মেননে ১৪ জুলাইত মহাকাশলৈ যাত্ৰা কৰিব । মহাকাশ কেন্দ্ৰত চিকিৎসা সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন গৱেষণা কৰিব ।

NASA Astronaut Anil Menon
আন এক ইতিহাস ৰচিবলৈ সাজু ভাৰতীয়মূলৰ মহাকাশচাৰী (AFP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 10, 2026 at 4:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ৱাশ্বিংটন : নাছাৰ ভাৰতীয়মূলৰ মহাকাশচাৰী অনিল মেননে অহা ১৪ জুলাইত মহাকাশলৈ উৰা মাৰিব । কাজাখস্তানৰ বাইকনুৰ কচম'ড্ৰমৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰলৈ ৮ মাহৰ অভিযানৰ বাবে উৰা মাৰিব । ইউক্ৰেইন-ভাৰতীয়মূলৰ মেননৰ মিনিয়াপলিছত জন্ম হৈছিল । মেনন এগৰাকী জৰুৰীকালীন চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ চিকিৎসক আৰু আমেৰিকাৰ মহাকাশ বাহিনীৰ কৰ্ণেল ।

আমেৰিকাৰ বায়ুসেনাত থকা সময়ছোৱাত তেওঁ অপাৰেচন এণ্ডুৰিং ফ্ৰিডমৰ সময়ত আফগানিস্তানত সেৱা আগবঢ়াইছিল আৰু হিমালয়ান ৰেচকিউ এছ'চিয়েশ্বনৰ বাবেও কাম কৰিছিল । ৪৯ বছৰীয়া মেননে পলিঅ' টীকাকৰণৰ পদক্ষেপৰ অধ্যয়ন আৰু সমৰ্থনৰ বাবেও ভাৰতত ৰ'টাৰী এম্বেছাদৰীয় স্কোলাৰ হিচাপে এবছৰ কটাইছিল ।

ৰাছিয়াৰ মহাকাশচাৰী পিয়ট্ৰ ডুব্ৰ'ভ আৰু আন্না কিকিনাৰ সৈতে তেওঁ ছ'য়ুজ এম এছ-২৯ মহাকাশযানত মহাকাশলৈ যাত্ৰা কৰাৰ কথা আছে । ২০১৪ চনত নাছাত ফ্লাইট চাৰ্জন হিচাপে কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰা মেননে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত থকা আৰু কাম কৰা মহাকাশচাৰীসকলৰ সৈতে কাম কৰিছিল ।

২০১৮ চনত মেননে স্পেচএক্সত যোগদান কৰিছিল, য'ত তেওঁ কোম্পানীটোৰ চিকিৎসা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিল । তেওঁ প্ৰথম মানৱ মহাকাশ উৰণৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাত সহায় কৰিছিল আৰু চন্দ্ৰ, মংগল আদি অভিযানৰ বাবে ছুপাৰ-হেভি ৰকেট আৰু মহাকাশযান ষ্টাৰশ্বিপৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰতো কাম কৰিছিল ।

২০২১ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত নাছাৰ মহাকাশচাৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱা মেননে দুবছৰীয়া প্ৰশিক্ষণত যোগদান কৰে । মেননৰ পত্নী আন্না উইলহেমও এগৰাকী মহাকাশচাৰী আৰু ২০২৪ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত স্পেচএক্সৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ব্যক্তিগত ক্ৰুযুক্ত মহাকাশ বিমানৰ অংশ হিচাপে মহাকাশলৈ যাত্ৰা কৰিছিল । প্ৰায় ৫ দিন ধৰি চলিছিল এই মহাকাশ অভিযান ।

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত থকাৰ সময়ত মেননে দীৰ্ঘদিনীয়া মহাকাশ অভিযানৰ সময়ত শাৰীৰিক ক্ষতিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰি মহাকাশচাৰীৰ ৰক্ত সঞ্চালন, শিৰাৰ গঠন আৰু তেজৰ গঠনত মাইক্ৰ'গ্ৰেভিটিয়ে কেনে প্ৰভাৱ পেলায় সেই বিষয়ে পৰীক্ষা কৰিব ।

মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ খোৱাপানী ব্যৱস্থা ব্যৱহাৰ কৰি দেহৰ শিৰাত তৰল পদাৰ্থ উৎপাদনৰ বাবে প্ৰযুক্তি পৰীক্ষা কৰাত সহায় কৰিব । গুৰুত্বপূৰ্ণ মহাকাশ অভিযানৰ সময়ত এনে সামৰ্থ্য জটিল হৈ পৰিব পাৰে য'ত চিকিৎসাৰ যোগান সীমিত ।

মেননে মহাকাশত অৰ্ধপৰিবাহী স্ফটিক উৎপাদন পৰিশোধন কৰি উচ্চ কাৰ্যক্ষম কম্পিউটাৰ, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আৰু উন্নত চিকিৎসা সঁজুলিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় উপাদানসমূহ বৃহৎ পৰিসৰত নিৰ্মাণ কৰিব পৰাকৈ গৱেষণা অব্যাহত ৰাখিব ।

মেননে বৰ্ধিত বাস্তৱতা আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি আল্ট্ৰাছাউণ্ড অনুসন্ধানো কৰিব যিয়ে ভৱিষ্যতে মহাকাশ অভিযানত পৃথিৱীৰ পৰা চিকিৎসা সহায়ৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাইকিয়া কৰিব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক :

প্ৰথমটো ব্যক্তিগত ৰকেট বিক্ৰম-১ উৎক্ষেপণৰ বাবে সাজু শ্ৰীহৰিকোটা

TAGGED:

অনিল মেনন
নাছা
মহাকাশ কেন্দ্ৰ
মহাকাশ অভিযান
NASA ASTRONAUT ANIL MENON

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.