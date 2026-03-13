ETV Bharat / technology

54 বছৰৰ পাচত চন্দ্ৰ অভিমুখে মানৱ; NASA ই ঘোষণা কৰিলে উৎক্ষেপণৰ দিন

চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে আৰ্টেমিছ II ক্ৰুৱে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ভৰি থব লাগিছিল যদিও ইন্ধন লিক আৰু স্পেচ লঞ্চ ছিষ্টেম ৰকেটৰ অন্যান্য সমস্যাই বাধা দিছিল ।

NASA Clears Its Artemis Moon Rocket For An April Launch With Four Astronauts Following Repairs
54 বছৰৰ পাচত চন্দ্ৰ অভিমুখে মানৱ; NASA ই ঘোষণা কৰিলে উৎক্ষেপণৰ দিন (NASA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 13, 2026 at 2:31 PM IST

হায়দৰাবাদ: শেহতীয়া ৰাউণ্ডৰ মেৰামতি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত নাছাই বৃহস্পতিবাৰে চাৰিজন মহাকাশচাৰীৰ সৈতে এপ্ৰিল মাহত উৎক্ষেপণৰ বাবে চন্দ্ৰলৈ যাবলগীয়া ৰকেটটো ক্লিয়াৰ কৰে । 322 ফুট (98 মিটাৰ) উচ্চতাৰ এই ৰকেটটো অহা সপ্তাহত ফ্ল’ৰিডাৰ কেনেডি স্পেচ চেণ্টাৰত হেংগাৰৰ পৰা ওলাই আহি পেডলৈ উভতি যাব, যাৰ ফলত পহিলা এপ্ৰিলতে উৎক্ষেপণৰ চেষ্টা চলোৱা হ’ব ।

ইয়াৰ জৰিয়তে 50 বছৰতকৈও অধিক সময়ৰ পাছত মানৱ জাতিৰ প্ৰথমটো চন্দ্ৰ ভ্ৰমণ হ’ব । চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে আৰ্টেমিছ II ক্ৰুৱে চন্দ্ৰৰ ফ্লাইআৰউণ্ডত বিস্ফোৰণ ঘটাব লাগিছিল যদিও ইন্ধন লিক আৰু স্পেচ লঞ্চ ছিষ্টেম ৰকেটৰ অন্যান্য সমস্যাই বাধা দিছিল । যদিও নাছাই ফেব্ৰুৱাৰী মাহত পেডত হাইড্ৰ’জেন ইন্ধন লিক হোৱাটো বন্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, হিলিয়ামৰ প্ৰবাহৰ সমস্যাৰ বাবে মহাকাশ সংস্থাটোৱে ৰকেটটো মেৰামতিৰ বাবে ভেহিকেল এছেম্বলী বিল্ডিঙলৈ ঘূৰাই দিবলগীয়া হৈছিল, যাৰ ফলত অভিযানটো এপ্ৰিললৈকে পিছুৱাই দিয়া হৈছিল ।

বিমান প্ৰস্তুতিৰ পৰ্যালোচনাৰ শেষত মহাকাশ সংস্থাটোৰ সৈতে জড়িত ল’ৰী গ্লেজে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে এইখন এখন পৰীক্ষামূলক বিমান আৰু ই বিপদমুক্ত নহয়, কিন্তু আমাৰ দল আৰু আমাৰ হাৰ্ডৱেৰ সাজু । গ্লেজ আৰু নাছাৰ অন্যান্য বিষয়াসকলে আগন্তুক অভিযানৰ বাবে বিপদৰ সম্ভাৱনা প্ৰদান কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ।

মিছন পৰিচালনা দলৰ অধ্যক্ষ জন হানিকাটে কয় যে ইতিহাসে দেখুৱায় নতুন ৰকেটৰ সফলতাৰ সম্ভাৱনা মূলতঃ 50% । আন একমাত্ৰ এছ এল এছ বিমানৰ পিছৰ পৰা ইমানেই ব্যৱধান আছে — তিনি বছৰতকৈও অধিক পূৰ্বে কোনো লোক নথকা — যে কোনো ধৰণৰ বিপদ মূল্যায়নৰ সংখ্যা বুজি পোৱাটো কঠিন, হানিকাটে কয় । গ্লেজে কয়, "এইখন প্ৰথম বিমান নহয় । কিন্তু আমিও নিয়মীয়া কেডেন্সত নাই । গতিকে আমাৰ নিশ্চিতভাৱে সকলো সময়তে উৰি থকা বিমান ব্যৱস্থাতকৈ যথেষ্ট বেছি ৰিস্ক আছে ।"

যোৱা মাহৰ শেষৰ ফালে নাছাৰ নতুন প্ৰশাসক জেৰেড আইজাকমেনে আৰ্টেমিছ কাৰ্যসূচীৰ বৃহৎ অভাৰহ’লৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল যাতে কামবোৰ ত্বৰান্বিত হয় আৰু তেনে কৰি বিপদ হ্ৰাস পায় । লেহেমীয়া গতি আৰু চন্দ্ৰ অভিযানৰ মাজত দীঘলীয়া ব্যৱধানত অসন্তুষ্ট হৈ তেওঁ অহা বছৰৰ বাবে পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে কক্ষপথত অতিৰিক্ত অনুশীলন উৰণ সংযোজন কৰে । সেইটোৱেই এতিয়া নতুন আৰ্টেমিছ তৃতীয়, য’ত দুজন মহাকাশচাৰীয়ে চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰি চতুৰ্থ আৰ্টেমিছলৈ স্থানান্তৰিত কৰে । আইজাকমেনে 2028 চনত এটা আৰু হয়তো দুটা চন্দ্ৰত অৱতৰণৰ লক্ষ্য লৈছে ।

নাছাৰ অফিচ অৱ ইন্সপেক্টৰ জেনেৰেলে এই সপ্তাহত এক অডিটত সকীয়াই দিছে যে মহাকাশ সংস্থাটোৱে নিজৰ চন্দ্ৰ ক্ৰুসকলৰ বাবে উদ্ধাৰ পৰিকল্পনা উলিয়াব লাগিব । প্ৰতিবেদন অনুসৰি, মেৰুৰ ৰুক্ষ ভূখণ্ডৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিষুৱৰেখাৰ ওচৰৰ এপ’ল’ মহাকাশচাৰীসকলৰ বাবে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুৰ ওচৰত অৱতৰণ কৰাটো অধিক বিপদজনক হ’ব ।

প্ৰতিবেদনত প্ৰথম কেইটামান আৰ্টেমিছ চন্দ্ৰত অৱতৰণৰ সময়ত ক্ৰুৰ সম্ভাৱ্য ক্ষতিৰ বাবে চন্দ্ৰৰ অৱতৰণকাৰীসকলক শীৰ্ষস্থানীয় অৰিহণা যোগোৱা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে । ইয়াত মহাকাশ সংস্থাটোৰ ক্ৰু হেৰুৱাৰ থ্ৰেছহ’ল্ড চন্দ্ৰ অভিযানৰ বাবে 40 ৰ ভিতৰত 1 আৰু সামগ্ৰিকভাৱে আৰ্টেমিছ অভিযানৰ বাবে 30 ৰ ভিতৰত 1 বুলি তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে ।

মহাকাশচাৰীৰ বাবে মুন লেণ্ডাৰ প্ৰদানৰ বাবে নাছাই চুক্তিবদ্ধ হোৱা ইল’ন মাস্কৰ স্পেচএক্স আৰু জেফ বেজ’ছৰ ব্লু অৰিজিনে 2028 চনৰ নতুন লক্ষ্য তাৰিখ পূৰণৰ বাবে কাম ত্বৰান্বিত কৰিছে । মহাপৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়ে জনোৱা মতে, চন্দ্ৰলৈ উৰাৰ পূৰ্বে পৃথিৱীৰ কক্ষপথত থকা তেওঁলোকৰ লেণ্ডাৰত ইন্ধন ভৰোৱাকে ধৰি বহু কাৰিকৰী প্ৰত্যাহ্বান এতিয়াও আছে ।

এপ’ল’ৰ সময়ত নাছাই 24 জন মহাকাশচাৰী চন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল, ইয়াৰে 12 জন মহাকাশচাৰী চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰিছিল ।

