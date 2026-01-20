ETV Bharat / technology

পুনৰ চন্দ্ৰলৈ মানুহ; 6 ফেব্ৰুৱাৰীত উৎক্ষেপণ হ’ব Artemis II অভিযান

নাছাৰ Artemis II অভিযানে চন্দ্ৰৰ চাৰিওফালে চাৰিজন মহাকাশচাৰীক প্ৰেৰণ কৰি ভৱিষ্যতে চন্দ্ৰ আৰু মংগল গ্ৰহ অভিযানৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাব ।

nasa-artemis-ii-mission-set-to-send-astronauts-around-the-moon-after-50-years
Artemis II ৰ মহাকাশচাৰী (NASA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 20, 2026 at 7:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: প্ৰায় 53 বছৰ আগতে 1972 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত Apollo 17 অভিযানৰ সময়ত চন্দ্ৰত শেষবাৰৰ বাবে মানুহ অৱতৰণ কৰিছিল । এতিয়া পাঁচ দশকৰ পাছত নাছাই আকৌ এবাৰ মানুহক চন্দ্ৰলৈ পঠিয়াবলৈ সাজু হৈছে । 6 ফেব্ৰুৱাৰীত উৎক্ষেপণ হ’বলগীয়া আৰ্টেমিছ দ্বিতীয় অভিযানে মানুহক চন্দ্ৰৰ চাৰিওফালে ঘূৰাই পৃথিৱীলৈ ঘূৰাই আনিব ।

Artemis II অভিযানত চাৰিজন মহাকাশচাৰী অন্তৰ্ভুক্ত । নাছাৰ প্ৰবীণ মহাকাশচাৰী ৰিড ৱাইজমেনে এই অভিযানৰ নেতৃত্ব দিব । তেওঁৰ সৈতে যোগ দিব পাইলট ভিক্টৰ গ্লভাৰ, মিছন বিশেষজ্ঞ ক্ৰীষ্টিনা কোচ আৰু কানাডাৰ মহাকাশ সংস্থাৰ মহাকাশচাৰী জেৰেমি হেনছন । এই অভিযানটোও আমেৰিকা আৰু কানাডাৰ অংশীদাৰিত্বৰ এক বৃহৎ উদাহৰণ ।

এই অভিযানৰ উৎক্ষেপণৰ পূৰ্বে নাছাৰ অৰিয়ান মহাকাশযান আৰু মহাকাশ উৎক্ষেপণ ব্যৱস্থা (SLS) ৰকেট ফ্ল’ৰিডাৰ কেপ কানাভেৰালৰ উৎক্ষেপণ পেডত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । নাছাৰ প্ৰশাসক জেৰেড আইজাকমেনে কয় যে আৰ্টেমিছ দ্বিতীয় মানৱ মহাকাশ উৰণৰ ইতিহাসৰ এক বৃহৎ পদক্ষেপ হ’ব । এই অভিযানে মানুহক পৃথিৱীৰ পৰা এতিয়ালৈকে আটাইতকৈ দূৰলৈ লৈ যাব আৰু ভৱিষ্যতে চন্দ্ৰলৈ ঘূৰি অহাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিব ।

10 দিনীয়া হ’ব অভিযান

nasa-artemis-ii-mission-set-to-send-astronauts-around-the-moon-after-50-years
নাছাৰ মহাকাশচাৰী ৰিড ৱাইজমেন, ভিক্টৰ গ্লভাৰ, ক্ৰীষ্টিনা হামক কোচ আৰু চি এছ এৰ মহাকাশচাৰী জেৰেমি হেনচেন হৈছে Artemis দ্বিতীয় অভিযানত চন্দ্ৰৰ চাৰিওফালে ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া চাৰিজন মহাকাশচাৰী (NASA)

এইটো হ’ব 10 দিনীয়া অভিযান । ফ্ল’ৰিডাৰ কেনেডি স্পেচ চেণ্টাৰৰ পৰা উৰা মাৰিব মহাকাশচাৰীসকলে । Orion মহাকাশযানখনে প্ৰথমে পৃথিৱীক প্ৰদক্ষিণ কৰিব, য’ত জীৱন সহায়ক ব্যৱস্থা, অক্সিজেন যোগান আৰু অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱস্থাৰ পৰীক্ষা কৰা হ’ব । তাৰ পিছত চন্দ্ৰৰ মহাকৰ্ষণ বল ব্যৱহাৰ কৰি মহাকাশযানখন চন্দ্ৰৰ ফালে আগুৱাই নিব ।

প্ৰায় চাৰিদিনৰ ভিতৰত Orion মহাকাশযানখনে চন্দ্ৰত উপনীত হ’ব আৰু চন্দ্ৰৰ পিছফালে পাৰ হৈ ফিগাৰ-8 আকৃতিত চন্দ্ৰক প্ৰদক্ষিণ কৰিব । এই যাত্ৰাৰ সময়ত মহাকাশচাৰীসকলে প্ৰায় 2 লাখ 30 হাজাৰ মাইল যাত্ৰা কৰিব । এই যাত্ৰা মুক্তভাৱে উভতি অহা পথত হ’ব, যাৰ ফলত মহাকাশযানখনে অত্যধিক ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ নিৰাপদে পৃথিৱীলৈ উভতি যাব পাৰিব ।

অৱশ্যে এই অভিযানৰ সময়ত মহাকাশচাৰীসকলে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ নকৰে । ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে 2027 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চন্দ্ৰ দক্ষিণ মেৰুত মানুহ অৱতৰণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা তৃতীয় আৰ্টেমিছ অভিযানৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা । আৰ্টেমিছ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে নাছাই চন্দ্ৰত দীৰ্ঘম্যাদী মানৱ উপস্থিতি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগতে ভৱিষ্যতে মংগল গ্ৰহ অভিযানৰ ভেটি স্থাপন কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে ।

লগতে পঢ়ক

এণ্টাৰ্কটিকাৰ বৰফৰ তলত লুকাই আছে এখন পৃথক পৃথিৱী

জলবায়ু পৰিৱৰ্তন: নাছাৰ মতে পৃথিৱীৰ ইতিহাসৰ প্ৰায় সৰ্বাধিক গৰম বছৰ - 2025

থলুৱা উৎক্ষেপণ বাহন আৰু প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰা হ’ব ভাৰতৰ মহাকাশ কেন্দ্ৰ: ইছৰোৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক জোছ্যুলা এ কমলাকাৰ

TAGGED:

ARTEMIS II MISSION DATE
NASA MANNED MOON MISSION
NASA নাছা
ARTEMIS II MISSION UPDATE
ARTEMIS II MISSION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.