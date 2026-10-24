ETV Bharat / technology

দুবছৰৰ ভিতৰত চন্দ্ৰত মহাকাশচাৰী অৱতৰণৰ লক্ষ্য নাছাৰ; চন্দ্ৰত স্থায়ী ঘাটিৰো পৰিকল্পনা

আৰ্টেমিছ-৪ৰ লেণ্ডাৰৰ বাবে স্পেচএক্স আৰু ব্লু অৰিজিনৰ মাজৰ পৰা নিৰ্বাচন কৰাৰ পূৰ্বে নাছাই নিজৰ বিকল্পসমূহ মুকলি ৰাখিব ।

In this photo provided by NASA, the final left and right forward solid rocket booster motor segments for Artemis III are integrated onto the mobile launcher for the SLS (Space Launch System) rocket on Thursday, Sept. 24, 2026 at NASA's Kennedy Space Center in Florida
দুবছৰৰ ভিতৰত চন্দ্ৰত মহাকাশচাৰী অৱতৰণৰ লক্ষ্য নাছাৰ (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 24, 2026 at 7:13 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কেপ কেনাভেৰাল (আমেৰিকা) : চন্দ্ৰলৈ মহাকাশচাৰী প্ৰেৰণৰ লগতে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত স্থায়ী ঘাটি নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনাৰে নাছাই ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম কৰি আছে । আগন্তুক দুবছৰৰ ভিতৰতে এই লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ নাছাই কাম কৰি আছে । নাছাৰ প্ৰশাসক জেৰেড আইজাকমেনে শুকুৰবাৰে এই কথা প্ৰকাশ কৰি কয় যে নাছাই ২০২৭ চনৰ গ্ৰীষ্মকালত 'আৰ্টেমিছ-৩' উৎক্ষেপণৰ পৰিকল্পনা অনুসৰিয়েই আগবাঢ়িছে ।

অৱশ্যে এইবাৰ মহাকাশচাৰী চন্দ্ৰলৈ যাত্ৰা নকৰে । দুসপ্তাহজোৰা এই অভিযানত ৪ গৰাকী মহাকাশচাৰীয়ে পৃথিৱীৰ কক্ষপথতে থাকি ইলন মাস্ক আৰু জেফ বেজছৰ লুনাৰ লেণ্ডাৰৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ অনুশীলন কৰিব । নাছাৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি ২০২৮ চনত হ'বলগীয়া 'আৰ্টেমিছ-৪' অভিযানত মহাকাশচাৰীয়ে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব । এয়া এপ'ল' অভিযানৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চন্দ্ৰত মানৱ অৱতৰণ হ'ব ।

৪ মহাকাশচাৰীৰ চন্দ্ৰত অৱতৰণৰ সফল আৰ্টেমিছ-২ অভিযানৰ ৬ মাহ পিছত নাছাই এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে । ইফালে ডেৰ শতিকাৰো অধিক সময়ৰ পিছত এয়া প্ৰথম মানৱ চন্দ্ৰ অভিযান হ'ব । একেদৰে বিষয়াসকলে জনোৱা মতে আৰ্টেমিছ-৪ চন্দ্ৰ লেণ্ডাৰৰ বাবে স্পেচএক্স আৰু ব্লু অৰিজিনৰ মাজৰ পৰা নিৰ্বাচন কৰাৰ পূৰ্বে নাছাই নিজৰ বিকল্পসমূহ যিমান পাৰি সিমান দিন মুকলি কৰি ৰাখিব ।

আইজাকমেনে কয় যে চন্দ্ৰত মহাকাশচাৰীক অৱতৰণক লৈ আমেৰিকা আৰু চীনৰ মাজত আৰম্ভ হোৱা নতুন মহাকাশ প্ৰতিযোগিতা পূৰ্বৰ তুলনাত অধিক কঠিন হ'ব । তেওঁৰ মতে বিগত বছৰবোৰত হোৱা লেহেমীয়া অগ্ৰগতিৰ বাবে এই প্ৰতিযোগিতা অধিক প্ৰত্যাহ্বানমূলক হৈ পৰিছে । কিন্তু মহাকাশ সংস্থাটোৱে এতিয়া নিজৰ গতি ত্বৰান্বিত কৰিছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । দীঘলীয়া বৈঠক আৰু আমোলাতান্ত্ৰিক জটিলতা নাইকিয়া কৰিছে ।

স্পেচএক্স, ব্লু অৰিজিন আৰু অন্যান্য কোম্পানীসমূহে সময়সীমা পূৰণ কৰিবলৈ দিনে-নিশাই কাম কৰি আছে আৰু নাছাই নিজৰ কৰ্মশক্তিক শক্তিশালী কৰিছে ।

১৯৬৮ চনৰ পৰা ১৯৭২ চনলৈকে চলা এপ'ল' অভিযানৰ পৰা শিক্ষা লৈ নাছাই পুনৰ সেই একেই ক্ষিপ্ৰ আৰু লক্ষ্যকেন্দ্ৰিক কৰ্মপদ্ধতি গ্ৰহণ কৰিছে । সেই সময়ত ২৪ গৰাকী মহাকাশচাৰীয়ে চন্দ্ৰলৈ যাত্ৰা কৰাৰ বিপৰীতে ১২ গৰাকীয়ে চন্দ্ৰপৃষ্ঠ অৱতৰণ কৰিছিল । নাছাৰ কেনেডী স্পেচ চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত আইজাকমেনে কয় যে এয়া কোনো নতুন ব্যৱস্থাপনা কৌশল নহয়, এয়া নাছাৰ নিজৰ ইতিহাসৰ পৰা লোৱা এক কাৰ্যপন্থা ।"

অহা গ্ৰীষ্মকালত নাছাৰ ৩ গৰাকী মহাকাশচাৰী আৰু নাছাৰ অৰিয়ান কেপচুলত কক্ষপথত এক ইটালীয়ৰ দ্বাৰা ডকিং অনুশীলনৰ বাবে দুয়োখন লেণ্ডাৰ উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব । এই অভিযানৰ বাবে কেপ কেনাভেৰালৰ পৰা দ্ৰুতগতিত একেৰাহে তিনিটাকৈ উৎক্ষেপণৰ প্ৰয়োজন হ'ব ।

অৰিয়ানে প্ৰথমে পৃথিৱীৰ পৰা প্ৰায় ২৭০ মাইল (৪৩৫ কিলোমিটাৰ) ওপৰত ব্লু অৰিজিনৰ ব্লু গোষ্টৰ সৈতে ডক কৰিব, তাৰ পিছত স্পেচএক্সৰ ষ্টাৰশ্বিপৰ সৈতে অলপ তলৰ কক্ষপথত ডক কৰিব । নাছাৰ সহযোগী প্ৰশাসক অমিত ক্ষত্ৰিয়ই কয় যে ৰকেট নেৰ্ড হিচাপে ই যথেষ্ট ভয়ংকৰ হ'ব ।

আনহাতে নাছাই চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুৰ সমীপত স্থায়ী ঘাটি নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তুতিও চলাই আছে । চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে এই পৰিকল্পনাৰ অধীনত প্ৰথমতো অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । ২০২৪ চনত প্ৰথম চন্দ্ৰত অৱতৰণ অভিযান ব্যৰ্থ হোৱা পিটছবাৰ্গৰ এটা কোম্পানীয়ে এইবাৰ পুনৰ অভিযান চলাব । এই অভিযানত চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত এখন ৰ'ভাৰ আৰু কেইবাটাও বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষাৰ সঁজুলি প্ৰেৰণ কৰা হ'ব ।

নাছাৰ বিষয়াৰ মতে প্ৰথমগৰাকী আৰ্টেমিছ মহাকাশচাৰীয়ে চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰাৰ সময়লৈকে তাত ব্যৱহাৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় চন্দ্ৰযানো সাজু হৈ থাকিব । অভিযানৰ ব্যয় আৰু বিপদাশংকা হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ চন্দ্ৰ অভিযানত মহাকাশচাৰীয়ে তুলনামূলকভাৱে পাতল আৰু সৰল মহাকাশ পোছাক ব্যৱহাৰ কৰিব । অহা বছৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত এই নতুন পোছাকৰ পৰীক্ষা চলোৱাৰো পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।

ইফালে আৰ্টেমিছ-৩ অভিযানৰ দলৰ সদস্য তথা নাছাৰ মহাকাশচাৰী ফ্ৰেংক ৰুবিঅ'ই শেহতীয়াকৈ উল্লেখ কৰিছে যে চন্দ্ৰত কেৱল সাময়িক অৱতৰণ কৰাই নহয় দীৰ্ঘম্যাদী উপস্থিতি নিশ্চিত কৰাটোৱেই নাছাৰ সন্মুখত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান । তেওঁৰ মতে পৰিকল্পনা অত্যন্ত উচ্চাকাংক্ষী কিন্তু আমেৰিকাৰ সামৰ্থ্যৰ ওপৰত তেওঁৰ আস্থা আছে ।

লগতে পঢ়ক : মাটিৰ নমুনা আনিবলৈ মংগল গ্ৰহলৈ উৰিল জাপানৰ মহাকাশযান

TAGGED:

NASA ARTEMIS MOON
ARTEMIS 3
নাছা
চন্দ্ৰ অভিযান
মহাকাশচাৰী

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.