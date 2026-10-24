দুবছৰৰ ভিতৰত চন্দ্ৰত মহাকাশচাৰী অৱতৰণৰ লক্ষ্য নাছাৰ; চন্দ্ৰত স্থায়ী ঘাটিৰো পৰিকল্পনা

দুবছৰৰ ভিতৰত চন্দ্ৰত মহাকাশচাৰী অৱতৰণৰ লক্ষ্য নাছাৰ; চন্দ্ৰত স্থায়ী ঘাটিৰো পৰিকল্পনা
আৰ্টেমিছ-৪ৰ লেণ্ডাৰৰ বাবে স্পেচএক্স আৰু ব্লু অৰিজিনৰ মাজৰ পৰা নিৰ্বাচন কৰাৰ পূৰ্বে নাছাই নিজৰ বিকল্পসমূহ মুকলি ৰাখিব ।
Published : October 24, 2026 at 7:13 PM IST
কেপ কেনাভেৰাল (আমেৰিকা) : চন্দ্ৰলৈ মহাকাশচাৰী প্ৰেৰণৰ লগতে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত স্থায়ী ঘাটি নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনাৰে নাছাই ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম কৰি আছে । আগন্তুক দুবছৰৰ ভিতৰতে এই লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ নাছাই কাম কৰি আছে । নাছাৰ প্ৰশাসক জেৰেড আইজাকমেনে শুকুৰবাৰে এই কথা প্ৰকাশ কৰি কয় যে নাছাই ২০২৭ চনৰ গ্ৰীষ্মকালত 'আৰ্টেমিছ-৩' উৎক্ষেপণৰ পৰিকল্পনা অনুসৰিয়েই আগবাঢ়িছে ।
অৱশ্যে এইবাৰ মহাকাশচাৰী চন্দ্ৰলৈ যাত্ৰা নকৰে । দুসপ্তাহজোৰা এই অভিযানত ৪ গৰাকী মহাকাশচাৰীয়ে পৃথিৱীৰ কক্ষপথতে থাকি ইলন মাস্ক আৰু জেফ বেজছৰ লুনাৰ লেণ্ডাৰৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ অনুশীলন কৰিব । নাছাৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি ২০২৮ চনত হ'বলগীয়া 'আৰ্টেমিছ-৪' অভিযানত মহাকাশচাৰীয়ে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিব । এয়া এপ'ল' অভিযানৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চন্দ্ৰত মানৱ অৱতৰণ হ'ব ।
৪ মহাকাশচাৰীৰ চন্দ্ৰত অৱতৰণৰ সফল আৰ্টেমিছ-২ অভিযানৰ ৬ মাহ পিছত নাছাই এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে । ইফালে ডেৰ শতিকাৰো অধিক সময়ৰ পিছত এয়া প্ৰথম মানৱ চন্দ্ৰ অভিযান হ'ব । একেদৰে বিষয়াসকলে জনোৱা মতে আৰ্টেমিছ-৪ চন্দ্ৰ লেণ্ডাৰৰ বাবে স্পেচএক্স আৰু ব্লু অৰিজিনৰ মাজৰ পৰা নিৰ্বাচন কৰাৰ পূৰ্বে নাছাই নিজৰ বিকল্পসমূহ যিমান পাৰি সিমান দিন মুকলি কৰি ৰাখিব ।
LIVE: @NASAAdmin and agency leaders are sharing the latest updates on next year's Artemis III mission and our plans to return astronauts to the surface of the Moon by 2028. https://t.co/G1ya48yeun— NASA (@NASA) October 23, 2026
আইজাকমেনে কয় যে চন্দ্ৰত মহাকাশচাৰীক অৱতৰণক লৈ আমেৰিকা আৰু চীনৰ মাজত আৰম্ভ হোৱা নতুন মহাকাশ প্ৰতিযোগিতা পূৰ্বৰ তুলনাত অধিক কঠিন হ'ব । তেওঁৰ মতে বিগত বছৰবোৰত হোৱা লেহেমীয়া অগ্ৰগতিৰ বাবে এই প্ৰতিযোগিতা অধিক প্ৰত্যাহ্বানমূলক হৈ পৰিছে । কিন্তু মহাকাশ সংস্থাটোৱে এতিয়া নিজৰ গতি ত্বৰান্বিত কৰিছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । দীঘলীয়া বৈঠক আৰু আমোলাতান্ত্ৰিক জটিলতা নাইকিয়া কৰিছে ।
স্পেচএক্স, ব্লু অৰিজিন আৰু অন্যান্য কোম্পানীসমূহে সময়সীমা পূৰণ কৰিবলৈ দিনে-নিশাই কাম কৰি আছে আৰু নাছাই নিজৰ কৰ্মশক্তিক শক্তিশালী কৰিছে ।
১৯৬৮ চনৰ পৰা ১৯৭২ চনলৈকে চলা এপ'ল' অভিযানৰ পৰা শিক্ষা লৈ নাছাই পুনৰ সেই একেই ক্ষিপ্ৰ আৰু লক্ষ্যকেন্দ্ৰিক কৰ্মপদ্ধতি গ্ৰহণ কৰিছে । সেই সময়ত ২৪ গৰাকী মহাকাশচাৰীয়ে চন্দ্ৰলৈ যাত্ৰা কৰাৰ বিপৰীতে ১২ গৰাকীয়ে চন্দ্ৰপৃষ্ঠ অৱতৰণ কৰিছিল । নাছাৰ কেনেডী স্পেচ চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত আইজাকমেনে কয় যে এয়া কোনো নতুন ব্যৱস্থাপনা কৌশল নহয়, এয়া নাছাৰ নিজৰ ইতিহাসৰ পৰা লোৱা এক কাৰ্যপন্থা ।"
অহা গ্ৰীষ্মকালত নাছাৰ ৩ গৰাকী মহাকাশচাৰী আৰু নাছাৰ অৰিয়ান কেপচুলত কক্ষপথত এক ইটালীয়ৰ দ্বাৰা ডকিং অনুশীলনৰ বাবে দুয়োখন লেণ্ডাৰ উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব । এই অভিযানৰ বাবে কেপ কেনাভেৰালৰ পৰা দ্ৰুতগতিত একেৰাহে তিনিটাকৈ উৎক্ষেপণৰ প্ৰয়োজন হ'ব ।
অৰিয়ানে প্ৰথমে পৃথিৱীৰ পৰা প্ৰায় ২৭০ মাইল (৪৩৫ কিলোমিটাৰ) ওপৰত ব্লু অৰিজিনৰ ব্লু গোষ্টৰ সৈতে ডক কৰিব, তাৰ পিছত স্পেচএক্সৰ ষ্টাৰশ্বিপৰ সৈতে অলপ তলৰ কক্ষপথত ডক কৰিব । নাছাৰ সহযোগী প্ৰশাসক অমিত ক্ষত্ৰিয়ই কয় যে ৰকেট নেৰ্ড হিচাপে ই যথেষ্ট ভয়ংকৰ হ'ব ।
আনহাতে নাছাই চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুৰ সমীপত স্থায়ী ঘাটি নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তুতিও চলাই আছে । চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে এই পৰিকল্পনাৰ অধীনত প্ৰথমতো অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । ২০২৪ চনত প্ৰথম চন্দ্ৰত অৱতৰণ অভিযান ব্যৰ্থ হোৱা পিটছবাৰ্গৰ এটা কোম্পানীয়ে এইবাৰ পুনৰ অভিযান চলাব । এই অভিযানত চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত এখন ৰ'ভাৰ আৰু কেইবাটাও বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষাৰ সঁজুলি প্ৰেৰণ কৰা হ'ব ।
নাছাৰ বিষয়াৰ মতে প্ৰথমগৰাকী আৰ্টেমিছ মহাকাশচাৰীয়ে চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰাৰ সময়লৈকে তাত ব্যৱহাৰৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় চন্দ্ৰযানো সাজু হৈ থাকিব । অভিযানৰ ব্যয় আৰু বিপদাশংকা হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ চন্দ্ৰ অভিযানত মহাকাশচাৰীয়ে তুলনামূলকভাৱে পাতল আৰু সৰল মহাকাশ পোছাক ব্যৱহাৰ কৰিব । অহা বছৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত এই নতুন পোছাকৰ পৰীক্ষা চলোৱাৰো পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।
ইফালে আৰ্টেমিছ-৩ অভিযানৰ দলৰ সদস্য তথা নাছাৰ মহাকাশচাৰী ফ্ৰেংক ৰুবিঅ'ই শেহতীয়াকৈ উল্লেখ কৰিছে যে চন্দ্ৰত কেৱল সাময়িক অৱতৰণ কৰাই নহয় দীৰ্ঘম্যাদী উপস্থিতি নিশ্চিত কৰাটোৱেই নাছাৰ সন্মুখত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান । তেওঁৰ মতে পৰিকল্পনা অত্যন্ত উচ্চাকাংক্ষী কিন্তু আমেৰিকাৰ সামৰ্থ্যৰ ওপৰত তেওঁৰ আস্থা আছে ।
লগতে পঢ়ক : মাটিৰ নমুনা আনিবলৈ মংগল গ্ৰহলৈ উৰিল জাপানৰ মহাকাশযান