ETV Bharat / technology

পাইৰেচী গ্ৰুপে হেক কৰিলে Spotify ৰ মিউজিক কেটলগ; লীক হ’ল প্ৰায় 300 টেৰাবাইট ডাটা

Anna Archive এ দাবী কৰিছে যে তেওঁলোকে Spotify ৰ পৰা লাখ লাখ ট্ৰেক স্ক্ৰেপ কৰিছে, মুঠ প্ৰায় 300 টেৰাবাইট ডাটা ।

music-catalog-of-spotify-has-been-pirated-approximately-300tb-of-data-was-leaked
প্ৰতীকাত্মক ছবি (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 25, 2025 at 2:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ শ্বেড’ লাইব্ৰেৰী Anna Archive এ Spotify ৰ পৰা লাখ লাখ ট্ৰেক স্ক্ৰেপ কৰা বুলি দাবী কৰিছে আৰু অনলাইনত মুকলি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । এই গোটটোৱে জনায় যে তেওঁলোকে মিউজিক ষ্ট্ৰীমিং প্লেটফৰ্মৰ পৰা 86 মিলিয়ন মিউজিক ফাইল আৰু 256 মিলিয়ন লাইন মেটাডাটাৰ বেকআপ লৈছে, মুঠ প্ৰায় 300 টেৰাবাইট ডাটা ।

'আমি স্পটিফাই বেক আপ কৰিলোঁ' শীৰ্ষক এটা ব্লগত আন্না আৰ্কাইভে কয়, "আমি মেটাডাটা আৰু সংগীত ফাইলসমূহকে ধৰি Spotify ৰ বেকআপ লৈছো । ইয়াক জনপ্ৰিয়তাৰ ভিত্তিত গোট খোৱা বাল্ক টৰেণ্টত (প্ৰায় 300TB) বিভক্ত কৰা হৈছে ।"

ব্লগত আন্না আৰ্কাইভে আৰু কয়, "এইটো সংগীতৰ বাবে বিশ্বৰ প্ৰথমটো 'সংৰক্ষণ আৰ্কাইভ' যিটো সম্পূৰ্ণৰূপে মুকলি । ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল ইয়াত ডিস্কৰ যথেষ্ট স্থানো আছে আৰু ইয়াক সহজেই প্ৰতিফলিত কৰিব পাৰি । ইয়াত 86 মিলিয়ন সংগীত ফাইল আছে, যিয়ে প্ৰায় 99.6 শতাংশ শ্ৰোতাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।"

উল্লেখ্য যে, Anna Archive পাইৰেটেড কিতাপৰ লিংক প্ৰদানৰ বাবে পৰিচিত, কিন্তু তেওঁলোকে কয় যে এটা সুযোগ আহিল আৰু গোটটোৱে স্পটিফাই সম্পূৰ্ণৰূপে হেক কৰি পেলোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল’লে ।

ব্লগ পোষ্টটোত আৰু কোৱা হৈছে, "আন্নাৰ আৰ্কাইভে সাধাৰণতে পাঠ্য (যেনে কিতাপ আৰু কাগজ)ৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে... কিন্তু আমাৰ মিছনে (মানৱতাৰ জ্ঞান আৰু সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰা) সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰকাৰৰ মাজত বৈষম্য নকৰে । কেতিয়াবা, পাঠ্যৰ বাহিৰত সুযোগৰ সৃষ্টি হয় । এইটো এনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰ ।"

ষ্টকহ’মৰ কোম্পানীটোৱে এই ফাদিল নিশ্চিত কৰিছে যদিও লগতে কয় যে ইয়াত 10 কোটিতকৈ অধিক ট্ৰেকৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই । খবৰ অনুসৰি বিশ্বজুৰি কোম্পানীটোৰ 70 কোটিৰো অধিক ব্যৱহাৰকাৰী আছে ।

এণ্ড্ৰইড অথৰিটিৰ মতে, স্পটিফাইয়ে কয়, "অকৰ্তৃত্বশীল প্ৰৱেশৰ তদন্তত দেখা গৈছে যে তৃতীয় পক্ষই ৰাজহুৱা মেটাডাটা স্ক্ৰেপ কৰিছিল আৰু ডি আৰ এম বাইপাছ কৰিবলৈ অবৈধ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি প্লেটফৰ্মৰ কিছুমান অডিঅ' ফাইলত প্ৰৱেশ কৰিছিল । আমি এই কাণ্ডৰ সক্ৰিয় তদন্ত কৰি আছো ।"

দ্য গাৰ্ডিয়ানত প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই ফাদিলে নিজৰ প্ৰযুক্তি বিকাশৰ বাবে সামগ্ৰী বিচৰা এআই কোম্পানীসমূহক উপকৃত কৰিব পাৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গৰ মেটাক পাইৰেটেড কিতাপৰ বৃহৎ অনলাইন আৰ্কাইভ লিবজেন ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ এআই মডেলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ।

আমেৰিকাৰ আদালতত দাখিল কৰা নথি অনুসৰি জুকাৰবাৰ্গে পাইৰেটেড কন্টেন্ট ব্যৱহাৰত অনুমোদন জনাইছিল যদিও এআইৰ দলে তেওঁক সকীয়াই দিছিল যে এইটো এটা ডাটাছেট যিটো পাইৰেট কৰা বুলি জনা যায় ।

লগতে পঢ়ক

TAGGED:

SPOTIFY MUSIC CATALOG
SPOTIFY MUSIC CATALOG LEAKED
ETV BHARAT ASSAM TECH NEWS
স্পটিফাই
SPOTIFY MUSIC CATALOG PIRATED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.