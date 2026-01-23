ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিটৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Motorola Signature; আৰম্ভণি মূল্য 59,999 টকা

ETV Bharat / technology

দুটা ৰঙৰ বিকল্পত ভাৰতত আজি মুকলি হ’ল Motorola ৰ ফ্লেগশ্বিপ স্মাৰ্টফোন Motorola Signature ৷ ফ্লিপকাৰ্টৰ জৰিয়তে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এই স্মাৰ্টফোনটো ৷

ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিটৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Motorola Signature (Motorola India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 23, 2026 at 1:07 PM IST

হায়দৰাবাদ: ভাৰতত আজি মুকলি হ’ল Motorola Signature ৷ Flipkart ৰ জৰিয়তে দেশত ক্ৰয়ৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব এই হেণ্ডছেটটো । ইয়াক পেনটন মাৰ্টিনি অলিভ আৰু পেণ্টন কাৰ্বন ৰঙৰ বিকল্পত উপলব্ধ হ’ব ।

Motorola Signature ত ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট আছে, যাৰ হেডলাইনত আছে 50 মেগাপিক্সেলৰ চ’নী এল ৱাই টি-828 প্ৰাইমেৰী শ্বুটাৰ । হেণ্ডছেটটোৱে 3.5x অপটিকেল জুম ক্ষমতাও প্ৰদান কৰিব । ইয়াত এলুমিনিয়ামৰ ফ্ৰেম থাকিব । আগন্তুক মটৰ’লা হেণ্ডছেটটো হ’ব 6.99 mm ডাঠ, আনহাতে ইয়াৰ ওজন হ’ব প্ৰায় 186 গ্ৰাম ।

মূল্য আৰু ভেৰিয়েণ্ট

Motorola Signature launched in india: specifications, features, price
Motorola Signature ৰ কেমেৰা (Motorola India)

Motorola Signature তিনিটা ৰেম আৰু ষ্ট’ৰেজ কনফিগাৰেচনত উপলব্ধ । 12GB ৰেম + 256GB ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য 59,999 টকা, 16GB ৰেম + 512GB ষ্ট’ৰেজ মডেলৰ মূল্য 64,999 টকা আৰু 16GB ৰেম + 1TB ষ্ট’ৰেজ ভেৰিয়েণ্টৰ মূল্য 69,999 টকা । ইয়াক Pantone Martini Olive আৰু Pantone Carbon ৰঙৰ বিকল্পত উপলব্ধ ।

Motorola Signature ৰ প্ৰথম বিক্ৰী 2026 চনৰ 30 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব, ফ্লিপকাৰ্টৰ জৰিয়তে । লঞ্চ অফাৰৰ অংশ হিচাপে মটৰ’লাই HDFC বেংক আৰু এক্সিছ বেংকৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডধাৰীক 5 হাজাৰ টকাৰ তৎক্ষণাত ৰেহাই প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ লগতে ক্ৰেতাসকলে 5 হাজাৰ টকা পৰ্যন্ত এক্সচেঞ্জ বোনাছৰ সুবিধাও বাছি ল’ব ।

Motorola Signature launched in india: specifications, features, price
Motorola Signature ৰ ৰঙৰ বিকল্প (Motorola India)
ভেৰিয়েণ্ট মূল্য ৰেহাই আৰু অফাৰ
12GB + 256GB 59,999 টকা 5,000 টকা instant discount to HDFC Bank and Axis Bank credit card holders
16GB + 512GB 64,999 টকা 5,000 টকা পৰ্যন্ত এক্সচেঞ্জ বোনাছ
16GB + 1TB GB69,999 টকা

Motorola Signature: স্পেচিফিকেশন

Motorola Signature ৰ দীঘল 162.1 mm, বহল 76.4mm আৰু ডাঠতা 6.99mm । ইয়াৰ ওজন 186 গ্ৰাম । ডিভাইচটোত 165Hz পৰ্যন্ত ৰিফ্ৰেছ ৰেট, 6,200 নিটৰ শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা, SGS ব্লু লাইট ৰিডাকচন আৰু মোচন ব্লাৰ প্ৰমাণীকৰণ, ডলবি ভিজন, HDR10+ সমৰ্থন আৰু বহুতো বৈশিষ্ট্য আছে ।

ইয়াত 3nm Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 প্ৰচেছৰ আছে, 16GB পৰ্যন্ত LPDDR5X ৰেম আৰু 1TB পৰ্যন্ত UFS 4.1 সংৰক্ষণৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে ।

Motorola Signature launched in india: specifications, features, price
Motorola Signature ত আছে 6200 নিটছ (Motorola India)

ডিভাইচটোত ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা মডিউল আছে, য’ত অপ্টিকেল ইমেজ ষ্টেবিলাইজেচন (OIS)ৰ সৈতে 50MP চ’নী LYTIA 828 প্ৰাইমেৰী চেন্সৰ, 50MP আল্ট্ৰাৱাইড কেমেৰা, আৰু OISৰ সৈতে 50MP পেৰিস্কোপ টেলিফ’টো লেন্স আছে । ইয়াৰ সন্মুখত 50MP Sony LYTIA 500 চেন্সৰ আছে ।

হেণ্ডছেটটোত 90W টাৰ্বোপাৱাৰ তাঁৰযুক্ত, 50W টাৰ্বোপাৱাৰ বেতাঁৰ, 10W ৰিভাৰ্ছ বেতাঁৰ আৰু 5W ৰিভাৰ্ছ তাঁৰযুক্ত চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 5,200mAh চিলিকন-কাৰ্বন বেটাৰী পেক কৰা হৈছে । Motorola Signature ত ডলবি এটমছ, হাই-ৰেছ অডিঅ’, হাই-ৰেছ অডিঅ’ বেতাঁৰ, চাউণ্ড বাই ব’ছ আৰু কোৱালকম স্নেপড্ৰেগন চাউণ্ড সমৰ্থনৰ সৈতে ডুৱেল-ষ্টেৰিঅ’ স্পীকাৰ আছে ।

সংযোগ

সংযোগৰ ক্ষেত্ৰত ডিভাইচটোত wi-fi7, ব্লুটুথ 6, 5G, 4g lte, 3G আৰু 2G সমৰ্থিত । Motorola Signature এণ্ড্ৰইড 16 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি HelloUI চলায় আৰু ইয়াত সাত বছৰলৈকে অপাৰেটিং ছিষ্টেম উন্নীতকৰণ আৰু নিৰাপত্তা পেচৰ ব্যৱস্থা আছে ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

