8.1 ইঞ্চি ডিছপ্লে আৰু 6000mAh বেটাৰীৰে সৈতে MWC 2026 ত মুকলি হ’ল Motorola Razr Fold
MWC 2026 ত মুকলি কৰা হৈছে Motorola Razr Fold । ইয়াত এটা ফ্লেগশ্বিপ চিপছেট, এটা ডাঙৰ বেটাৰী আৰু শক্তিশালী কেমেৰাৰ বৈশিষ্ট্য আছে ।
Published : March 2, 2026 at 8:54 PM IST
হায়দৰাবাদ: স্পেইনৰ বাৰ্চিলোনাত অনুষ্ঠিত হোৱা Mobile world congress 2026 ৰ সময়ত মটৰ’লাই দুটা নতুন স্মাৰ্টফোন মুকলি কৰিছে । এই নতুন স্মাৰ্টফোন দুটা হ’ল Motorola Razr Fold আৰু Motorola Edge 70 Fusion । ফিউজন মডেলটো মটৰ’লাৰ পূৰ্বৰ মডেল Motorola Edge 60 ফিউজনৰ উন্নীত সংস্কৰণ হ’ব যদিও ব্যৱহাৰকাৰীসকলে মটৰ’লা ফল্ডৰ বাবে আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে ।
Razr Fold হৈছে মটৰ’লাৰ প্ৰথমটো কিতাপৰ দৰে ভাঁজ কৰিব পৰা ফোন, যিটো প্ৰিমিয়াম ছেগমেণ্টক চতুৰ্ভুজভাৱে লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে । ব্লগ পোষ্টটোৰ মতে, মটৰ’লা ৰাজাৰ ফল্ডৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হাইলাইট হৈছে ইয়াৰ বৃহৎ 8.1 ইঞ্চিৰ ভিতৰৰ ডিছপ্লে যাৰ 2k ৰিজ’লিউচন আৰু 120 হাৰ্টজ ৰিফ্ৰেছ ৰেট আছে । বাহিৰৰ ডিছপ্লেত 6.6 ইঞ্চিৰ কভাৰ স্ক্ৰীণ আছে যাৰ ৰিফ্ৰেছ ৰেট 165 হাৰ্টজ পৰ্যন্ত । ফোনটোৰ শীৰ্ষ উজ্জ্বলতাও 6 হাজাৰ নিট পৰ্যন্ত হয় । এই ভাঁজ কৰিব পৰা ফোনটোৰ বিশেষ বৈশিষ্ট্য হ’ল ইয়াক খুলিলে মাত্ৰ 4.7 মিমি পাতল, আনহাতে বন্ধ কৰিলে ফোনটো 10mm ডাঠ ।
Motorola Razr Fold ৰ হাইলাইট
পাৰফৰমেন্সৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত স্নেপড্ৰেগন 8 জেন 5 প্ৰচেছৰ আছে, যিটোক শেহতীয়া ফ্লেগশ্বিপ চিপছেট বুলি গণ্য কৰা হয় । ইয়াক 16GB পৰ্যন্ত LPDDR5X ৰেম আৰু 1TB পৰ্যন্ত UFS 4.1 সংৰক্ষণৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । কোম্পানীটোৱে ৰেম বুষ্ট ফিচাৰো আগবঢ়াইছে, য’ত 16GB পৰ্যন্ত ভাৰ্চুৱেল ৰেমৰ সুবিধা আছে । মটৰ’লাই এই ফোনটোৰ বাবে 7 বছৰৰ বাবে এণ্ড্ৰইড আৰু ছিকিউৰিটি আপডেটৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ।
কেমেৰাৰ চেটআপটোও যথেষ্ট শক্তিশালী । ইয়াত 50MP Sony LYTIA প্ৰাইমেৰী চেন্সৰ, 3x অপটিকেল জুমৰ সৈতে 50MP পেৰিস্কোপ টেলিফটো লেন্স আৰু 50MP আল্ট্ৰা-ৱাইড কেমেৰা আছে । কভাৰ স্ক্ৰীণত 32MP ছেলফি কেমেৰা আৰু ভিতৰত 20MP ছেলফি কেমেৰা । এই ফোনটোৱে 8K ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং পৰ্যন্ত সমৰ্থন কৰে । বেটাৰীৰ জীৱনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াত এটা ডাঙৰ 6,000mAh বেটাৰী আছে যিয়ে 80W ফাষ্ট চাৰ্জিং আৰু 50W বেতাঁৰ চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰে ।
ইউৰোপত ইয়াৰ মূল্য 1999 ইউৰো, যাৰ অৰ্থ হ’ল প্ৰায় 2.14 লাখ টকা । ইয়াক Pantone Blackened Blue আৰু Pantone Lily White ৰঙত উপলব্ধ কৰা হ’ব । মটৰ’লাই ফিফা বিশ্বকাপ 26 কলেকচন এডিচনৰ বিশেষ ব্যৱস্থাও মুকলি কৰিছে, য’ত ফুটবল থিমযুক্ত ডিজাইন, 24k গোল্ড প্লেটেড এচেণ্ট আৰু এক সুকীয়া ‘26’ ব্ৰেণ্ডিং আছে ।
আনহাতে Motorola Edge 70 Fusion এ মিড প্ৰিমিয়াম কেটেগৰীক লক্ষ্য কৰি লৈছে । ইয়াত আছে Snapdragon 7s Gen 3 প্ৰচেছৰ আৰু 5,200mAh বেটাৰী । মূল্য এতিয়াও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই যদিও লেটিন আমেৰিকা, EMEA আৰু এছিয়া প্ৰশান্ত মহাসাগৰীয় অঞ্চলৰ নিৰ্বাচিত বজাৰত ই উপলব্ধ হ’ব ।
