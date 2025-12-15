Motorola ই ভাৰতত মুকলি কৰিলে Motorola Edge 70; আৰম্ভণি মূল্য কিমান ?

ETV Bharat / technology

5000 mAh বেটাৰী, 50 মেগাপিক্সেল ৰিয়াৰ কেমেৰাৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Motorola Edge 70 ৷ মূল্য, বিশেষত্ব, অফাৰ আদিৰ বিষয়ে জানো আহক ---

29,999 টকা মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ’ল Motorola Edge 70 (Motorola)
December 15, 2025

হায়দৰাবাদ: সোমবাৰে ভাৰতত স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা কোম্পানী Motorola ই Edge লাইনআপৰ শেহতীয়া সংযোজন হিচাপে মুকলি কৰে Motorola Edge 70 । নতুন হেণ্ডছেটটো অনলাইন আৰু অফলাইন দুয়োটাতে একাধিক খুচুৰা চেনেলৰ জৰিয়তে তিনিটা পেনটন ৰঙৰ ৰূপত উপলব্ধ হ’ব । নতুন Motorola Edge 70 ক শক্তি প্ৰদান কৰিছে কোৱালকমৰ স্নেপড্ৰেগন 7 জেন 4 চিপছেটে। ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত 5000 mAh ছিলিকন কাৰ্বন বেটাৰী আছে । ইয়াৰ উপৰিও ফোনটোত 68W তাঁৰযুক্ত আৰু 15W বেতাঁৰ ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থিত । ইয়াত 50 মেগাপিক্সেলৰ ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট আছে, যিটো বৰ্গক্ষেত্ৰৰ আকৃতিৰ কেমেৰা মডিউলৰ ভিতৰত ৰখা হৈছে ।

ভাৰতত Motorola Edge 70 ৰ মূল্য, উপলব্ধতা

ভাৰতত Motorola Edge 70 ৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে 8GB ৰেম আৰু 256GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে একমাত্ৰ ভেৰিয়েন্টৰ বাবে 29,999 টকা । অৱশ্যে কোম্পানীটোৱে নিৰ্বাচিত বেংক কাৰ্ডত 1000 টকাৰ বেংক ৰেহাই আগবঢ়াইছে ।

ভাৰতত এই ফোনটো ফ্লিপকাৰ্ট, মটৰ’লা ইণ্ডিয়া অনলাইন ষ্ট’ৰ আৰু অন্যান্য অফলাইন খুচুৰা চেনেলৰ জৰিয়তে 23 ডিচেম্বৰৰ পৰা বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি কৰা হ’ব । Motorola Edge 70 পেণ্টন ব্ৰঞ্জ গ্ৰীণ, পেণ্টন গেজেট গ্ৰে আৰু পেণ্টন লিলি পেড ৰঙৰ ৰূপত আগবঢ়োৱা হ’ব ।

29,999 টকা মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ’ল Motorola Edge 70 (Motorola)

Motorola Edge 70 স্পেচিফিকেশন, বৈশিষ্ট্য

নতুন Motorola Edge 70 এণ্ড্ৰইড 16 ত চলিব, হেলো ইউআইৰ সৈতে আৰু ইয়াত তিনিটা ডাঙৰ এণ্ড্ৰইড উন্নীতকৰণ আৰু চাৰি বছৰৰ বাবে নিৰাপত্তা আপডেট পোৱা যাব বুলি কোম্পানীয়ে উল্লেখ কৰিছে । ইয়াত 120Hz পৰ্যন্ত ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে 6.7 ইঞ্চি 1.5K AMOLED ডিছপ্লে, 4,500 নিট পৰ্যন্ত শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা, গৰিলা গ্লাছ 7i সুৰক্ষা, ডলবি ভিজন আৰু HDR10+ কন্টেন্টৰ বাবে সমৰ্থিত । ফোনটোত ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে IP68 + IP69 ৰেটিং আছে আৰু MIL-STD-810H মিলিটাৰী গ্ৰেডৰ স্থায়িত্বৰ প্ৰমাণপত্ৰ আছে ।

এই হেণ্ডছেটটোত কোৱালকমৰ স্নেপড্ৰেগন 7 জেন 4 চিপছেট আছে, য’ত 8GB LPDDR5x ৰেম আৰু 256GB ইউএফএছ 3.1 অনব’ৰ্ড ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । শেহতীয়া মটৰ’লা স্মাৰ্টফোনটোত মট’ এআই সঁজুলিও আছে, য’ত আছে নেক্সট মুভ, কেচ মি আপ 2.0, পে এটেনচন 2.0, ৰিমেম্বাৰ ডিছ + ৰিকাল আৰু কো-পাইলট ।

অপটিক্সৰ বাবে Motorola Edge 70 এ ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট লাভ কৰে, যাৰ হেডলাইন হৈছে অপটিকেল ইমেজ ষ্টেবিলাইজেচন (অ’আইএছ)ৰ সৈতে 50 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমেৰী কেমেৰা । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত 50 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰাৱাইড কেমেৰা আৰু থ্ৰী ইন ৱান লাইট চেন্সৰ আছে । সন্মুখত ইয়াত 50 মেগাপিক্সেলৰ ছেলফি কেমেৰা দিয়া হৈছে । ফোনটোৱে 60fps ত 4K ৰিজ’লিউচনৰ ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ সক্ষম । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত AI ভিডিঅ' বৃদ্ধি, AI একচন শ্বট আৰু AI ফটো বৃদ্ধি সঁজুলি আছে ।

29,999 টকা মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ’ল Motorola Edge 70 (Motorola)

5000 mAh ছিলিকন কাৰ্বন বেটাৰী পেক কৰা Motorola Edge 70 য়ে 31 ঘণ্টালৈকে “অবিৰত ভিডিঅ’ প্লেবেক” প্ৰদান কৰিব বুলি দাবী কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত 68W তাঁৰযুক্ত আৰু 15W বেতাঁৰ ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থন আছে । ইয়াৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট গ্ৰেডৰ এলুমিনিয়াম ফ্ৰেম আৰু 5.99 মিলিমিটাৰ ডাঠ । হেণ্ডছেটটোৰ ওজন প্ৰায় 159 গ্ৰাম ।

