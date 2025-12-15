Motorola ই ভাৰতত মুকলি কৰিলে Motorola Edge 70; আৰম্ভণি মূল্য কিমান ?
5000 mAh বেটাৰী, 50 মেগাপিক্সেল ৰিয়াৰ কেমেৰাৰ সৈতে ভাৰতত মুকলি হ’ল Motorola Edge 70 ৷ মূল্য, বিশেষত্ব, অফাৰ আদিৰ বিষয়ে জানো আহক ---
Published : December 15, 2025 at 2:04 PM IST
হায়দৰাবাদ: সোমবাৰে ভাৰতত স্মাৰ্টফোন নিৰ্মাতা কোম্পানী Motorola ই Edge লাইনআপৰ শেহতীয়া সংযোজন হিচাপে মুকলি কৰে Motorola Edge 70 । নতুন হেণ্ডছেটটো অনলাইন আৰু অফলাইন দুয়োটাতে একাধিক খুচুৰা চেনেলৰ জৰিয়তে তিনিটা পেনটন ৰঙৰ ৰূপত উপলব্ধ হ’ব । নতুন Motorola Edge 70 ক শক্তি প্ৰদান কৰিছে কোৱালকমৰ স্নেপড্ৰেগন 7 জেন 4 চিপছেটে। ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত 5000 mAh ছিলিকন কাৰ্বন বেটাৰী আছে । ইয়াৰ উপৰিও ফোনটোত 68W তাঁৰযুক্ত আৰু 15W বেতাঁৰ ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থিত । ইয়াত 50 মেগাপিক্সেলৰ ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট আছে, যিটো বৰ্গক্ষেত্ৰৰ আকৃতিৰ কেমেৰা মডিউলৰ ভিতৰত ৰখা হৈছে ।
ভাৰতত Motorola Edge 70 ৰ মূল্য, উপলব্ধতা
At just 5.99mm, the motorola edge 70 combines ultra-slim engineering with Pantone curated colours.— Motorola India (@motorolaindia) December 15, 2025
Sale starts 23rd December at ₹28,999* on Flipkart, https://t.co/azcEfy2uaW and leading retail stores.#MotorolaEdge70 #Motorola #ImpossiblyThinYetUncompromised pic.twitter.com/sy0CsuqrfI
ভাৰতত Motorola Edge 70 ৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে 8GB ৰেম আৰু 256GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে একমাত্ৰ ভেৰিয়েন্টৰ বাবে 29,999 টকা । অৱশ্যে কোম্পানীটোৱে নিৰ্বাচিত বেংক কাৰ্ডত 1000 টকাৰ বেংক ৰেহাই আগবঢ়াইছে ।
ভাৰতত এই ফোনটো ফ্লিপকাৰ্ট, মটৰ’লা ইণ্ডিয়া অনলাইন ষ্ট’ৰ আৰু অন্যান্য অফলাইন খুচুৰা চেনেলৰ জৰিয়তে 23 ডিচেম্বৰৰ পৰা বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি কৰা হ’ব । Motorola Edge 70 পেণ্টন ব্ৰঞ্জ গ্ৰীণ, পেণ্টন গেজেট গ্ৰে আৰু পেণ্টন লিলি পেড ৰঙৰ ৰূপত আগবঢ়োৱা হ’ব ।
Motorola Edge 70 স্পেচিফিকেশন, বৈশিষ্ট্য
নতুন Motorola Edge 70 এণ্ড্ৰইড 16 ত চলিব, হেলো ইউআইৰ সৈতে আৰু ইয়াত তিনিটা ডাঙৰ এণ্ড্ৰইড উন্নীতকৰণ আৰু চাৰি বছৰৰ বাবে নিৰাপত্তা আপডেট পোৱা যাব বুলি কোম্পানীয়ে উল্লেখ কৰিছে । ইয়াত 120Hz পৰ্যন্ত ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে 6.7 ইঞ্চি 1.5K AMOLED ডিছপ্লে, 4,500 নিট পৰ্যন্ত শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা, গৰিলা গ্লাছ 7i সুৰক্ষা, ডলবি ভিজন আৰু HDR10+ কন্টেন্টৰ বাবে সমৰ্থিত । ফোনটোত ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে IP68 + IP69 ৰেটিং আছে আৰু MIL-STD-810H মিলিটাৰী গ্ৰেডৰ স্থায়িত্বৰ প্ৰমাণপত্ৰ আছে ।
এই হেণ্ডছেটটোত কোৱালকমৰ স্নেপড্ৰেগন 7 জেন 4 চিপছেট আছে, য’ত 8GB LPDDR5x ৰেম আৰু 256GB ইউএফএছ 3.1 অনব’ৰ্ড ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । শেহতীয়া মটৰ’লা স্মাৰ্টফোনটোত মট’ এআই সঁজুলিও আছে, য’ত আছে নেক্সট মুভ, কেচ মি আপ 2.0, পে এটেনচন 2.0, ৰিমেম্বাৰ ডিছ + ৰিকাল আৰু কো-পাইলট ।
অপটিক্সৰ বাবে Motorola Edge 70 এ ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট লাভ কৰে, যাৰ হেডলাইন হৈছে অপটিকেল ইমেজ ষ্টেবিলাইজেচন (অ’আইএছ)ৰ সৈতে 50 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমেৰী কেমেৰা । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত 50 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰাৱাইড কেমেৰা আৰু থ্ৰী ইন ৱান লাইট চেন্সৰ আছে । সন্মুখত ইয়াত 50 মেগাপিক্সেলৰ ছেলফি কেমেৰা দিয়া হৈছে । ফোনটোৱে 60fps ত 4K ৰিজ’লিউচনৰ ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ সক্ষম । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত AI ভিডিঅ' বৃদ্ধি, AI একচন শ্বট আৰু AI ফটো বৃদ্ধি সঁজুলি আছে ।
5000 mAh ছিলিকন কাৰ্বন বেটাৰী পেক কৰা Motorola Edge 70 য়ে 31 ঘণ্টালৈকে “অবিৰত ভিডিঅ’ প্লেবেক” প্ৰদান কৰিব বুলি দাবী কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত 68W তাঁৰযুক্ত আৰু 15W বেতাঁৰ ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থন আছে । ইয়াৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট গ্ৰেডৰ এলুমিনিয়াম ফ্ৰেম আৰু 5.99 মিলিমিটাৰ ডাঠ । হেণ্ডছেটটোৰ ওজন প্ৰায় 159 গ্ৰাম ।
