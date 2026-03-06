7000 mAh বেটাৰী আৰু চ’নী কেমেৰাৰে সৈতে মুকলি হ’ল Motorola Edge 70 Fusion
Motorola Edge 70 Fusion স্নেপড্ৰেগন 7s জেন 4 চিপছেটৰ দ্বাৰা চালিত । তিনিটা ভেৰিয়েণ্টত Motorola ই মুকলি কৰিছে এই নতুন স্মাৰ্টফোনটো ৷ বিতংকৈ জানো আহক---
Published : March 6, 2026 at 1:35 PM IST
হায়দৰাবাদ: শুকুৰবাৰে ভাৰতত মুকলি কৰা হয় Motorola Edge 70 Fusion । এই হেণ্ডছেটটোত কোৱালকমৰ স্নেপড্ৰেগন 7এছ জেন 4 চিপছেট আছে আৰু ইয়াত 144 হাৰ্টজ ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে 6.78 ইঞ্চিৰ 1.5K এমোলেড ডিছপ্লে আছে । ইয়াত অপটিকেল ইমেজ ষ্টেবিলাইজেচনৰ সৈতে 50 মেগাপিক্সেলৰ চ’নী LYT-710 প্ৰাইমেৰী ৰিয়াৰ কেমেৰা আৰু 68W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 7000 mAh বেটাৰী আছে । এই ফোনটো এণ্ড্ৰইড 16 ভিত্তিক হেলো ইউআইত চলিব আৰু অহা সপ্তাহত বিস্তৃত উপলব্ধতাৰ পূৰ্বে আজি প্ৰথমে সীমিত আগতীয়া বিক্ৰীৰ উইণ্ড’ত উপলব্ধ হ’ব ।
ভাৰতত Motorola Edge 70 Fusion ৰ মূল্য, উপলব্ধতা
motorola edge 70 fusion brings the world’s first 50MP Sony LYTIA™ 710 camera with motoAI for smarter photos & ultra-smooth 4K video.— Motorola India (@motorolaindia) March 6, 2026
Sale starts 12 March on Flipkart, https://t.co/YA8qpSXba4 & retail stores.
Starting ₹24,999*.#Edge70Fusion pic.twitter.com/MG0fauL8Wv
ভাৰতত Motorola Edge 70 Fusion ৰ মূল্য আৰম্ভ হৈছে 8GB + 128GB ভেৰিয়েন্টৰ বাবে 26,999, আনহাতে 8GB + 256GB আৰু 12GB + 256GB ভেৰিয়েন্টৰ মূল্য ক্ৰমে 29,999 টকা আৰু 32,999 টকা ।
|ভেৰিয়েণ্ট
|মূল্য
|8GB ৰেম + 128GB ষ্টোৰেজ
|26,999 টকা
|8GB ৰেম + 256GB ষ্টোৰেজ
|29,999 টকা
|12GB jৰেম + 256GB ষ্টেৰেজ
|32,999 টকা
গ্ৰাহকে HDFC আৰু Axis বেংকৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি কৰা ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত 2000 টকাৰ তৎক্ষণাত ৰেহাই বা যোগ্য ডিভাইচত 2000 টকাৰ এক্সচেঞ্জ বোনাছ লাভ কৰিব । এই অফাৰসমূহৰ সৈতে কাৰ্যকৰী আৰম্ভণি মূল্য 24,999 টকা ।
হেণ্ডছেটটো Pantone Blue Surf, Pantone Country Air আৰু Pantone Silhouette ৰঙৰ বিকল্পত উপলব্ধ । আজি অৰ্থাৎ 6 মাৰ্চৰ দুপৰীয়া 12 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজাৰ ভিতৰত ফ্লিপকাৰ্টৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ বুকিং কৰিব পৰা যাব এই স্মাৰ্টফোনটো । 12 মাৰ্চৰ পৰা নিশা 12 বজাৰ পৰা ফ্লিপকাৰ্ট, মটৰ’লা ইণ্ডিয়াৰ ৱেবছাইট আৰু সমগ্ৰ ভাৰতৰ খুচুৰা বিপণীত মুকলি বিক্ৰী আৰম্ভ হ’ব ।
Motorola Edge 70 Fusion বৈশিষ্ট্য, বিশেষত্ব
Motorola Edge 70 Fusion ত আছে 6.78 ইঞ্চি ছুপাৰ HD 1.5K (1272×2772 পিক্সেল) এক্সট্ৰিম এমোলেড ডিছপ্লে যাৰ ৰিফ্ৰেছ ৰেট 144 হাৰ্টজ, HDR10+ সমৰ্থন আৰু 5200 নীটৰ শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা । পেনেলে 10-বিট ৰঙৰ গভীৰতা আৰু 100 শতাংশ DCI-P3 ৰঙৰ গেম আৰু কৰ্নিং গৰিলা গ্লাছ 7i সুৰক্ষা সমৰ্থিত ।
স্মাৰ্টফোনটোত স্নেপড্ৰেগন 7এছ জেন 4 চিপছেট আছে, য’ত 12GB পৰ্যন্ত ৰেম আৰু 256GB পৰ্যন্ত অনব’ৰ্ড ষ্ট’ৰেজ আছে । ইয়াক এণ্ড্ৰইড 16 ভিত্তিক হেলো ইউআইৰ সৈতে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াত তিনিটা OS উন্নীতকৰণ আৰু পাঁচ বছৰৰ বাবে সুৰক্ষা আপডেট লাভ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে ।
অপটিক্সৰ বাবে Motorola Edge 70 Fusion এ f/1.8 এপাৰচাৰ আৰু অপটিকেল ইমেজ ষ্টেবিলাইজেচনৰ সৈতে 50 মেগাপিক্সেল চ’নী LYTIA 710 চেন্সৰৰ নেতৃত্বত ডুৱেল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে, লগতে 120 ডিগ্ৰী ফিল্ড অৱ ভিউৰ সৈতে 13 মেগাপিক্সেল আল্ট্ৰা-ৱাইড শ্বুটাৰ আছে যিয়ে মেক্ৰ’ ফটোগ্ৰাফীও সমৰ্থন কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত আছে ডেডিকেটেড 3-ইন-1 লাইট চেন্সৰ । ইয়াৰ উপৰিও ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলৰ বাবে 32 মেগাপিক্সেলৰ ফ্ৰন্ট কেমেৰাও আছে । এই হেণ্ডছেটটোৱে 30fps ত 4K ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং সমৰ্থন কৰে ।
Motorola Edge 70 Fusion ত প্ৰক্সিমিটি চেন্সৰ, এম্বিয়েণ্ট লাইট চেন্সৰ, এক্সিলেৰ’মিটাৰ, জাইৰস্কোপ, এছ এ আৰ চেন্সৰ, মেগনেটোমিটাৰ আৰু চেন্সৰ হাবৰ দৰে চেন্সৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । সুৰক্ষাৰ বাবে ই এটা ইন-ডিছপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ আৰু ফেচ আনলক সমৰ্থন প্ৰদান কৰে । হেণ্ডছেটটোত ডলবি এটমছ সমৰ্থনৰ সৈতে ডুৱেল ষ্টেৰিঅ’ স্পীকাৰো আছে ।
Motorola ই Edge 70 Fusion ত 7000mAh বেটাৰী পেক কৰিছে আৰু ইয়াৰ সমৰ্থন আছে 68W টাৰ্বোপাৱাৰ ফাষ্ট চাৰ্জিঙৰ বাবে । ফোনটোৱে ডুৱেল নেনো ছিম স্লট সমৰ্থন কৰে আৰু 5G, 4G LTE, 3G, 2G, Wi-Fi 6E, ব্লুটুথ 6.0, NFC, GPS, A-GPS, GLONASS আৰু Galileoকে ধৰি সংযোগ বিকল্প প্ৰদান কৰে । ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে IP68 আৰু IP69 ৰেটিং বহন কৰা এই ফোনটোত MIL-STD-810H স্থায়িত্ব প্ৰমাণপত্ৰ আছে । হেণ্ডছেটটোৰ জোখ 162.76 x 75.60x7.99 মিমি আৰু ওজন193 গ্ৰাম ।
