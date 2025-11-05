15,999 টকা আৰম্ভণি মূল্যত ভাৰতত মুকলি হ’ল Moto G67 Power 5G
আজি ভাৰতত মুকলি কৰা হয় Moto G67 Power 5G ৷ মটৰ’লা ইণ্ডিয়াৰ অনলাইন ষ্ট’ৰ আৰু ফ্লিপকাৰ্টৰ জৰিয়তে ভাৰতত উপলব্ধ হ’ব এই নতুন স্মাৰ্টফোনটো ।
Published : November 5, 2025 at 4:44 PM IST
হায়দৰাবাদ: কোম্পানীটোৰ G ছিৰিজৰ শেহতীয়া সংযোজন হিচাপে ভাৰতত বুধবাৰে মুকলি কৰা হয় Moto G67 Power 5G । এই হেণ্ডছেটটোত স্নেপড্ৰেগন 7S জেন 2 চিপছেট আছে, য’ত 7000mAh চিলিকন-কাৰ্বন বেটাৰী আছে । ইয়াক তিনিটা পেনটন-কিউৰেটেড ৰঙৰ ৰূপ আৰু দুটা সংৰক্ষণ কনফিগাৰেচনত প্ৰদান কৰা হ’ব । নতুনকৈ মুকলি কৰা Moto G67 Power 5G ফ্লিপকাৰ্ট আৰু কোম্পানীটোৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে দেশত বিক্ৰী কৰা হ’ব । ইয়াত ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ইউনিট আছে, যাৰ হেডলাইন হৈছে 50 মেগাপিক্সেলৰ চেন্সৰ । সন্মুখত ইয়াত 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে 6.7 ইঞ্চি ডিছপ্লে আছে ।
ভাৰতত Moto G67 Power 5G মূল্য, উপলব্ধতা
The all-new #MotoG67POWER packs a 7000mAh Silicon-Carbon battery, 50MP Sony LYT-600 camera with 4K on all lenses & Snapdragon® 7s Gen 2 power — all in a sleek, durable design with Gorilla Glass 7i.— Motorola India (@motorolaindia) November 5, 2025
Sale starts Nov 12 at ₹14,999* on Flipkart & https://t.co/azcEfy2uaW. pic.twitter.com/0mIzuMXtro
Moto G67 Power 5G ৰ মূল্য আৰম্ভ হয় 8GB ৰেম + 128GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে বেছ ভেৰিয়েণ্টৰ বাবে ভাৰতত 15,999 টকা । ইফালে, 8GB ৰেম আৰু 256GB ষ্ট’ৰেজ প্ৰদান কৰা ইয়াৰ টপ অৱ দ্য লাইন বিকল্পও পিছত উপলব্ধ হ’ব । এটা পৰিচয়মূলক অফাৰৰ অংশ হিচাপে দেশত এই ফোনটোৰ বেচ ভেৰিয়েন্ট উপলব্ধ হ’ব 14,999 টকা ।
12 নৱেম্বৰত কোম্পানীটোৰ অনলাইন ষ্ট’ৰ আৰু ফ্লিপকাৰ্টৰ জৰিয়তে বিক্ৰী আৰম্ভ হ’ব এই নতুন হেণ্ডছেটটো । Moto G67 Power 5G পেনটন পেৰাচুট পাৰ্পল, পেণ্টন ব্লু কিউৰাকাও, আৰু পেণ্টন চিলেণ্ট্ৰ’ ৰঙৰ ৰূপত উপলব্ধ ।
Moto G67 Power 5G স্পেচিফিকেশন, বৈশিষ্ট্য
Moto G67 Power 5G হৈছে এটা ডুৱেল ছিম ফোন যিটো এণ্ড্ৰ’ইড 15 ভিত্তিক Hello UX ত চলিব । কোম্পানীটোৱে ফোনটোৰ বাবে এটা অ’ এছ উন্নীতকৰণ আৰু তিনি বছৰৰ বাবে ছিকিউৰিটি পেচ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । ইয়াত 6.7 ইঞ্চি ফুল-এইচডি+ (1,080×2,400 পিক্সেল) এলচিডি স্ক্ৰীণ আছে যাৰ সৈতে 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেট, 391ppi পিক্সেল ঘনত্ব, 20:9 এস্পেক্ট ৰেচিঅ’ আৰু 85.97 শতাংশ স্ক্ৰীণ-টু-বডি ৰেচিঅ’ আছে । ইয়াত HDR10+ সমৰ্থন আৰু Corning Gorilla 7i সুৰক্ষা পোৱা যায় । মটৰ’লাই দাবী কৰিছে যে তেওঁলোকৰ নতুন G ছিৰিজৰ ফোনটো MIL-810H মিলিটাৰী গ্ৰেড ড্ৰপ প্ৰটেকচনৰ সৈতেও প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
নতুন Moto G67 Power 5G ৰ শক্তি প্ৰদান কৰা হৈছে Qualcomm ৰ octa core 4nm Snapdragon 7s Gen 2 চিপছেট, যিয়ে 2.4GHz ৰ শীৰ্ষ ঘড়ী গতি প্ৰদান কৰে আৰু এটা Adreno GPU ৰ সৈতে সংযুক্ত । হেণ্ডছেটটোত 8GB ৰেম আছে, যিটো ৰেম বুষ্ট 4.0 ৰ জৰিয়তে 24GB লৈকে সম্প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰি । তদুপৰি ইয়াত 256GB পৰ্যন্ত অনব’ৰ্ড ষ্ট’ৰেজ আছে । ফোনটোত নিৰাপত্তাৰ বাবেও ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট স্ক্যানাৰ পোৱা যায় । ফোনটোত গুগলৰ জেমিনী এআই ভইচ এচিষ্টেন্সো উপলব্ধ ।
When everyone powered down, he powered through.— Motorola India (@motorolaindia) November 5, 2025
The all-new #MotoG67POWER is built to #NeverMissOut — with a 7000mAh Silicon-Carbon battery, 50MP Sony LYT-600 camera with 4K on all lenses, & Snapdragon® 7s Gen 2.
Sale starts Nov 12 at ₹14,999* on Flipkart pic.twitter.com/bRdHLawAOn
ফটো আৰু ভিডিঅ’ৰ বাবে Moto G67 Power 5G ত ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ দিয়া হৈছে । ইয়াত f/1.8 এপাৰচাৰৰ সৈতে 50 মেগাপিক্সেলৰ চ’নী LYT-600 মেইন কেমেৰা, f/2.2 এপাৰচাৰৰ সৈতে 8 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰাৱাইড কেমেৰা আৰু “টু-ইন-ৱান ফ্লিকাৰ” কেমেৰা পোৱা গৈছে । সন্মুখত ইয়াত 32 মেগাপিক্সেল (f/2.2) ছেলফি কেমেৰা আছে । নতুন Moto G67 Power 5G য়ে 30fps ত ফুল-এইচডি ৰিজ’লিউচন ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে আৰু ই ডুৱেল কেপচাৰ, টাইমলেপছ, শ্লো মোচন আৰু অডিঅ’ জুম মোড সমৰ্থিত ।
Moto G67 Power 5G ত আছে প্ৰক্সিমিটি চেন্সৰ, এক্সিলেৰ’মিটাৰ, এম্বিয়েণ্ট লাইট চেন্সৰ, জাইৰস্কোপ, এছ এ আৰ চেন্সৰ আৰু ই-কম্পাছ । ই সংযোগৰ বাবে 5G, ডুৱেল-বেণ্ড ৱাই-ফাই, ব্লুটুথ 5.1, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS আৰু BeiDou সমৰ্থন কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত ডলবি এটমছ আৰু হাই-ৰেছ অডিঅ’ সমৰ্থনৰ সৈতে ডুৱেল ষ্টেৰিঅ’ স্পীকাৰ ছেটআপ আছে । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই হেণ্ডছেটটোৰ ধূলি আৰু স্প্লেছ ৰেজিষ্টেন্সৰ বাবে IP64 ৰেটিং আছে । ইয়াৰ পিছফালৰ পেনেলত ভেগান লেদাৰ ফিনিচিংও আছে ।
Power that never quits ⚡— Motorola India (@motorolaindia) November 5, 2025
Meet the all-new #MotoG67POWER — with a 7000mAh Silicon-Carbon battery, 50MP Sony LYT-600 camera with 4K on all lenses & Snapdragon® 7s Gen 2. Enjoy a 6.7" 120hz fhd+ display, dual stereo speakers & gorilla glass 7i.
sale starts nov 12 at ₹14,999*. pic.twitter.com/ZT8UOvT7dA
ইয়াত 30W তাঁৰযুক্ত ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 7,000mAh ছিলিকন-কাৰ্বন বেটাৰী পেক কৰা হৈছে । Moto G67 Power 5G ত 130 ঘণ্টা মিউজিক প্লেবেক, 33 ঘণ্টা ভিডিঅ’ প্লেবেক, 28 ঘণ্টা ৱেব ব্ৰাউজিং আৰু 49 ঘণ্টা কলিং বেকআপৰ সুবিধা পোৱাৰ দাবী কৰা হৈছে । ইয়াৰ জোখ 166.23×76.5×8.6 মিমি, আনহাতে ওজন প্ৰায় 210 গ্ৰাম ।
লগতে পঢ়ক