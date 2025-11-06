7,000mAh বেটাৰীৰ সৈতে বিশ্ব বজাৰত মুকলি হ’ল Moto G57 Power ৰ লগতে Moto G57
Moto G57 ত 30W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে সৰু 5,200mAh বেটাৰী আছে ।
Published : November 6, 2025 at 11:34 AM IST
হায়দৰাবাদ: বুধবাৰে একাংশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত লেন’ভ’ৰ মালিকানাধীন ব্ৰেণ্ডৰ শেহতীয়া বাজেট স্মাৰ্টফোন হিচাপে মুকলি কৰা হৈছে Moto G57 Power আৰু Moto G57 । নতুন মট’ G ছিৰিজৰ ফোনসমূহত স্নেপড্ৰেগন 6S জেন 4 চিপছেট আৰু 6.72 ইঞ্চিৰ ডিছপ্লে আছে । Moto G57 Power ত 7,000mAh বেটাৰী আছে, আনহাতে Moto G57 ত 5,200mAh বেটাৰী আছে । দুয়োটা মডেলতে চ’নী LYT-600 চেন্সৰৰ সৈতে 50 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমেৰী কেমেৰা আছে । ধূলি আৰু পানী প্ৰতিৰোধৰ বাবে আছে IP64 ৰেটিং ।
Moto G57 Power, Moto G57 মূল্য আৰু উপলব্ধতা
Moto G57 Power ৰ মূল্য 279 ইউৰো (প্ৰায় 28,000 টকা) । বৰ্তমান ইউৰোপত কোম্পানী ৱেবছাইট আৰু অন্যান্য খুচুৰা অংশীদাৰৰ জৰিয়তে Pantone Corsair, Pantone Fluidity, আৰু Pantone Pink Lemonade ৰঙৰ বিকল্পৰ জৰিয়তে উপলব্ধ ।
ভেনিলা Moto G57 ৰ মূল্য 249 ইউৰো (প্ৰায় 25 হাজাৰ টকা) আৰু কোম্পানীটোৰ ৱেবছাইট আৰু নিয়মীয়া খুচুৰা অংশীদাৰৰ জৰিয়তে মধ্যপ্ৰাচ্যত বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি কৰা হ’ব । এই বাতৰি লিখাৰ সময়লৈকে মটৰ’লাৰ ইউ কে ৱেবছাইটত এই হেণ্ডছেটটো তালিকাভুক্ত হোৱা নাই ।
Moto G57 শক্তি, Moto G57 স্পেচিফিকেশন
ডুৱেল ছিম (নেনো ছিম + ই-ছিম) মট’ G57 পাৱাৰ এণ্ড্ৰ’ইড 16 ত চলিব আৰু ইয়াত 6.72 ইঞ্চি ফুল-এইচডি+ (1080×2400 পিক্সেল) LCD পেনেল আছে যাৰ সৈতে 120 হাৰ্টজ ৰিফ্ৰেছ ৰেট আৰু 20:9 এস্পেক্ট ৰেচিঅ’ আৰু 391PPP পিক্সেল ঘনত্ব আছে । ডিছপ্লেটোৱে পিক ব্ৰাইটনেছ মোডত 1050 নিট পৰ্যন্ত উজ্জ্বলতা প্ৰদান কৰিব বুলি কোম্পানীয়ে দাবী কৰিছে । ডিছপ্লেত আছে কৰ্নিং গৰিলা গ্লাছ 7i প্ৰটেকচন ।
দুয়োটা হেণ্ডছেট স্নেপড্ৰেগন 6S জেন 4 চিপত চলিব, লগতে 8GB পৰ্যন্ত ৰেম আৰু 256GB ষ্ট’ৰেজ আছে । উপলব্ধ ৰেমক ভাৰ্চুৱেলি 24GB লৈকে সম্প্ৰসাৰিত কৰিব পাৰি ৰেম বুষ্ট 4.0 প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত, যিয়ে স্মাৰ্টফোনত অব্যৱহৃত ষ্ট’ৰেজ ব্যৱহাৰ কৰে ।
Moto G57 আৰু Moto G57 Power ত ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ আছে য’ত 50 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমেৰী চ’নী LYT-600 চেন্সৰৰ লগতে 4 মেগাপিক্সেলৰ আল্ট্ৰাৱাইড কেমেৰা আৰু 3-ইন-1 লাইট চেন্সৰ আছে । ইয়াৰ উপৰিও সন্মুখত 8 মেগাপিক্সেলৰ ছেলফি কেমেৰা আছে ।
Moto G57 Power ৰ সংযোগ বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে ৱাই-ফাই, ব্লুটুথ 5.1, জিপিএছ, এ-জিপিএছ, গ্ল’নাছ, গেলিলিও, কিউজেডএছএছ, বেইড’, 3.5 মিমি হেডফোন জেক আৰু এটা ইউএছবি টাইপ-চি প’ৰ্ট । হেণ্ডছেটটোত এটা কাষত মাউণ্ট কৰা ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু বায়’মেট্ৰিক প্ৰমাণীকৰণৰ বাবে ফেচ আনলক বৈশিষ্ট্য সমৰ্থন কৰে । অনব'ৰ্ডত থকা আন চেন্সৰসমূহ হ'ল এম্বিয়েণ্ট লাইট চেন্সৰ, এক্সিলেৰ'মিটাৰ, ই-কম্পাছ, জাইৰস্কোপ, চেন্সৰ হাব, প্ৰক্সিমিটি আৰু SAR চেন্সৰ । স্মাৰ্টফোনটোত ডলবি এটমছ আৰু হাই-ৰেছ অডিঅ’ৰ সমৰ্থনৰ সৈতে ষ্টেৰিঅ’ স্পীকাৰ আছে ।
Moto G57 Power ত 30W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 7,000mAh বেটাৰী আছে । এই বেটাৰীয়ে এটা চাৰ্জত 60 ঘণ্টালৈকে বেটাৰী লাইফ দিব পাৰে বুলি দাবী কৰা হৈছে । স্মাৰ্টফোনটোৱে মিলিটাৰী গ্ৰেডৰ স্থায়িত্বৰ বাবে IP64 ডাষ্ট আৰু ৱাটাৰ ৰেজিষ্টেন্স ৰেটিং আৰু MIL-STD-810H6 প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰে । হেণ্ডছেটটোৰ জোখ 166.23×76.50×8.60 মিমি আৰু ওজন 210.6 গ্ৰাম ।
Moto G57 এ Power ভেৰিয়েন্টৰ সৈতে সকলো মূল স্পেচিফিকেশন শ্বেয়াৰ কৰে, কিন্তু ষ্টেণ্ডাৰ্ড মডেলত অলপ সৰু 5,200mAh বেটাৰী আছে, একে সময়তে একেটা 30W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থন কৰে ।
