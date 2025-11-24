ভাৰতত মুকলি হ’ল Moto G57 Power; আৰম্ভণি মূল্য কিমান ?
আজি ভাৰতত মুকলি কৰা হয় Moto G57 Power । এই ফোনটোৰ বিষয়ে জানো আহক ---
Published : November 24, 2025 at 3:57 PM IST
হায়দৰাবাদ: আজি 24 নৱেম্বৰৰ দিনা ভাৰতত মুকলি কৰা হয় Moto G57 Power 5G । ই মটৰ’লাৰ শেহতীয়া বাজেট স্মাৰ্টফোন । এই ফোনটোৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হৈছে ইয়াৰ 7,000mAh বেটাৰী, যিটো 30W তাঁৰযুক্ত ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে উপলব্ধ । প্ৰচেছৰৰ বাবে কোম্পানীয়ে মুকলি কৰিছে কোৱালকমৰ স্নেপড্ৰেগন 6S জেন 4 চিপছেট, যিটো 8GB ৰেম আৰু 128GB ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে আহে । Moto G57 Power 5G ৰ মূল্য 14,999 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হয়, য’ত 8GB ৰেম আৰু 128GB ষ্ট’ৰেজ আছে ।
বেচ মডেলৰ বাবে Moto G57 Power 5G ৰ মূল্য 14,999 টকাৰ পৰা আৰম্ভ আৰু ইয়াত 8GB ৰেম আৰু 128GB ষ্ট’ৰেজ আছে । অৱশ্যে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এই ফোনটো মুকলি অফাৰৰ সৈতে মাত্ৰ 12,999 টকাত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব । 3 ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব এই নতুন ফোনটোৰ বিক্ৰী । ই মটৰ’লা ইণ্ডিয়াৰ অনলাইন ষ্ট’ৰ ফ্লিপকাৰ্ট আৰু নিৰ্বাচিত খুচুৰা বিপণীত উপলব্ধ । ইয়াক Pantone Regatta, Pantone Fluidity আৰু Pantone Corsair ৰঙত মুকলি কৰা হৈছে ।
For people who move fast and stay sharp — the #motoG57POWER delivers. Snapdragon 6s Gen 4 speed, LYTIA 50MP clarity with AI, and a 7000mAh battery for 60 hours of non-stop power. Starting ₹12,999*. Sale from 3 Dec. #Motorola #BeUnstoppable pic.twitter.com/mNWwNqdAym— Motorola India (@motorolaindia) November 24, 2025
Moto G57 Power: বৈশিষ্ট্য আৰু স্পেচিফিকেশন
Moto G57 Power ত 6.72 ইঞ্চি Full HD+ LCD স্ক্ৰীণ আছে যাৰ ৰিফ্ৰেছ ৰেট 120Hz, শীৰ্ষ উজ্জ্বলতা 1050p আৰু 20:09 এস্পেক্ট ৰেচিঅ’ । এই ফোনটোত Corning Gorilla Glass 7i প্ৰটেকচন আছে । ডিছপ্লেত স্মাৰ্ট ৱাটাৰ টাচ 2.0 ও আছে ।
ফোনটোৰ প্ৰচেছৰৰ কথা ক’বলৈ গ’লে ইয়াত কোৱালকমৰ নতুন অক্টা-কোৰ 4NM স্নেপড্ৰেগন 6S জেন 4 চিপছেট আছে, 8GB এলপিডিডিআৰ4এক্স ৰেম আৰু 128GB ইণ্টাৰনেল ষ্ট’ৰেজৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে । চিপছেটৰ শীৰ্ষ ঘড়ীৰ গতি 1.8 গিগাহাৰ্টজ । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত চাৰিটা ইফিচিয়েন্সি কোৰ আছে, যাৰ শীৰ্ষ ঘড়ীৰ গতি 2.4 গিগাহাৰ্টজ ।
ফোনটোত ট্ৰিপল ৰিয়াৰ কেমেৰা ছেটআপ আছে, প্ৰাইমেৰী কেমেৰাত f/1.8 এপাৰচাৰৰ সৈতে 50MP চ’নী LYT-600 প্ৰাইমেৰী চেন্সৰ আছে । ছেকেণ্ডাৰী ৰিয়াৰ কেমেৰাত f/2.2 এপাৰচাৰ আৰু 19.5 ডিগ্ৰী ফিল্ড অৱ ভিউৰ সৈতে 8MP আল্ট্ৰাৱাইড চেন্সৰ আছে । তৃতীয়টো পিছফালৰ কেমেৰাত আছে টু ইন ৱান লাইট চেন্সৰ ।
ফোনটোৰ পিছফালৰ কেমেৰাত 60fps ত 2K ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ড কৰিব পৰা যায় । ছেলফি আৰু ভিডিঅ’ কলিঙৰ বাবে কোম্পানীয়ে f/2.2 এপাৰচাৰৰ সৈতে 8MP ফ্ৰন্ট কেমেৰা প্ৰদান কৰিছে । ফোনটোত 7,000mAh বেটাৰী আৰু 33W তাঁৰযুক্ত ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থন আছে ।
এণ্ড্ৰইড 16 ভিত্তিক অপাৰেটিং চিষ্টেমত চলি থকা এই ফোনটোত শ্বট অপ্টিমাইজেচন, অটো স্মাইল কেপচাৰ, মেজিক ইৰেজাৰ, ফটো আনব্লাৰ, ৰিইমেজিন অটো ফ্ৰেম, প’ৰ্ট্ৰেইট ব্লাৰ, প’ৰ্ট্ৰেইট লাইট, স্কাই, কালাৰ পপ আৰু চিনেমেটিক ফটোকে ধৰি কেইবাটাও এআই চালিত কেমেৰাৰ বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰা হৈছে । এই ফোনত গুগল লেন্সৰ সহায়ো দিয়া হৈছে ।
Moto G57 Power ৰ সংযোগ বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে 5G, ব্লুটুথ 5.1, ডুৱেল-বেণ্ড ৱাই-ফাই, এটা ইউএছবি টাইপ-চি পৰ্ট, জিপিএছ, এ-জিপিএছ, গ্ল’নাছ, গেলিলিও, কিউজেডএছএছ, আৰু বেইডু । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত বহুতো চেন্সৰ আৰু কাষত মাউণ্ট কৰা ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট চেন্সৰ আছে ।
