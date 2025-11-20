2025 বৰ্ষৰ সৰ্বাধিক ব্যৱহৃত পাছৱৰ্ডটো কি জানেনে ?
2025 চনৰ প্ৰতিবেদনত দেখা গৈছে যে মানুহে এতিয়াও সহজ আৰু সহজেই অনুমেয় পাছৱৰ্ড বাছি লয়, যাৰ ফলত চাইবাৰ ৰিস্ক বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
November 20, 2025
হায়দৰাবাদ: বৰ্তমানৰ সময় ডিজিটেল সময় । ইণ্টাৰনেটত সকলো উপলব্ধ, কিন্তু ইয়াক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ পাছৱৰ্ডৰ প্ৰয়োজন । টেক বিশেষজ্ঞসকলে মানুহক এটা কঠিন আৰু অনুমান কৰিব নোৱাৰা পাছৱৰ্ড ছেট কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে, কিন্তু বেছিভাগ মানুহেই তেনে কৰাত ব্যৰ্থ হয় কাৰণ আজিকালি প্ৰতিটো এপ, প্ৰতিটো ৱেবছাইট আৰু প্ৰতিটো একাউণ্টৰ বাবে বিভিন্ন পাছৱৰ্ড ছেট কৰিবলগীয়া হয় আৰু প্ৰতিটো জটিল পাছৱৰ্ড মনত ৰখাটো সহজ নহয় ।
এই সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ বহু ব্যৱহাৰকাৰীয়ে সহজ পাছৱৰ্ড নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু বিশ্বৰ হেকাৰে এই সুযোগৰ বাবে আগ্ৰহী, কিয়নো সহজ পাছৱৰ্ড তেওঁলোকৰ বাবে সহজেই অনুমান কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰকাৰীৰ তথ্য চুৰি কৰিব পাৰে আৰু যিকোনো ধৰণৰ চাইবাৰ অপৰাধ সংঘটিত কৰিব পাৰে । কিন্তু, 2025 চনত মানুহৰ প্ৰিয় পাছৱৰ্ড কি, তেওঁলোকে বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা পাছৱৰ্ডবোৰ কি আপুনি জানেনে ?
শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি 2025 চনৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় পাছৱৰ্ড হৈছে "123456"। এই প্ৰতিবেদন NordPass নামৰ এটা পাছৱৰ্ড মেনেজাৰ কোম্পানীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে । প্ৰতি বছৰে কোম্পানীটোৱে বিশ্বৰ সৰ্বাধিক ব্যৱহৃত পাছৱৰ্ডৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰে । এই প্ৰতিবেদনে আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছে যে ডিজিটেল অনুৰাগী হওক বা 60 বছৰৰ ওপৰৰ লোক হওক, পাছৱৰ্ড নিৰ্বাচনৰ অভ্যাস সকলোৰে প্ৰায় একে ।
2025 চনৰ বিশ্বৰ শীৰ্ষ 5 টা সাধাৰণ পাছৱৰ্ড
|স্থান
|পাছৱৰ্ড
|1.
|123456
|2.
|admin
|3.
|12345678
|4.
|123456789
|5.
|12345
অৰ্থাৎ সমগ্ৰ বিশ্বৰ মানুহে পাছৱৰ্ড এনেদৰে ৰাখে যেন সেয়া এপটোৰ ডিফল্ট লক ।
2025 বৰ্ষৰ ভাৰতৰ শীৰ্ষ 5 টা সাধাৰণ পাছৱৰ্ড
|স্থান
|পাছৱৰ্ড
|1.
|123456
|2.
|Pass@123
|3.
|admin
|4.
|12345678
|5.
|12345
ভাৰতৰ পৰিস্থিতি বিশ্বৰ আন দেশৰ দৰেই প্ৰায়, কিছুমান মানুহেহে “Pass@123”ৰ দৰে সামান্য আধুনিক পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰে, যিবোৰ দেখাত অলপ শক্তিশালী, কিন্তু অনুমান কৰাটোও সহজ ।
ভাৰতৰ শীৰ্ষ 200 তালিকাতো এনে পাছৱৰ্ড পোৱা গৈছিল
- পাছৱৰ্ড
- Abcd@1234
- India@123
- Kumar@123
- welcome@123
এইবোৰত নাম, দেশ আৰু সৰল আৰ্হিৰ ব্যৱহাৰ স্পষ্টভাৱে দেখা যায়, যিয়ে দেখুৱাইছে যে মানুহে অতি সহজ শব্দ আৰু সহজ সংখ্যাৰ সংমিশ্ৰণেৰে পাছৱৰ্ড ছেট কৰাটো পছন্দ কৰে ।
যুৱ ব্যৱহাৰকাৰী বনাম প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যৱহাৰকাৰী — কাৰ কি পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰৰ অভ্যাস আছে ?
নৰ্ডপাছৰ প্ৰতিবেদনত দুটা আকৰ্ষণীয় ধাৰা উন্মোচিত হৈছে:
সকলো বয়সৰ মানুহে “123456” আৰু “12345” আটাইতকৈ বেছি ব্যৱহাৰ কৰে ।
ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট যে ডিজিটেল সজাগতা বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছতো সহজ পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভ্যাস নাইকিয়া হোৱা নাই ।
পুৰণি প্ৰজন্মই ব্যৱহাৰকাৰীনামৰ পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰৱণতা থাকে – যেনে Rahul@123 বা Suresh2025
Gen Z প্ৰজন্মৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এনে পাছৱৰ্ড পছন্দ কৰে যি নাম নহয়, বৰঞ্চ মিম-শব্দ বা সংখ্যা কম্বো।
- skibidi
- 420420
- 999999
মানুহে পাছৱৰ্ড শক্তিশালী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছেনে? (কমসংখ্যক)
প্ৰতিবেদনত সৰু হ’লেও ইতিবাচক ধাৰাও প্ৰকাশ পাইছে । যোৱা বছৰৰ তুলনাত অধিক পাছৱৰ্ডত বিশেষ আখৰ আছিল ।
- P@ssw0rd
- Admin@123
- Abcd@1234
কিন্তু বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে এইবোৰ সহজেই অনুমান কৰিব পাৰি, কাৰণ একেটা আৰ্হিকে বহুবাৰ পুনৰাবৃত্তি হয় ।
কেনেকৈ এটা শক্তিশালী পাছৱৰ্ড তৈয়াৰ কৰিব ?
NordPass এ কিছুমান সহজ কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ টিপছ আগবঢ়াইছে :
- পাছৱৰ্ডটো কমেও 20 টা বৰ্ণ সংযোগ কৰক
- আখৰ + সংখ্যা + চিহ্ন যাদৃচ্ছিকভাৱে মিলাই লওক
- একাধিক চাইটত একেটা পাছৱৰ্ড পুনৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব ।
- সময়ে সময়ে আপোনাৰ গুপ্তশব্দ সলনি কৰক
- বহু-কাৰক প্ৰমাণীকৰণ (MFA) অন ৰাখক
আজিৰ সময়ত পাছৱৰ্ড ফাদিল হোৱাৰ অৰ্থ হ’ল আপুনি বহু ধৰণৰ লোকচান যেনে আৰ্থিক লোকচান, ব্যক্তিগত তথ্য ফাদিল, আপোনাৰ পৰিচয় চুৰি আদিৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে ।
