কিশোৰ-কিশোৰীৰ সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞাৰ দাবীৰে TDP সাংসদে দাখিল কৰিলে বিধেয়ক

কিশোৰ-কিশোৰীৰ সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞাৰ দাবীৰে TDP সাংসদে দাখিল কৰিলে বিধেয়ক
সম্প্ৰতি বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশে কিশোৰ-কিশোৰীয়ে সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে ৷ কিশোসকলৰ বাবে ছ’চিয়েল মিডিয়া নিষিদ্ধৰ বাবে বিধেয়ক দাখিল কৰিছে ভাৰতীয় সাংসদে ৷
Published : February 1, 2026 at 3:52 PM IST
হায়দৰাবাদ: শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে মেটা আৰু ইউটিউবৰ বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ বজাৰখনে কিশোৰ-কিশোৰীসকলৰ স্বাস্থ্য আৰু সুৰক্ষা ক্ষেত্ৰত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাইছে ৷ সামাজিক মাধ্যমৰ প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সময়তে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এগৰাকী মিত্ৰই শিশুৰ বাবে ছ’চিয়েল মিডিয়া নিষিদ্ধ কৰাৰ বাবে বিধেয়ক প্ৰস্তাৱ কৰিছে ৷
সাংসদ এল.এছ.কে. দেৱৰায়ালুৱে শুকুৰবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আমি অনুৰোধ কৰিছো যে ব্যৱহাৰকাৰীৰ বয়স নিশ্চিত কৰাৰ সমগ্ৰ দায়িত্ব ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত ৰখা হওক ।"
চৰকাৰৰ মুখ্য অৰ্থনৈতিক উপদেষ্টাগৰাকীয়ে বৃহস্পতিবাৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি কয় যে ভাৰতে ‘ডিজিটেল নিচা’ মোকাবিলা কৰিবলৈ বয়সভিত্তিক প্ৰৱেশ সীমাৰ নীতিৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰিব লাগে ।"
যোৱা মাহত অষ্ট্ৰেলিয়াই 16 বছৰৰ তলৰ শিশুৰ বাবে ছ’চিয়েল মিডিয়া নিষিদ্ধ কৰা প্ৰথমখন দেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল, বহু অভিভাৱক আৰু শিশুৰ সমৰ্থকে আদৰণি জনআইছিল যদিও একাংশ প্ৰধান প্ৰযুক্তি কোম্পানীয়ে এই পদক্ষেপৰ সমালোচনা কৰিছে । ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিধানসভাই এই সপ্তাহত 15 বছৰৰ তলৰ শিশুক ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা নিষিদ্ধ কৰাৰ আইন প্ৰণয়নৰ সমৰ্থন জনাইছে, আনহাতে ব্ৰিটেইন, ডেনমাৰ্ক আৰু গ্ৰীচে এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত অধ্যয়ন কৰি আছে ।
ফেচবুক অপাৰেটৰ মেটা, ইউটিউব-পেৰেণ্ট আলফাবেট আৰু এক্সে ভাৰতীয় আইন সন্দৰ্ভত মন্তব্য বিচৰা ইমেইলৰ কোনো উত্তৰ নিদিলে শনিবাৰে । মেটাই কয় যে অভিভাৱকৰ তদাৰকীৰ বাবে আইনক সমৰ্থন কৰে যদিও “নিষেধাজ্ঞাৰ কথা বিবেচনা কৰা চৰকাৰসমূহে কিশোৰ-কিশোৰীসকলক কম নিৰাপদ, অনিয়ন্ত্ৰিত স্থানৰ দিশলৈ ঠেলি নিদিবলৈ সাৱধান হ’ব লাগে ।”
75 কোটি ডিভাইচ আৰু এক বিলিয়ন ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰকাৰীৰে বিশ্বৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম স্মাৰ্টফোন বজাৰ ভাৰত ছ’চিয়েল মিডিয়া এপৰ বাবে এক মূল বৃদ্ধিৰ বজাৰ আৰু ইয়াত প্ৰৱেশৰ বাবে নূন্যতম বয়স নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাই ।
ৰাজহুৱা নহয় যদিও সংবাদ সংস্থা ৰয়টাৰে দেখিবলৈ পোৱা দেৱৰায়ালুৰ 15 পৃষ্ঠাৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া (বয়স নিষেধাজ্ঞা আৰু অনলাইন সুৰক্ষা) বিধেয়কত কোৱা হৈছে যে 16 বছৰৰ তলৰ কিশোৰক ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট “সৃষ্টি, ৰক্ষণাবেক্ষণ বা ৰখাৰ অনুমতি দিয়া নহ’ব” আৰু যিসকলৰ একাউণ্ট থকা বুলি ধৰা পৰে তেওঁলোকৰ একাউণ্ট অসক্ৰিয় কৰা উচিত ।
দেৱৰায়ালুৰ আইনখন ব্যক্তিগত সদস্যৰ বিধেয়ক – ফেডাৰেল মন্ত্ৰীয়ে সংসদত প্ৰস্তাৱ কৰা নাই – কিন্তু এনে বিধেয়কে প্ৰায়ে সংসদত বিতৰ্কৰ সূচনা কৰে আৰু আইন প্ৰণয়নক প্ৰভাৱিত কৰে ।
তেওঁ দক্ষিণৰ ৰাজ্য অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ পৰিচালনা কৰা তেলেগু দেশম পাৰ্টিৰ আৰু মোডীৰ মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ এগৰাকী গুৰুত্বপূৰ্ণ সাংসদ ।
লগতে পঢ়ক