ETV Bharat / technology

ঐতিহাসিক পদক্ষেপ মাইক্ৰ’ছফ্টৰ; 1.5 লাখ কোটি বিনিয়োগ কৰাৰ ঘোষণা CEO সত্য নাডেলাই

মাইক্ৰ’ছফ্টে মঙলবাৰে কয় যে ভাৰতৰ ক্লাউড আৰু এআই আন্তঃগাঁথনি,দক্ষতা আৰু চলি থকা কাৰ্যকলাপক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে অহা চাৰি বছৰত ভাৰতত 17.5 বিলিয়ন ডলাৰ বিনিয়োগ কৰিব৷

microsoft-pledges-17-dollars-5-cents-billion-to-expand-ai-and-cloud-capacity-in-india
মাইক্ৰ’ছফ্টৰ CEO সত্য নাডেলাৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (Microsoft)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 10, 2025 at 11:00 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: মাইক্ৰ’ছফ্টে 9 নৱেম্বৰ মঙলবাৰে ঘোষণা কৰে যে অহা চাৰি বছৰত ভাৰতত নিজৰ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) আন্তঃগাঁথনি আৰু ক্লাউড কম্পিউটিং ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ বাবে 17.5 বিলিয়ন ডলাৰ ব্যয় কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । এছিয়াৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ এই বিনিয়োগ চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে টেক জায়ান্টটোৱে ঘোষণা কৰা 3 বিলিয়ন ডলাৰৰ ওপৰত, মাইক্ৰ’ছফ্টে স্পষ্ট কৰি দিছে যে 2026 চনৰ শেষৰ ফালে সেই ধন ব্যয় কৰাৰ পথত আগবাঢ়িছে ।

মাইক্ৰ’ছফ্টৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া সত্য নাডেলাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে হোৱা বৈঠকৰ পিছতে এই ঘোষণা কৰা হৈছে ।

কোম্পানীটোৱে এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে জনোৱা মতে, তেওঁলোকৰ বৈঠকত দুয়োজন নেতাই দেশৰ AI ৰোডমেপ আৰু বৃদ্ধিৰ অগ্ৰাধিকাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে । ভাৰত AI ভ্ৰমণৰ অংশ হিচাপে অহা কেইদিনমানৰ ভিতৰত নতুন দিল্লী, বেংগালুৰু, মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া অনুষ্ঠানসমূহতো নাডেলাই ভাষণ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে ।

ভাৰতে গুগল আৰু মাইক্ৰ’ছফ্টৰ দৰে আমেৰিকাৰ টেক জায়ান্টৰ বাবে এক মূল বৃদ্ধিৰ বজাৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে যিয়ে দেশত নিজৰ AI আৰু ক্লাউড অপাৰেচন নিৰ্মাণ আৰু স্কেলিঙৰ বাবে কোটি কোটি টকা প্ৰদান কৰিছে । মাইক্ৰ’ছফ্টে ভাৰতত কাম কৰি অহা দুটা দশকৰো অধিক সময় হ’ল আৰু ভাৰতৰ 10 খন চহৰত 22,000 ৰো অধিক কৰ্মচাৰী আছে ।

17.5 বিলিয়ন ডলাৰৰ ব্যয় 2030 চনৰ ভিতৰত দুই কোটি ভাৰতীয়ক AI ত দক্ষতা প্ৰদান কৰাৰ লগতে বেংগালুৰু, হায়দৰাবাদ, পুনে, গুৰুগ্ৰাম, নয়দা আৰু অন্যান্য চহৰত কোম্পানীটোৰ চলি থকা কাৰ্যকলাপত সহায় কৰিবলৈও ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব ।

হায়দৰাবাদত থকা ইয়াৰ ডাটা চেণ্টাৰ হাব, য’ত তিনিটা উপলব্ধ জ’ন আছে যিবোৰৰ আকাৰ একেলগে দুখন ইডেন গাৰ্ডেন ষ্টেডিয়ামৰ সমতুল্য, 2026 চনৰ মাজভাগত আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা হ’ব । বিনিয়োগৰ কিছু পৰিমাণ চেন্নাই, হায়দৰাবাদ আৰু পুনেত থকা ইয়াৰ বৰ্তমানৰ কাৰ্যকৰী ডাটা চেণ্টাৰ হাবসমূহ স্কেলিং কৰাৰ দিশতো প্ৰেৰণ কৰা হ’ব ।

মঙলবাৰে মাইক্ৰ’ছফ্টে আৰু কয় যে ই-শ্ৰম পৰ্টেল আৰু নেশ্যনেল কেৰিয়াৰ চাৰ্ভিচ (এনচিএছ) প্লেটফৰ্মত উন্নত এআই ক্ষমতাসমূহ একত্ৰিত কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় শ্ৰম আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰণালয়ৰ সৈতে কাম কৰি আছে । Azure OpenAI সেৱাৰ দ্বাৰা চালিত, যিয়ে OpenAI ৰ বৃহৎ ভাষা মডেলসমূহ (LLMs) Azure প্লেটফৰ্মত উপলব্ধ কৰে, এই নতুন AI বৈশিষ্ট্যসমূহে বহুভাষিক অনুবাদ, AI-সহায়ক চাকৰি মিলন, দক্ষতা আৰু চাহিদাৰ ধাৰাসমূহৰ বাবে ভৱিষ্যদ্বাণীমূলক বিশ্লেষণ আৰু স্বয়ংক্ৰিয় ৰিজ্যুম সৃষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত কৰে ।

চৰকাৰী প্লেটফৰ্মত মাইক্ৰ’ছফ্টৰ AI ক একত্ৰিত কৰাটো কিছুমান ভাৰতীয় এআই ষ্টাৰ্টআপে ভালদৰে গ্ৰহণ কৰা নাছিল, আনকি কেন্দ্ৰই নিজৰ 10,300 কোটি টকাৰ ইণ্ডিয়া এআই মিছনৰ অধীনত সৰ্বম আৰু টেক মহিন্দ্ৰাৰ দৰে স্থানীয় প্ৰতিষ্ঠানক সাৰ্বভৌম এআই মডেল নিৰ্মাণৰ বাবে তালিকাভুক্ত কৰিছে ।

তথ্য স্থানীয়কৰণৰ প্ৰচেষ্টা

মাইক্ৰ’ছফ্টে ভাৰতত নিজৰ ছ’ভাৰেইন ক্লাউড বিকল্পসমূহো ৰূপায়ণ কৰিছে, যাৰ ফলত ইয়াৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ গ্ৰাহকসকলে স্থানীয়ভাৱে তথ্য সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিব ।

ইয়াৰ ‘ছ’ভাৰেইন পাব্লিক ক্লাউড’ বিকল্পই কোম্পানীসমূহক কম্প্লাইয়েন্স গাৰ্ডৰেল বিল্ট-ইনৰ সৈতে Azure’s প্ৰি-ছেট আৰ্কিটেকচাৰসমূহত স্পৰ্শকাতৰ ৱৰ্কলোড চলাবলৈ দিয়ে । ইয়াৰ ‘ছ’ভাৰেইন প্ৰাইভেট ক্লাউড’ অফাৰিং গ্ৰাহকৰ ডাটা চেণ্টাৰত স্থাপন কৰিব পাৰি আৰু সংযুক্ত আৰু অফলাইন দুয়োটা কাৰ্যকলাপ সমৰ্থন কৰে । ইয়াক Azure local, Microsoft ৰ অন-প্ৰিম আন্তঃগাঁথনিৰ দ্বাৰা চালিত, যিয়ে গ্ৰাহকসকলক Nvidia ৰ শেহতীয়া GPUসমূহৰ উচ্চ পৰিৱেশন এটা সুৰক্ষিত আৰু অনুকূল পৰিৱেশত লাভৱান কৰিবলৈ দিয়ে ।

কালিৰ ঘোষণাসমূহে সকলোৰে বাবে উদ্ভাৱন, বিশ্বাস আৰু সুযোগক পৰিচালিত কৰা পৰিৱেশ তন্ত্ৰ গঢ়ি তোলাৰ সন্দৰ্ভত টেক জায়ান্টটোৰ ভাৰতৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাক প্ৰতিফলিত কৰিছে বুলি মাইক্ৰছফ্টে দাবী কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক

TAGGED:

MICROSOFT CEO SATYA NADELLA
PM NARENDRA MODI নৰেন্দ্ৰ মোদী
CLOUD INFRASTRUCTURE ক্লাউড
AI কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা
LARGEST INVESTMENT IN ASIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.