এছিয়া মহাদেশৰ পৰা আমেৰিকাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰলৈকে হাহাকাৰ, স্তৱ্ধ হৈ পৰিল ই-মেইল সেৱা

এছিয়া মহাদেশৰ পৰা আমেৰিকাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰলৈকে হাহাকাৰ, স্তৱ্ধ হৈ পৰিল ই-মেইল সেৱা
মাইক্ৰছফ্ট আউটলুকৰ সেৱা ব্যাহত, এছিয়া মহাদেশৰ পৰা আমেৰিকাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰলৈকে সকলো চৰকাৰী, ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত কাম স্তব্ধ ৷
Published : November 13, 2026 at 6:30 PM IST
হায়দৰাবাদ : শুকুৰবাৰে বিশ্বৰ বৃহৎ সংখ্যক দেশতে চৰকাৰী কাৰ্যালয়, ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত লাগিল হাহাকাৰ ৷ হঠাৎ ই-মেইল, ক'পাইলট, AI আৰু মাইক্ৰছফ্ট ৩৬৫ নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিল ৷ লগে লগে এছিয়া মহাদেশৰ পৰা আমেৰিকাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰলৈকে সকলোতে কামকাজ স্তব্ধ হৈ পৰিছিল, কিয়নো মাইক্ৰছফ্ট আউটলুক (Microsoft Outlook)ৰ বৃহৎ কাৰিকৰি বিজুতি ঘটিছে ৷
মাইক্ৰছফ্টৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা জনোৱা অনুসৰি,কাৰিকৰি বিজুতিৰ বাবে শুকুৰবাৰে বহু দেশত মাইক্ৰছফ্ট ৩৬৫য়ে আগবঢ়োৱা সেৱা ই-মেইল, ক'পাইলট, AI সেৱা ব্যাহত হৈ পৰিছে ৷ সেয়ে সেই কাৰিকৰী সমস্যা সমাধানৰ বাবে আমাৰ বিশেষজ্ঞ টীমে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বুলি এক্স যোগে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছিল ৷
এক্সত ঘোষণা কৰা কেইঘণ্টামানৰ পাছতে মাইক্ৰছফ্ট আউটলুকৰ সেৱাসমূহ পুনৰ সক্ৰিয় হৈছে ৷ তেওঁলোকে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, কোম্পানীটোৱে সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ লগতে আগন্তুক সময়ত উন্নত সেৱা আগবঢ়ালৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলি এক্স যোগে আন এটা মন্তব্য কৰে ৷
ভিন্ন সংবাদ সংস্থাই প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা প্ৰায় ১,৩০,০০০ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে আপত্তি কৰিছিলে যে, মাইক্ৰছফ্ট আউটলুকে আগবঢ়োৱা সেৱা সমূহৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰাত ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে বুলি এক্স যোগে অভিযোগ কৰিছিল ৷ শুকুৰবাৰে এছিয়া মহাদেশৰ প্ৰায়বিলাক দেশতে আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত হঠাৎ মাইক্ৰছফ্ট আউটলুকৰ সেৱা বন্ধৰ কথা স্বাকীৰ কৰিছে কোম্পেনীটোৰ কৰ্তৃপক্ষই ৷
এগৰাকী বিষয়াই জনোৱা অনুসৰি, আমাৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ চাইবাৰ আক্ৰমণ হোৱা নাই ৷ কিছু কাৰিকৰি বিজুতিৰ বাবে এই সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ পূৰ্বেও এনেধৰণৰ সমস্যা এটা দেখা দিছিল যদিও ততাতয়াকৈ সমাধান কৰা হৈছিল ৷ সেৱাসমূহ উন্নত কৰাৰ বাবে কেতিয়াবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় ৷
লগতে পঢ়ক: আমেৰিকা-ব্ৰিটেইনৰ উপলব্ধি : মানুহে কৰিব পৰা কাম AI-এ কৰিব নোৱাৰে ! বৰ্খাস্ত কৰা কৰ্মচাৰীক পুনৰ নিযুক্তি