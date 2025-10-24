মাইক্ৰ’ছফ্টে Copilot ত সংযোগ কৰিলে MICRO অৱতাৰৰ লগতে আন বহু আকৰ্ষণীয় বৈশিষ্ট্য

ETV Bharat / technology

মাইক্ৰ’ছফটে নিজৰ ফ’ল আপডেট ইভেণ্টৰ অংশ হিচাপে নিজৰ AI সহায়ক কোপাইলটৰ বাবে এটা উল্লেখযোগ্য আপডেট মুকলি কৰিছে ।

হায়দৰাবাদ: টেক জায়ান্ট মাইক্ৰ’ছফটে নিজৰ ফ’ল আপডেট ইভেণ্টৰ অংশ হিচাপে নিজৰ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা সহায়ক কোপাইলটৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য আপডেট মুকলি কৰিছে । আপডেটত নতুন বৈশিষ্ট্যসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে যিবোৰ চেটবটক অধিক ব্যক্তিগতকৃত, বুদ্ধিমান আৰু পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াশীল কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে ।

আপডেটটোৱে MICO নামৰ এটা নতুন এনিমেটেড চৰিত্ৰ, মাইক্ৰ’ছফ্ট এজত এটা উন্নত কোপাইলট মোড, দীৰ্ঘম্যাদী মেম’ৰি ক্ষমতা আৰু গুগল ড্ৰাইভ আৰু জিমেইলৰ দৰে তৃতীয় পক্ষৰ প্লেটফৰ্মৰ সৈতে সংহতি আনিছে ।

এটা অধিক ব্যক্তিগতকৃত সহ-পাইলট MICO

এই আপডেটৰ কেন্দ্ৰত আছে Mico, এটা নতুন এনিমেটেড অৱতাৰ যিয়ে কোপাইলটক প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা দৃশ্যমান পৰিচয় দিয়ে । Microsoft Copilot ৰ সংক্ষিপ্ত ৰূপ, Micro এ ভইচ চেটৰ সময়ত মুখৰ অভিব্যক্তি, ইংগিত আৰু ৰঙৰ পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে সঁহাৰি জনায় । ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে কথা-বতৰাক অধিক স্বাভাৱিক আৰু সংবেদনশীল কৰি তোলা । মাইক্ৰ'ছফটে এই বৈশিষ্ট্যক এআইক "অধিক সহায়ক আৰু প্ৰাসংগিক" কৰাৰ দিশত এক পদক্ষেপ হিচাপে বৰ্ণনা কৰিছে ।

‘প্ৰকৃত কথা-বতৰা’ আৰু গোটৰ কথা-বতৰা

অধিক আকৰ্ষণীয় আলোচনাক উৎসাহিত কৰিবলৈ নতুন ‘ৰিয়েল টক’ মোড সংযোজন কৰা হৈছে । ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ সৈতে সদায় একমত হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে, কোপাইলটে এতিয়া অনুমানসমূহক মিহিকৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাব আৰু ইয়াৰ সুৰক কথোপকথনৰ শৈলীৰ সৈতে খাপ খুৱাব, ব্যৱহাৰকাৰীসকলক অধিক সমালোচনাত্মকভাৱে চিন্তা কৰাত সহায় কৰিব ।

আন এটা সামাজিক বৈশিষ্ট্য, Groups কোপাইলটক এটা সহযোগিতামূলক কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে । ব্যৱহাৰকাৰীসকলে 32 জনলৈকে অংশগ্ৰহণকাৰীৰ সৈতে এটা কথোপকথনৰ লিংক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোকে বিচাৰ-বিবেচনা, ভোট আৰু সামূহিকভাৱে কামসমূহ বিভাজন কৰিব পাৰে, আনহাতে চেটবটে আলোচনাৰ সাৰাংশ দিয়ে আৰু গোটটোক একাকাৰ কৰি ৰাখে ।

কোপাইলটে দীৰ্ঘম্যাদী স্মৃতিশক্তি লাভ কৰে

এই আপডেটত দীৰ্ঘম্যাদী স্মৃতিশক্তি বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ কোপাইলটক ভৱিষ্যতৰ কথোপকথনৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱহাৰকাৰী বিৱৰণ আৰু পছন্দসমূহ মনত ৰাখিবলৈ অনুমতি দিয়ে । এআইয়ে পূৰ্বৰ কথোপকথনসমূহো উল্লেখ কৰিব পাৰে, ব্যৱহাৰকাৰীসকলক পূৰ্বৰ বিষয়সমূহ পুনৰ ব্যাখ্যা নকৰাকৈ ধাৰাবাহিকতা বজাই ৰখাত সহায় কৰে ।

তৃতীয়-পক্ষৰ ডাটা হাবৰ সৈতে সংহতি

মাইক্ৰ’ছফটে সংযোগকাৰীৰ জৰিয়তে অংশীদাৰী ষ্ট’ৰেজ সংযোগ কৰিছে, যাৰ ফলত কোপাইলটক ৱানড্ৰাইভ, আউটলুক, জিমেইল, গুগল ড্ৰাইভ আৰু গুগল কেলেণ্ডাৰৰ দৰে জনপ্ৰিয় প্লেটফৰ্মসমূহত ডাটা অভিগম আৰু সন্ধান কৰাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে । এই সংহতিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক কোপাইলটৰ ভিতৰৰ পৰা দস্তাবেজসমূহ, ইমেইলসমূহ আৰু ইভেন্টসমূহ সহজে বিচাৰিবলৈ সহায় কৰে ।

উন্নত স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষণ সঁজুলি

নতুন কোপাইলট ফৰ হেল্থে হাৰ্ভাৰ্ড হেল্থৰ দৰে উৎসৰ পৰা পোৱা পৰীক্ষিত তথ্যৰ ভিত্তিত চিকিৎসাজনিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে । ইয়াৰ উপৰিও স্থান, বিশেষজ্ঞতা ভাষাৰ পছন্দৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি উপযুক্ত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ দিব পাৰে ।

ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে, লাৰ্ন লাইভে এটা শৈক্ষিক স্পৰ্শ প্ৰদান কৰে, এটা চক্ৰেটিক, কণ্ঠ-সক্ষম পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক কেৱল উত্তৰ প্ৰদান কৰাৰ পৰিৱৰ্তে পাৰস্পৰিক পাঠ, দৃশ্যমান ব্যাখ্যা আৰু ধাৰণাগত আলোচনাৰ জৰিয়তে পথ প্ৰদৰ্শন কৰে ।

