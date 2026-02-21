38 বছৰীয়া কৰ্মজীৱনৰ অন্তত অৱসৰ ল’লে Microsoft ৰ গেমিং শিতানৰ মুখ্য় ফিল স্পেন্সৰে, দায়িত্ব অৰ্পণ আশা শৰ্মাক

38 বছৰীয়া কৰ্মজীৱনৰ অন্তত অৱসৰ ল’লে Microsoft ৰ গেমিং শিতানৰ মুখ্য় ফিল স্পেন্সৰে, দায়িত্ব অৰ্পণ আশা শৰ্মাক
Microsoft ৰ গেমিং শিতানৰ দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি ল’লে ফিল স্পেন্সৰে ৷ 38 বছৰৰ অন্তত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে স্পেন্সৰে ৷ পৰৱৰ্তী দায়িত্ব অৰ্পণ আশা শৰ্মাক ৷
Published : February 21, 2026 at 2:02 PM IST
হায়দৰাবাদ: শুকুৰবাৰে microsoft এ জনায় যে তেওঁলোকৰ খেল শিতানৰ মুখ্য ফিল স্পেন্সৰে ছফট্ ৱেৰ নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ 38 বছৰ ধৰি কাম কৰাৰ অন্তত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে ফিলে ৷ সামাজিক মাধ্যম X ত ফিলে কোম্পানীটোত তেওঁৰ শেষ সময়ৰ অভিজ্ঞতা শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ কোম্পানীটোৱে বৰ্তমান ইনচাইডাৰ আশা শৰ্মাক গেমিং বিভাগৰ কাৰ্যবাহী উপ-অধ্যক্ষ আৰু শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে । পূৰ্বৰ ভূমিকাত শৰ্মাই Microsoft ত AI মডেল আৰু সেৱাৰ বাবে প্ৰডাক্ট ডেভেলপমেণ্টৰ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছিল ।
শৰ্মাই কয় যে তেওঁ Xbox কনছ’লত মনোনিৱেশ নবীকৰণ কৰিব, যাৰ লক্ষ্য হৈছে “আমাৰ মূল Xbox অনুৰাগী আৰু খেলুৱৈসকলৰ প্ৰতি পুনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া” । Microsoft গেমিংয়ে শুল্ক-প্ৰৰোচিত খৰচৰ চাপ, প্ৰবল প্ৰতিযোগিতা আৰু অনিশ্চিত গ্ৰাহকৰ ব্যয়ৰ সৈতে যুঁজি আহিছে, যাৰ ফলত Xbox হাৰ্ডৱেৰৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে ।
It’s rare in life to know when a chapter is closing, but after 38 years at Microsoft, that moment has arrived for me. I’ve made the decision to retire and begin the next chapter of my life. It’s a milestone that’s given me a chance to reflect on the incredible journey I’ve been…— Phil Spencer (@XboxP3) February 20, 2026
যোৱা মাহত Microsoft এ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল যে ডিচেম্বৰ ত্ৰৈমাসিকত তেওঁলোকৰ গেমিং ৰাজহ প্ৰায় 9.5% হ্ৰাস পাইছে আৰু তেওঁলোকে বিভাগটোত অপ্ৰকাশিত ক্ষতিগ্ৰস্ততাৰ চাৰ্জ ৰেকৰ্ড কৰিছিল । Microsoft 2023 চনত ‘কল অৱ ডিউটি’ নিৰ্মাতা এক্টিভিজন ব্লিজাৰ্ডৰ বাবে 69 বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ চুক্তি বন্ধ কৰি দিছিল, যাৰ ফলত ভিডিঅ’-গেমিং বজাৰত গধুৰ নিয়ন্ত্ৰণমূলক নিৰীক্ষণৰ পিছত ইয়াৰ ওজন বৃদ্ধি পাইছিল ।
কোম্পানীটোৰ গেমিং ইউনিটে চ’নীৰ প্লেষ্টেচনৰ পৰা শক্তিশালী প্ৰতিযোগিতাত নামিছে, বিশেষকৈ কনছ’লৰ বজাৰ অংশীদাৰিত্ব আৰু একচেটিয়া গেম অফাৰৰ ক্ষেত্ৰত । স্পেন্সৰে কয় যে তেওঁ গ্ৰীষ্মকাল পৰ্যন্ত পৰামৰ্শদাতাৰ ভূমিকাত থাকিব যাতে সকলো কাম-কাজ মসৃণভাৱে পৰিচালিত কৰিব পৰা যায় ।
From here, I’ll keep doing what’s always mattered so much to me: cheering on the teams pushing this industry forward and playing alongside this incredible community. I'll see you online. pic.twitter.com/W8EjIi01ML— Phil Spencer (@XboxP3) February 20, 2026
Microsoft ৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়াই সত্য নাডেলাই কয় যে যোৱা বছৰ ফিল স্পেন্সৰে কোম্পানীটোৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আমি উত্তৰাধিকাৰৰ পৰিকল্পনাৰ কথা কৈ আহিছো ।
কোম্পানীটোৱে লগতে কয় যে Xbox ৰ অধ্যক্ষ তথা মুখ্য পৰিচালন বিষয়া চাৰা বণ্ডে কোম্পানীটোৰ পৰা অব্যাহতি ল’ব । কোম্পানীটোৱে জনোৱা মতে, মেট বুটিয়ে গেমিং বিভাগৰ কাৰ্যবাহী উপ-অধ্যক্ষ আৰু মুখ্য কন্টেন্ট বিষয়াৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে । বুটি ইয়াৰ পূৰ্বে মাইক্ৰ’ছফ্টৰ গেম কন্টেন্ট আৰু ষ্টুডিঅ’ৰ বিভাগত সৈতে জড়িত আছিল বুলি তেওঁৰ LinkedIn প্ৰফাইলত উল্লেখ আছে ।
