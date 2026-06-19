বিনামূলীয়া নহ'ব নেকি হোৱাটছএপ? কি আছে মেটাৰ WhatsApp Plusত?

বিনামূলীয়া নহ'ব নেকি হোৱাটছএপ? কি আছে মেটাৰ WhatsApp Plusত?
মেটাই ভাৰতীয় এণ্ড্ৰ'ইড আৰু আইঅ’এছ ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে ৰিংট'ন, আইকন, থিম কাষ্টমাইজ কৰাৰ বাবে হোৱাটছএপত চাবস্ক্ৰিপচন প্লেন হোৱাটছএপ প্লাছ মুকলি কৰিছে ।
Published : June 19, 2026 at 2:23 PM IST
নিউজ ডেস্ক: হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ ৷ মেটাই ভাৰতত মুকলি কৰিছে এণ্ড্ৰ'ইড আৰু আই অ’ এছ দুয়োটা ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে নিজৰ গ্ৰাহকভক্তি সংস্কৰণ (ছাবস্ক্ৰিপচন ভাৰ্চন) হোৱাটছএপ প্লাছ (WhatsApp Plus) ।
ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰযুক্তিগত বিখ্য়াত কোম্পানী মেটাই এই পেইড প্লেন (ধন দি সেৱা লোৱা) প্ৰৱৰ্তনৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল, যিটো বিটা টেষ্টিঙৰ পিছত মোবাইল ব্যৱহাৰকাৰীৰ এটা নিৰ্বাচিত গোটৰ মাজত সীমাবদ্ধ আছিল ।
WhatsApp Plusএ তৎক্ষণাত বাৰ্তা প্ৰেৰণ প্লেটফৰ্মলৈ কাষ্টমাইজেচন বৈশিষ্ট্য আনে, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কাষ্টম থিম আৰু আইকন, অতিৰিক্ত পিন চাট, ব্যক্তিগতকৃত ৰিংটন, আছুতীয়া ষ্টীকাৰ আৰু উন্নত চাট চাৰ্ট কাষ্টমাইজেচন বিকল্পৰ সৈতে হোৱাটছএপ কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰে ।
WhatsApp Plus কি
WhatsApp Plus হৈছে এটা বিকল্পমূলক চাবস্ক্ৰিপচন ভিত্তিক বৈশিষ্ট্য যিয়ে মূল হোৱাটছএপৰ অভিজ্ঞতা সলনি নকৰাকৈ ভিজুৱেল কাষ্টমাইজেচন বৈশিষ্ট্য আৰু কেইবাটাও সুবিধাজনক টুল প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল ভয়েচ, ভিডিঅ' কল, ষ্টেটাছ আপডেট আৰু এণ্ড-টু-এণ্ড এনক্ৰিপচনৰ দৰে বৈশিষ্ট্যসমূহ প্ৰভাৱিত নহয় আৰু সকলো ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ থাকিব । WhatsApp Plus এ সেই সকল ব্যৱহাৰকাৰীক লক্ষ্য কৰিছে যিসকলে নিজৰ মেছেজিং একাউণ্টত ব্যক্তিগত স্পৰ্শ যোগ কৰিব বিচাৰে ।
WhatsApp Plus ৰ মূল্য
ভাৰতত WhatsApp Plus ৰ মূল্য প্ৰতিমাহে ৭৯ টকা । অৱশ্যে ইনষ্টেণ্ট মেছেজিং প্লেটফৰ্মত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এমাহৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ এই প্লেন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব।
কাষ্টম থিম, ৰং আৰু এপ আইকন
এই প্লেনত হোৱাটছএপৰ থিম সলনি কৰিবলৈ ১৮ টা নতুন ৰঙৰ বিকল্পৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ৰঙৰ ভিতৰত আছে ভাইব্ৰেণ্ট ব্লু, ৰয়েল পাৰ্পল, ডিপ নেভি, ব্ৰাইট লেভেণ্ডাৰ, চাৰ্কোল গ্ৰে, ক’ৰাল অৰেঞ্জ, ফৰেষ্ট গ্ৰীণ, টিল, বাৰ্গাণ্ডী, আৰ্ল ব্ৰাউন, ছেণ্ডী বেইজ, এমাৰ্লড গ্ৰীণ, ব্ৰাইট ইয়েলো, অলিভ গ্ৰীণ, ফুচিয়া পিংক, ক্ৰিমছন ৰেড, ছানচেট অৰেঞ্জ, আৰু গোল্ডেন য়েল্ল’ ।
ব্যৱহাৰকাৰীসকলে ক্লাছিক ডিজাইনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কলাত্মক, টেক্সচাৰযুক্ত সংস্কৰণলৈকে ১৪টা নতুন এপ আইকন নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে । ডিফল্ট হোৱাটছএপ এপ আইকনটোও উপলব্ধ ।
এই প্ৰিমিয়াম বৈশিষ্ট্য কেনেকৈ ছেট আপ কৰিব লাগে ইয়াত আছে:
ষ্টেপ ১: হোৱাটছএপ খুলিব
ষ্টেপ ২: Subscriptions লৈ গৈ WhatsApp Plus নিৰ্বাচন কৰক
ষ্টেপ ৩: ‘প্ৰিমিয়াম ষ্টীকাৰ প্ৰেৰণ কৰক’ত টেপ কৰক
ষ্টেপ ৪: সংগ্ৰহটোৰ মাজেৰে স্ক্ৰল কৰক । প্ৰিমিয়াম ষ্টীকাৰত তেওঁলোকৰ ষ্টীকাৰ পেকৰ নামৰ পিছত WhatsApp Plus লেবেল থাকে
ষ্টেপ ৫: এড টু মাই ষ্টীকাৰত টেপ কৰক
২০ টালৈকে চাট পিন কৰিব পাৰিব
WhatsApp Plus ৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ Chats টেবৰ ওপৰত ২০টা গুৰুত্বপূৰ্ণ চাট পিন কৰিব পাৰে । ইয়াৰ দ্বাৰা ব্যৱহাৰকাৰীয়ে হোৱাটছএপত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা-বতৰা পৰিচালনা কৰাত সহায় কৰে । এই বৈশিষ্ট্য সংস্থাপন কৰিবলৈ পদক্ষেপসমূহ ইয়াত দিয়া হৈছে :
ষ্টেপ ১: হোৱাটছএপ খুলিব
ষ্টেপ ২: আপুনি পিন কৰিব বিচৰা চাটটোত দীঘলীয়াকৈ টিপক
ষ্টেপ ৩: মেনু (ড্ৰপডাউন আইকন)ত টেপ কৰক
ষ্টেপ ৪: পিন চেট টেপ কৰক
প্ৰিমিয়াম ৰিংটন
এই বৈশিষ্ট্যৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নিজৰ হোৱাটছএপৰ ৰিংটন কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰে । ইয়াত ১০টা প্ৰিমিয়াম ৰিংটন অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে: ফ্লাটাৰ, টেম্পো, ৰিপল, কুৱেষ্ট, ড্ৰাম, মাৰমুৰ, ফ্লাক্স, মেডো, বাবল, আৰু কাৰ্নিভাল । এই বৈশিষ্ট্য কেনেকৈ ছেট আপ কৰিব লাগে ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে-
ষ্টেপ ১: হোৱাটছএপ খুলিব
ষ্টেপ ২: Subscriptions লৈ গৈ WhatsApp Plus নিৰ্বাচন কৰক
ষ্টেপ ৩: গেট প্ৰিমিয়াম ৰিংটনত টেপ কৰক
ষ্টেপ ৪: আপোনাৰ নতুন ৰিংটন নিৰ্বাচন কৰক, আপোনাৰ ৰিংটোন নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে
চাট লিষ্ট কাষ্টমাইজ কৰক
এই বৈশিষ্ট্যৰ জৰিয়তে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে হোৱাটছএপত চাট লিষ্ট কাষ্টমাইজ কৰিব পাৰে । এই বৈশিষ্ট্য সংস্থাপন কৰিবলৈ পদক্ষেপসমূহ ইয়াত দিয়া হৈছে:
ষ্টেপ ১: হোৱাটছএপ ছেটিংছ > চাবস্ক্ৰিপচন > হোৱাটছএপ প্লাছ
ষ্টেপ ২: কাষ্টমাইজ লিষ্টত টেপ কৰক
ষ্টেপ ৩: বৰ্তমানৰ তালিকা নিৰ্বাচন কৰক বা নতুন লিষ্ট সৃষ্টি কৰিবলৈ নিউ লিষ্ট টেপ কৰক
ষ্টেপ ৪: যদি আপুনি এখন নতুন লিষ্ট সৃষ্টি কৰিছে, আপোনাৰ লিষ্টৰ বাবে এটা নাম যোগ কৰক আৰু এড পিপল বা গ্ৰুপত টেপ কৰক
লগতে পঢ়ক: আগন্তুক জুলাইৰ পৰা স্মাৰ্টফোনত অকাৰ্যক্ষম হৈ পৰিব Samsung Message এপ