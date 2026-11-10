ETV Bharat / technology

মেটাৰ সকলোতকৈ ক্ষুদ্ৰ এআই মডেল মিউজ এম্বাৰ মুকলি

টেক্সট, ছবি, অডিঅ’ আৰু ভিডিঅ’ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু বুজিবলৈ ইয়াক ডিজাইন কৰা হৈছে ।

meta muse ember launch
মিউজ এম্বাৰ মুকলি (Meta)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 10, 2026 at 3:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গৰ কোম্পানী মেটাৰ পৰিয়ালত নতুন সংযোজন ৷ ‘মিউজ এআই’ পৰিয়ালৰ অংশ হিচাপে মেটাই মঙলবাৰে ‘মিউজ এম্বাৰ’ নামৰ এক নতুন এআই মডেল মুকলি কৰিছে । সোমবাৰে মেটা ছুপাৰ ইনটেলিজেন্স লেবে ইয়াক মুকলি কৰে ৷ এইটোৱেই হৈছে কোম্পানীটোৰ আজিলৈকে উপলব্ধ সৰ্বাধিক ক্ষুদ্ৰ আৰু সুলভ মূল্যৰ এআই মডেল ।

ইয়াক কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰে পৰিচালিত এজেণ্টসমূহে সমগ্ৰ দিনটোত বাৰে বাৰে কৰিবলগীয়া কামসমূহৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে বুলি মেটাই জানিবলৈ দিছে ৷ যেনে - কল কৰা, ক'ডৰ স্নিপেট লিখা, ৰাউটিং, তথ্য আহৰণ কৰা আৰু দীঘলীয়া দস্তাবেজসমূহ পঢ়া ।

মিউজ এম্বাৰৰ বিষয়ে তেওঁৰ প্ৰাৰম্ভিক পোষ্টৰ পিছত মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গে আৰু এটা আপডেট শ্বেয়াৰ কৰি ঘোষণা কৰে যে মিউজ এম্বাৰ, মিউজ স্পাৰ্ক ১.৩, আৰু মিউজ ৱাণ্ডাৰ এতিয়া গুগল ক্লাউডত উপলব্ধ ।

মিউজ এম্বাৰক জটিল যুক্তি আৰু পুনৰাবৃত্তিমূলক কামৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ মূল্য প্ৰতি মিলিয়ন ইনপুট টোকেনত দহ চেণ্ট আৰু প্ৰতি মিলিয়ন আউটপুট টোকেনত পঞ্চাশ চেণ্ট । মেটাৰ মতে, এম্বাৰ আৰু ক্লড হাইকু দুয়োটাই কৃত্ৰিম বিশ্লেষণ সূচকাংকত ৩৬ নম্বৰ লাভ কৰাৰ বিপৰীতে জিপিটি-৬ লুনাই ২৮ নম্বৰ লাভ কৰে ।কোম্পানীটোৱে দাবী কৰে যে এম্বাৰে হাইকুৰ খৰচৰ প্ৰায় এক তৃতীয়াংশত এই স্ক’ৰ লাভ কৰে ।

মিউজ ৱাণ্ডাৰৰ দৰে বৃহৎ মডেলসমূহে পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰে ৷ আনহাতে, মিউজ এম্বাৰে সেই পৰিকল্পনাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি উচ্চ মানদণ্ডৰ কামসমূহ সম্পন্ন কৰে । কোম্পানীটোৱে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে মিউজ ৱাণ্ডাৰে পৰিকল্পনা চম্ভালিব আৰু মিউজ এম্বাৰে কামৰ বোজা পৰিচালনা কৰিব ।

ইয়াত লিখা, ছবি, অডিঅ’ আৰু ভিডিঅ’ৰ বিষয়ে স্থানীয় ভাষাত বুজিব পৰাৰ ব্যৱস্থা উপলব্ধ আছে । ই কোনো পৃথক, অতিৰিক্ত মডেলৰ প্ৰয়োজন অবিহনেই পোনপটীয়াকৈ স্ক্ৰীণশ্বট, চাৰ্ট, স্কেন কৰা দস্তাবেজ, ভয়েচ মেমো বা মিটিং ৰেকৰ্ডিং প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰিব পাৰে ।

মিউজ এম্বাৰ এতিয়া মিউজ কোড আৰু মেটা মডেল এপিআইৰ জৰিয়তে উপলব্ধ । ই পূৰ্বে মুকলি কৰা স্পাৰ্ক, গ্লিমাৰ আৰু ৱাণ্ডাৰৰ পিছত মিউজ ৱাণ্ডাৰ ফুল ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰশিক্ষণ দিয়া প্ৰথমটো মডেল ৷

দ্য হিন্দুৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ভাৰতত মিউজ এআই এজেণ্টৰ বাবে ‘পাৱাৰ’ পৰিকল্পনা ১,৭৯৯ টকাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব পাৰে ৷ আনহাতে, ‘মেক্সিমাম’ পৰিকল্পনা ৮,৯৯৯ টকাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব পাৰে । কিন্তু এই দামসমূহ মাহেকীয়া বা বছৰেকীয়া ভিত্তিত হয় নে নহয়, সেই কথা উল্লেখ কৰা হোৱা নাই ৷

আমেৰিকাত এই প্লেনসমূহ মাহে ক্ৰমে ২০ আৰু ১০০ ডলাৰত উপলব্ধ । মন কৰিবলগীয়া যে ভাৰতত এতিয়াও মিউজ এআই এজেণ্ট মুকলি হোৱা নাই ৷ ইয়াক অতি শীঘ্ৰে ভাৰতীয় ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে উপলব্ধ কৰা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত হিংসা বৃ্দ্ধি: তিনিজন শিক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত প্ৰতি মাহে এজন শিক্ষাৰ্থী হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন

TAGGED:

মিউজ এম্বাৰ মুকলি
মেটা
মিউজ এআই
META MUSE EMBER LAUNCH
META AI MODEL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.