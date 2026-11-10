মেটাৰ সকলোতকৈ ক্ষুদ্ৰ এআই মডেল মিউজ এম্বাৰ মুকলি
টেক্সট, ছবি, অডিঅ’ আৰু ভিডিঅ’ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু বুজিবলৈ ইয়াক ডিজাইন কৰা হৈছে ।
Published : November 10, 2026 at 3:33 PM IST
হায়দৰাবাদ: মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গৰ কোম্পানী মেটাৰ পৰিয়ালত নতুন সংযোজন ৷ ‘মিউজ এআই’ পৰিয়ালৰ অংশ হিচাপে মেটাই মঙলবাৰে ‘মিউজ এম্বাৰ’ নামৰ এক নতুন এআই মডেল মুকলি কৰিছে । সোমবাৰে মেটা ছুপাৰ ইনটেলিজেন্স লেবে ইয়াক মুকলি কৰে ৷ এইটোৱেই হৈছে কোম্পানীটোৰ আজিলৈকে উপলব্ধ সৰ্বাধিক ক্ষুদ্ৰ আৰু সুলভ মূল্যৰ এআই মডেল ।
ইয়াক কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰে পৰিচালিত এজেণ্টসমূহে সমগ্ৰ দিনটোত বাৰে বাৰে কৰিবলগীয়া কামসমূহৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে বুলি মেটাই জানিবলৈ দিছে ৷ যেনে - কল কৰা, ক'ডৰ স্নিপেট লিখা, ৰাউটিং, তথ্য আহৰণ কৰা আৰু দীঘলীয়া দস্তাবেজসমূহ পঢ়া ।
Muse Ember, Muse Spark 1.3, and Muse Wonder are now available on Google Cloud.— Mark Zuckerberg (@finkd) November 9, 2026
মিউজ এম্বাৰৰ বিষয়ে তেওঁৰ প্ৰাৰম্ভিক পোষ্টৰ পিছত মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গে আৰু এটা আপডেট শ্বেয়াৰ কৰি ঘোষণা কৰে যে মিউজ এম্বাৰ, মিউজ স্পাৰ্ক ১.৩, আৰু মিউজ ৱাণ্ডাৰ এতিয়া গুগল ক্লাউডত উপলব্ধ ।
মিউজ এম্বাৰক জটিল যুক্তি আৰু পুনৰাবৃত্তিমূলক কামৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে ৷ ইয়াৰ মূল্য প্ৰতি মিলিয়ন ইনপুট টোকেনত দহ চেণ্ট আৰু প্ৰতি মিলিয়ন আউটপুট টোকেনত পঞ্চাশ চেণ্ট । মেটাৰ মতে, এম্বাৰ আৰু ক্লড হাইকু দুয়োটাই কৃত্ৰিম বিশ্লেষণ সূচকাংকত ৩৬ নম্বৰ লাভ কৰাৰ বিপৰীতে জিপিটি-৬ লুনাই ২৮ নম্বৰ লাভ কৰে ।কোম্পানীটোৱে দাবী কৰে যে এম্বাৰে হাইকুৰ খৰচৰ প্ৰায় এক তৃতীয়াংশত এই স্ক’ৰ লাভ কৰে ।
Today we're introducing Muse Ember, our smallest and most efficient model, built for complex reasoning execution and everyday agent work. Muse Ember can carry workflows across apps, call tools in sequence, run tests and make targeted code fixes. With a 1M-token context window and native understanding of text, images, audio and video, it can also work across large document sets and varied inputs.— AI at Meta (@AIatMeta) November 9, 2026
মিউজ ৱাণ্ডাৰৰ দৰে বৃহৎ মডেলসমূহে পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰে ৷ আনহাতে, মিউজ এম্বাৰে সেই পৰিকল্পনাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি উচ্চ মানদণ্ডৰ কামসমূহ সম্পন্ন কৰে । কোম্পানীটোৱে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে মিউজ ৱাণ্ডাৰে পৰিকল্পনা চম্ভালিব আৰু মিউজ এম্বাৰে কামৰ বোজা পৰিচালনা কৰিব ।
ইয়াত লিখা, ছবি, অডিঅ’ আৰু ভিডিঅ’ৰ বিষয়ে স্থানীয় ভাষাত বুজিব পৰাৰ ব্যৱস্থা উপলব্ধ আছে । ই কোনো পৃথক, অতিৰিক্ত মডেলৰ প্ৰয়োজন অবিহনেই পোনপটীয়াকৈ স্ক্ৰীণশ্বট, চাৰ্ট, স্কেন কৰা দস্তাবেজ, ভয়েচ মেমো বা মিটিং ৰেকৰ্ডিং প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰিব পাৰে ।
According to The Hindu, Indian pricing for Meta's upcoming Muse AI agent has leaked ahead of its official launch: – Power tier: ₹1,799 – Maximum tier: ₹8,999 These backend figures are not final, and Meta has yet to officially comment. #Muse #MuseIndiaPrice https://t.co/6LkUEFmKEg— Devesh Jha (@Deveshjhaa) November 10, 2026
মিউজ এম্বাৰ এতিয়া মিউজ কোড আৰু মেটা মডেল এপিআইৰ জৰিয়তে উপলব্ধ । ই পূৰ্বে মুকলি কৰা স্পাৰ্ক, গ্লিমাৰ আৰু ৱাণ্ডাৰৰ পিছত মিউজ ৱাণ্ডাৰ ফুল ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰশিক্ষণ দিয়া প্ৰথমটো মডেল ৷
দ্য হিন্দুৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ভাৰতত মিউজ এআই এজেণ্টৰ বাবে ‘পাৱাৰ’ পৰিকল্পনা ১,৭৯৯ টকাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব পাৰে ৷ আনহাতে, ‘মেক্সিমাম’ পৰিকল্পনা ৮,৯৯৯ টকাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব পাৰে । কিন্তু এই দামসমূহ মাহেকীয়া বা বছৰেকীয়া ভিত্তিত হয় নে নহয়, সেই কথা উল্লেখ কৰা হোৱা নাই ৷
আমেৰিকাত এই প্লেনসমূহ মাহে ক্ৰমে ২০ আৰু ১০০ ডলাৰত উপলব্ধ । মন কৰিবলগীয়া যে ভাৰতত এতিয়াও মিউজ এআই এজেণ্ট মুকলি হোৱা নাই ৷ ইয়াক অতি শীঘ্ৰে ভাৰতীয় ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে উপলব্ধ কৰা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত হিংসা বৃ্দ্ধি: তিনিজন শিক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত প্ৰতি মাহে এজন শিক্ষাৰ্থী হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন