মেটা মিউজৰ নতুন সুবিধা 'স্পেচেছ' কি, কেনেকৈ কাম কৰে ?
মেটাই শেহতীয়াকৈ মুকলি কৰা মিউজ এআই এজেণ্টৰ নতুন সুবিধা স্পেচেছ । ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি দৈনন্দিন জীৱনৰ বিভিন্ন কাম কেনেকৈ কৰিব?
Published : November 7, 2026 at 3:38 PM IST
হায়দৰাবাদ : কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ (এআই) জগতত মেটাই এক নতুন সংযোজন ঘটাইছে, শেহতীয়াকৈ ই 'মিউজ এজেণ্টছ' (Muse Agents) মুকলি কৰিছে । যি ব্যক্তিগত, মৰমলগা আৰু সহায়ক এআই এজেণ্ট । য'ত 'স্পেচেছ' (Spaces) নামৰ এক নতুন সুবিধা প্ৰৱৰ্তন কৰিছে । ইয়াৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে প্ৰয়োজন অনুসৰি বিভিন্ন বিষয়ৰ বাবে পৃথক পৃথক কাম কৰিব পাৰিব । ব্যৱহাৰকাৰীয়ে মিউজৰ সৈতে অধিক ফলপ্ৰসূভাৱে যোগাযোগ আৰু সহযোগিতা কৰিব পাৰিব ।
স্পেচেছ কি আৰু ই কেনেকৈ কাম কৰে ?
ই হৈছে নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ ওপৰত কেন্দ্ৰিত সুকীয়া কথোপকথন । মেটাই ইয়াক 'কাষ্টম অভিজ্ঞতা' বুলি উল্লেখ কৰে । এইবোৰ মিউজ এজেণ্টৰ ইণ্টাৰফেচৰ কাষৰ বাৰত উপলব্ধ । এটা 'স্পেচ'ত ক্লিক কৰিলে সেই নিৰ্দিষ্ট কথোপকথনটো খোল খায়, য'ত মিউজে আপুনি নিৰ্ধাৰণ কৰা লক্ষ্যৰ দিশত কাম কৰে ।
Spaces are here. Describe a planner, a tracker, a game, whatever you need, and Muse builds it right into the app. Pin it to your tabs, come back anytime, and it’ll already be up to date. https://t.co/6ryENwa6PN— Muse (@Muse) November 6, 2026
উদাহৰণস্বৰূপে যদি আপুনি ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে তেন্তে ইয়াৰ বাবে নতুন স্পেচ খুলিব পাৰে । যেতিয়াই আপুনি সেই পৰিকল্পনাত কাম কৰিব বিচাৰে কেৱল সেই টেবত ক্লিক কৰক । একেদৰে পৰিয়ালৰ কোনো অনুষ্ঠানৰ বাবে ব্যঞ্জনৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবেও সুকীয়া স্পেচত ক্লিক কৰিব পাৰে । একেদৰে জন্মদিনৰ উপহাৰৰ তালিকা, ভ্ৰমণৰ উপহাৰৰ ট্ৰেকাৰ আৰু বিভিন্ন কামৰ পৰিকল্পনাৰ বাবেও সুকীয়া স্পেচ ক্লিক কৰিব পাৰে ।
মেটাই কয় যে যেতিয়া কোনো ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এটা ধাৰণা শ্বেয়াৰ কৰে, মিউজে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ইয়াৰ বাবে এটা 'স্পেচ' সৃষ্টি কৰিব-সেয়া ট্ৰেকাৰ, পৰিকল্পনাকাৰী বা প্ৰজেক্ট ব'ৰ্ডৰ আকাৰ আদি বিভিন্ন ৰূপত হ'ব পাৰে । এই স্পেচবোৰক থাৰ্ড পাৰ্টী এপসমূহ আৰু বাহ্যিক তথ্যৰ সৈতে সহজে সংযুক্ত কৰিব পাৰি, যাৰ ফলত কনচাৰ্টৰ তাৰিখ, মূল্য পৰিৱৰ্তন, সঞ্চয় বা প্ৰকল্পৰ অগ্ৰগতিৰ দৰে বিৱৰণসমূহ বেকগ্ৰাউণ্ডত স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে আপডেট কৰিব পৰা যায় ।
Design the Muse app that’s perfect for you. Build spaces for whatever you want, pick what lives in your tabs, and even set when they show up. Here are a few we’ve made so far ↓ https://t.co/vsaqc86NRh— Muse (@Muse) November 6, 2026
স্পেচবোৰৰ সহায়ত আপুনি কি কৰিব পাৰে ?
- শ্বপিং হাব : এইটোৱে ভ্ৰমণ আৰু জন্মদিনৰ উপহাৰৰ ধাৰণা, আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা সৃষ্টি কৰা পছন্দৰ তালিকা, বজাৰ তালিকা আৰু বিক্ৰেতাৰ পৰা বাৰ্তা আদি বস্তুসমূহ একত্ৰিত কৰা, এই সকলোবোৰ একে ঠাইতে দেখুৱায় ।
- স্কুল ডেচব'ৰ্ড : ই আপোনাৰ ইমেইলৰ পৰা স্কুল-সম্পৰ্কীয় ইভেণ্টসমূহ পৃথক কৰে আৰু আপোনাৰ কেলেণ্ডাৰত যোগ কৰে ।
- মিউজিক ট্ৰেকাৰ : ই আপোনাৰ প্ৰিয় শিল্পী, আগন্তুক শ্ব' আৰু নতুনকৈ মুক্তিলাভ কৰা গীত আদি দেখুৱায় ।
- বিবাহ পৰিকল্পনাকাৰী : ই আপোনাৰ বিয়াৰ সৈতে জড়িত সকলো কথা অনুসৰণ আৰু সংগঠিত কৰে, য'ত আছে আৰএছভিপি তালিকা, বিক্ৰেতাৰ চালান, কৰিবলগীয়া কামৰ তালিকা আৰু অন্যান্য প্ৰয়োজনীয় পৰিকল্পনাৰ তথ্য ।
- ত্ৰিভিয়া গেম : এই আপোনাৰ প্ৰিয় চিনেমা, সংগীত বা ক্ৰীড়া দলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে ।
- পডকাষ্ট ষ্টুডিঅ' : ই এপিচ'ডৰ ধাৰণা, গৱেষণা আৰু চিত্ৰনাট্য সকলো একেটা স্থানতে দেখুৱায় ।
- অৰ্ডাৰ ট্ৰেকাৰ : ইয়াক ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে । ই নতুন অৰ্ডাৰ, গ্ৰাহকৰ বাৰ্তা আৰু আজিৰ শ্বিপমেণ্টৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত বস্তুসমূহ দেখুৱায় ।
- ক্লায়েণ্ট হাব (স্বতন্ত্ৰ) : ই স্বতন্ত্ৰ কামৰ বাবে নিৰ্মিত, ই পৰিকল্পনা, সময়সীমা আৰু চালান আদি পৰিচালনা কৰে ।
- ভ্ৰমণ পৰিকল্পনাকাৰী : ইয়াত বিমানৰ সবিশেষ, হোটেলৰ তথ্য, ৰিজাৰ্ভেচন আৰু প্ৰতিদিনে ভ্ৰমণসূচী অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গে কি কয় ?
৬ নৱেম্বৰত মেটাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গে এক্সত পোষ্ট কৰিছে যে তেওঁ মিউজত স্পেচৰ সুবিধা পৰীক্ষা কৰিছে । তেওঁ লিখিছে, "আপুনি কেৱল মিউজক কওক যে আপোনাক কি লাগে আৰু ই আপোনাৰ বাবে ইয়াক প্ৰস্তুত কৰে ।" জুকাৰবাৰ্গৰ মতে তেওঁ ইতিমধ্যে বিবিকিউ গেম, ইভেণ্ট ট্ৰেকাৰ, হোম কণ্ট্ৰল ডেচব'ৰ্ড আদি প্ৰস্তুত কৰিছে ।
Playing around with spaces in Muse lately -- tell Muse what you need and it builds it. I've made a BBQ game, an event tracker, and a home control dashboard. Excited to see what you build. https://t.co/ksaKEQVKa9— Mark Zuckerberg (@finkd) November 6, 2026
মিউজ এজেণ্টে ইতিমধ্যে ইতিবাচক সঁহাৰি লাভ কৰিছে । বিগত অক্টোবৰত কোম্পানীটোৰ উপাৰ্জন সম্পৰ্কীয় বৈঠকত জুকাৰবাৰ্গে প্ৰকাশ কৰিছে যে আমেৰিকা আৰু কানাডাত মিউজৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ সংখ্যা ১ কোটি অতিক্ৰম কৰিছে । স্পেচেছ বিগত সপ্তাহক অহা নতুন সুবিধা । যোৱা বৃহস্পতিবাৰে মেটাই 'মিউজ ভইচ' (Muse Voice) মুকলি কৰিছে । যাৰ দ্বাৰা ভিডিঅ' চেট সক্ষম আৰু ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ভইচ কমাণ্ড দিব পাৰে । মেটাই এতিয়া অ'পেনএআইৰ (OpenAI) ডটছ (dots) আৰু স্পেচএক্সএআইৰ (SpaceXAI) গ্ৰ'কব'টৰ (Grokbot) সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
OpenAI-ত Images 2.6 মুকলি : ফটো GIF এনিমেচনলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান