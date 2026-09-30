মেটাই মুকলি কৰিলে এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্লেটফৰ্ম, ব্যৱসায়ৰ সকলো কাম এআয়ে কৰিব
ব্যৱসায়ত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ (AI) ব্যৱহাৰ আৰু অধিক বৃদ্ধিৰ বাবে মেটাই নতুন ব্যৱসায়িক বিভাগ মেটা এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্লেটফৰ্ম মুকলি কৰিছে ।
Published : September 30, 2026 at 8:06 AM IST
হায়দৰাবাদ : কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI)ৰ জৰিয়তে কোম্পানীসমূহক ব্যৱসায় আগুৱাই নিয়াৰ বাবে মেটাই ‘মেটা এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্লেটফৰ্ম’ নামৰ এটা নতুন ব্যৱসায়িক বিভাগ আৰম্ভ কৰিছে ৷ কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে বিভিন্ন সংস্থাই এআই ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ ব্যৱসায় দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব আৰু লগতে কাম কৰাৰ ধৰণতো পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰিব ।
মেটাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গে নতুন বিভাগটোৰ কথা ঘোষণা কৰি কয় যে উন্নত এআই বা ছুপাৰ ইনটেলিজেন্সে মানুহ আৰু ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে একেদৰেই নতুন আৰু বিশাল সুযোগৰ সৃষ্টি কৰিব।
Today we are starting Meta Enterprise Platform to help businesses use AI to grow and transform in new ways, and Chirantan "CJ" Desai will join Meta as Chief Enterprise Platform Officer. https://t.co/8VjGBu2WFK— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) September 28, 2026
জুকাৰবাৰ্গে নিজৰ ব্লগ পোষ্টত লিখিছে যে মেটাই ইতিমধ্যে কোটি কোটি লোকৰ কাষ চাপিছে আৰু বিশ্বৰ লাখ লাখ ব্যৱসায়ীক তেওঁলোকৰ গ্ৰাহকৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰাত সহায় কৰিছে ৷ এতিয়া তেওঁৰ নতুন প্লেটফৰ্ম মেটা এণ্টাৰপ্ৰাইজ ব্যৱসায়ৰ বাবে অতি অনন্য বুলি প্ৰমাণিত হ’ব পাৰে ৷ জুকাৰবাৰ্গৰ মতে, তেওঁলোকৰ শক্তি আছে যিটো কম কোম্পানীয়েহে লাভ কৰে: ইয়াৰ ভিতৰত উন্নত এআই মডেল, শক্তিশালী এআই এজেণ্ট, বৃহৎ পৰিসৰৰ আন্তঃগাঁথনি, আৰু ব্যৱসায়ৰ সৈতে বছৰ বছৰ ধৰি কাম কৰা আদি অন্তৰ্ভুক্ত ।
মেটাই প্ৰথমে ইয়াৰ সমগ্ৰ প্ৰযুক্তি, মিউজ এজেণ্ট, মেটা বিজনেছ এজেণ্ট, মিউজ এপিআই, আৰু মিউজ ক'ডৰ দৰে সঁজুলিসমূহকে ধৰি, কোম্পানী আৰু ডেভেলপাৰসকলৰ বাবে উপলব্ধ কৰাৰ মনস্থ কৰিছে । এই সকলোবোৰৰ লক্ষ্য হৈছে ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণ কৰা । অৱশ্যে তেওঁলোকে মূল্যৰ সবিশেষ এতিয়ালৈকে এতিয়াও উপলব্ধ হোৱা নাই ।
চি জে দেশাইক নতুন বিভাগৰ দায়িত্ব
চিৰন্তন চি জে দেশাইক মুখ্য এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্লেটফৰ্মৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু তেওঁ মাৰ্ক জুকাৰবাৰ্গক পোনপটীয়াকৈ প্ৰতিবেদন দিব ৷ জুকাৰবাৰ্গৰ মতে, দেশাই এজন অভিজ্ঞ উদ্যোগী আৰু তেওঁৰ এআই, আন্তঃগাঁথনি, ব্যৱসায়িক এপ্লিকেচন আৰু সুৰক্ষাৰ মাজেৰে বিস্তৃত চফ্টৱেৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰমাণিত অভিলেখ আছে ৷
দেশাই মংগোডিবিৰ পৰা মেটাত যোগদান কৰে ৷ তেওঁ মংগোডিবিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া (চিইঅ’) আৰু অধ্যক্ষ আছিল ৷ খবৰ অনুসৰি সোমবাৰে তেওঁ সেই ভূমিকাৰ পৰা পদত্যাগ কৰে আৰু কোম্পানীটোৱে ডেভ ইটিচেৰিয়াক অন্তৱৰ্তীকালীন মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া হিচাপে নিযুক্তি দিছে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে দেশাই ক্লাউডফ্লেয়াৰৰ প্ৰডাক্ট আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ মুৰব্বী আছিল ৷ তেওঁ প্ৰায় আঠ বছৰ ধৰি চাৰ্ভিচনাউৰ অধ্যক্ষ আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া (চি ই অ’) হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ৷ জুকাৰবাৰ্গে কয় যে তেওঁ এই নতুন যুগৰ আৰম্ভণিৰ বাবে উৎসাহিত আৰু দেশাইৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ আগ্ৰহী ৷
ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে মিউজ
মেটাই এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্লেটফৰ্ম প্ৰগ্ৰেমৰ অংশ হিচাপে মেটাই পৃথকে ‘ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ বাবে মিউজ’ ঘোষণা কৰিছে ৷ এই নতুন তথ্যই ব্যৱসায়ীসকলক মেটাৰ প্লেটফৰ্মত তেওঁলোকৰ পেছাদাৰী একাউণ্ট যোগ কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব ৷ মিউজে তেওঁলোকক ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ব্যৱসায়িক আৰু সৃষ্টিকৰ্তা একাউণ্টৰ পৰিসংখ্যা আৰু ৰেকৰ্ডৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব ৷ ইয়াৰ উপৰিও বিজ্ঞাপন একাউণ্টৰ তথ্যৰ সুবিধাও প্ৰদান কৰিব ৷
Today, we’re announcing Muse for Small Business. Muse, Meta’s new personal AI agent, is one of the most important products we've built for the era of personal superintelligence.— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) September 29, 2026
Now, we're expanding it with a collection of new skills and connectors inside Muse to help people…
মেটাৰ মতে, ই তৃতীয় পক্ষৰ সঁজুলিসমূহো সমৰ্থন কৰিব ৷ কেনভা, ড্ৰপবক্স, ফিগমা, গ্ৰেনোলা, হাইলেভেল, ইনটুইট কুইকবুকছ, ক্লাভিয়ো, লাভেবল, নোচন, শ্বপিফাই, স্লেক, ষ্ট্ৰাইপ, আৰু জুমৰ দৰে প্লেটফৰ্মৰ সুবিধা লাভ কৰিব পৰা যাব ৷