মেটাই সলনি কৰিলে ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ চাপোৰ্ট ছিষ্টেম; পূৰ্বতকৈ সহজ হৈ পৰিল একাউণ্ট ৰেক’ভাৰী
মেটাই ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত নতুন চাপোৰ্ট ছিষ্টেম, স্মাৰ্ট এআই সুৰক্ষা আৰু সহজে একাউণ্ট পুনৰুদ্ধাৰ বৈশিষ্ট্য মুকলি কৰিছে ।
Published : December 5, 2025 at 1:52 PM IST
হায়দৰাবাদ: আজিকালি বেছিভাগ মানুহে ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । একাউণ্ট সুৰক্ষিত ৰখাটো কেৱল ব্যৱহাৰকাৰীৰ দায়িত্ব নহয়, ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰো দায়িত্ব । মেটাই ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত একাউণ্ট সমৰ্থন আৰু নিৰাপত্তা পূৰ্বতকৈ সহজ আৰু স্মাৰ্ট কৰি তুলিছে । কোম্পানীয়ে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে সমৰ্থন প্ৰায়ে আশা কৰাতকৈ কম হৈছে, গতিকে প্ৰতিজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে যাতে সময়মতে সহায় লাভ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ একাউণ্ট সুৰক্ষিত হৈ থাকে তাৰ বাবে উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে ।
ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম দুয়োটাই এটা নতুন, কেন্দ্ৰীভূত হাব মুকলি কৰিছে যিয়ে একাউণ্ট সম্পৰ্কীয় সকলো সমৰ্থনৰ বাবে এক ষ্টপ শ্বপ প্ৰদান কৰে । ইয়াত, আপুনি একাউণ্টৰ সমস্যাসমূহৰ প্ৰতিবেদন দিব পাৰে, মেটা AI ছাৰ্জৰ সৈতে দ্ৰুত উত্তৰ পাব পাৰে আৰু বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ সংহতিসমূহ পৰিচালনা কৰিব পাৰে ।
AI সহায়কে বাস্তৱ সময়ত সহায় কৰিব
এই আপডেট বিশ্বজুৰি সকলো iOS আৰু Android ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে ৰোল আউট কৰা হৈছে । মেটাই এটা এআই সমৰ্থন সহায়ক পৰীক্ষাও আৰম্ভ কৰিছে যিয়ে তৎক্ষণাত, ব্যক্তিগতকৃত সহায় প্ৰদান কৰিব । একাউণ্ট পুনৰুদ্ধাৰ হওক, প্ৰ'ফাইল ছেটিংছ হওক বা অন্য যিকোনো সমস্যা হওক, AI এ আপোনাক বাস্তৱ সময়ত পথ প্ৰদৰ্শন কৰিব ।
নিৰাপত্তাৰ কথা ক’বলৈ গ’লে মেটাৰ মতে, ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত নতুন একাউণ্ট হেক যোৱা এটা বছৰত 30 শতাংশ হ্ৰাস পাইছে । ইয়াৰ কাৰণ হৈছে তেওঁলোকৰ AI সুৰক্ষা ব্যৱস্থাপ্ৰণালী, যিয়ে সন্দেহজনক লগইন আৰু ফিছিং প্ৰচেষ্টাসমূহ বাস্তৱ সময়ত ধৰা পেলায় । এই ব্যৱস্থাসমূহে বিভিন্ন ধৰণৰ সংকেত পৰীক্ষা কৰে আৰু আক্ৰমণকাৰীক প্ৰতিৰোধ কৰে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে, ভুলবশতঃ কম একাউণ্ট নিষ্ক্ৰিয় কৰা হৈছে ।
একাউণ্ট ৰিক’ভাৰীও সহজ হৈ পৰিল
মেটাই একাউণ্ট পুনৰুদ্ধাৰো সহজ কৰি তুলিছে । উপযুক্ত পুনৰুদ্ধাৰ বিকল্পসমূহ এতিয়া সময়মতে দেখা দিয়ে । এছএমএছ আৰু ইমেইল সতৰ্কবাণীও স্পষ্ট কৰা হৈছে যাতে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত কি হৈ আছে সেই কথা জানিব পাৰে । ছিষ্টেমে এতিয়া বিশ্বাসযোগ্য ডিভাইচসমূহ আৰু চিনাকি অৱস্থানসমূহ ভালদৰে চিনাক্ত কৰে । প্ৰয়োজন হ'লে ছেলফি ভিডিঅ' দি নিজৰ পৰিচয় নিশ্চিত কৰিব পাৰে । কোম্পানীটোৱে কয় যে আমেৰিকা আৰু কানাডাত হেক কৰা একাউণ্ট পুনৰুদ্ধাৰৰ সফলতাৰ হাৰ 30% বৃদ্ধি পাইছে । তলত কিছুমান বৈশিষ্ট্য দিয়া হৈছে যিবোৰ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে তৎক্ষণাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে:
- সুৰক্ষা পৰীক্ষা: ইয়াত আপুনি পাছৱাৰ্ড, প্ৰৱেশ সতৰ্কবাণী আৰু অন্য সুৰক্ষা পদক্ষেপসমূহ পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব ।
- টু ফেক্চ ভেৰিফিকেশ্যন: ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল আপুনি সুৰক্ষাৰ এটা অতিৰিক্ত স্তৰ লাভ কৰিব ।
- পাছকিসমূহ: আপোনাক আপোনাৰ আঙুলিৰ ছাপ বা মুখৰ সৈতে লগ ইন কৰিবলৈ দিয়ে ।
মেটাই কয় যে 2026 চনত আৰু অধিক নতুন সমৰ্থন আৰু পুনৰুদ্ধাৰ সঁজুলি আহি আছে যাতে ব্যৱহাৰকাৰীসকলে কোনো ধৰণৰ উদ্বেগ-চিন্তা নোহোৱাকৈ নিজৰ ডিজিটেল জীৱন উপভোগ কৰিব পাৰে ।
